Льготы только малому бизнесу? Ваше мнение!

Фото: kassaofd.ru

В пятницу, 18 ноября, депутаты Заксобрания единогласно приняли в двух чтениях закон №139-7 «Об установлении на территории Кировской области на налоговые периоды 2023-2025 годов налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Таким образом, кировский малый бизнес получил новые налоговые льготы на 2023-2025 годы. Это поможет поддержать тех, кто перешел на УСН из-за отмены единого налога на вмененный доход, чей бизнес пострадал во время пандемии коронавируса, и продлит действие пониженных ставок, которые установили в начале 2022 года.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужна ли малому бизнесу дополнительная поддержка государства?

- Да, необходимо больше льгот по налогам, дешевые кредиты и др.

- Нет, любой бизнес должен сам выживать в конкурентной среде

- Нет, в поддержке больше нуждаются крупные предприятия

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Наверно, весело летним днем пролететь с ветерком над рекой Вяткой в постромках, прикрепленных к стальному тросу! Как минимум, молодёжи должно понравиться. Именно так подумали инициаторы строительства в Кирове аттракциона «зиплайн», который может связать Александровский сад и пляж «Титаник». 500 метров над рекой за 50 секунд – и вы уже в Дымково.

Проект обсуждался на совете Общественной палаты, ведь он был представлен как «подарок к 650-летию города Кирова».

Правда, есть несколько вопросов: как людям выбираться из Дымково обратно в город, не будет ли вышка заслонять ротонду сада, и вообще, насколько городу нужен такой аттракцион.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужен ли Кирову аттракцион «зиплайн», проложенный через реку Вятку от ротонды до пляжа?

- Да, этот аттракцион привлечет в сад молодежь – 9 голосов (23,7%)

- Нет, лучше построить канатную дорогу с кабинками – 9 голосов (23,7%)

- Нет, это нарушит исторический вид Александровского сада – 20 голосов (52,6%)

Статью «Аттракцион невиданной щедрости» читайте в субботнем номере «ВК».