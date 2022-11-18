Льготы только малому бизнесу? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: kassaofd.ru
В пятницу, 18 ноября, депутаты Заксобрания единогласно приняли в двух чтениях закон №139-7 «Об установлении на территории Кировской области на налоговые периоды 2023-2025 годов налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».
Таким образом, кировский малый бизнес получил новые налоговые льготы на 2023-2025 годы. Это поможет поддержать тех, кто перешел на УСН из-за отмены единого налога на вмененный доход, чей бизнес пострадал во время пандемии коронавируса, и продлит действие пониженных ставок, которые установили в начале 2022 года.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужна ли малому бизнесу дополнительная поддержка государства?
- Да, необходимо больше льгот по налогам, дешевые кредиты и др.
- Нет, любой бизнес должен сам выживать в конкурентной среде
- Нет, в поддержке больше нуждаются крупные предприятия
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Подведем итоги прошлого опроса.
Наверно, весело летним днем пролететь с ветерком над рекой Вяткой в постромках, прикрепленных к стальному тросу! Как минимум, молодёжи должно понравиться. Именно так подумали инициаторы строительства в Кирове аттракциона «зиплайн», который может связать Александровский сад и пляж «Титаник». 500 метров над рекой за 50 секунд – и вы уже в Дымково.
Проект обсуждался на совете Общественной палаты, ведь он был представлен как «подарок к 650-летию города Кирова».
Правда, есть несколько вопросов: как людям выбираться из Дымково обратно в город, не будет ли вышка заслонять ротонду сада, и вообще, насколько городу нужен такой аттракцион.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужен ли Кирову аттракцион «зиплайн», проложенный через реку Вятку от ротонды до пляжа?
- Да, этот аттракцион привлечет в сад молодежь – 9 голосов (23,7%)
- Нет, лучше построить канатную дорогу с кабинками – 9 голосов (23,7%)
- Нет, это нарушит исторический вид Александровского сада – 20 голосов (52,6%)
Статью «Аттракцион невиданной щедрости» читайте в субботнем номере «ВК».
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