Леса из борщевика. Как в Кирове ликвидируют опасный сорняк

Табличка: «Чистые пруды». Выхожу из автобуса. А вот и парк, где у ресторана «Камелот» назначена встреча участников пресс-тура по ликвидации борщевика Сосновского. Еще издали сначала услышала, а потом и увидела сквозь листву «ликвидаторов», одетых чуть ли не в костюмы химзащиты, косивших заросли вредоносного

растения.

Как заметил работник дезинфекционной компании «Формед», ведущей сейчас борьбу с борщевиком, это растение к тому же и очень коварное. «Ликвидатор» как раз снял шлем, чтобы вдохнуть свежего воздуха: в такую жару косцы просто изнывают от духоты. Ядовитые пары растения проникают даже сквозь защиту и могут вызвать ожоги.

Культурный сорняк

А ведь когда-то его собирались использовать на корм сельхозживотным, но что-то пошло не так. Борщевик вырвался на свободу и стал отвоевывать себе пространства, вытесняя культурные растения. И сегодня его можно встретить не только в самых глухих местах, но и в черте города. А завезли сорняк в нашу страну в 1960 - 1970-е годы, узнав, что в Южной Америке кормят скот растением огромных размеров, сочным и калорийным, и решив адаптировать его к местным условиям. Изначально же борщевик рос в очень ограниченном ареале - в горных районах Кавказа.

Кстати, по словам генерального директора «Формеда» Сергея Некрасова, один фермер даже не разрешил им скашивать молодой борщевик, не выше полуметра, сказав, что козы едят его с удовольствием, зимой именно борщевик выбирают из сена, чтобы полакомиться. А переросший, на неудобицах, пожалуйста, мол, косите.

- Кто помнит, что здесь было месяц назад? - обратился к журналистам замначальника теруправления Ленинского района Олег Шубин и добавил: - Просто лес из борщевика! Поэтому в этом году и был заключен контракт с фирмой «Формед» на три этапа: первый - гербицидная обработка - и два этапа кошения. Обработка и первое кошение закончены,

с 1 июля должны были приступить ко второму. Но борщевик не ждет, и пришлось начать его косить чуть раньше.

Почему именно здесь? Это место показательно, так как месяц назад мы провели тут гербицидную обработку. Сейчас видно, что в зарослях борщевика уже проплешины, а кроме того, он пожелтел. Так повлияла «химия», не давшая ему расти и развиваться.

Если же и после второго этапа при благоприятной погоде он снова пойдет в рост, придется проводить еще одно кошение. В августе.

- Речь идет только об этом участке?

- Нет, обо всех местах в районе, где есть заросли борщевика. Стараемся всюду успеть, но он распространяется очень быстро. Поэтому нынче мы запланировали его ликвидацию на площади 811 тысяч квадратных метров. Но постоянно выявляем всё новые участки его распространения. Будем планомерно уничтожать его и в следующем году.

Надежда на гербициды

О том, как распространяется борщевик, и о других его особенностях рассказал Михаил Черемисинов, доцент Вятского государственного агротехнологического университета.

- Трудность борьбы с этим культурным сорняком в том, что у него очень высокая плодовитость, размножается очень быстро семенами, отрастает после скашивания. Поэтому совершенно правильно применяются и химическая обработка, и механический способ борьбы, их чередование. А как только он снова начинает отрастать, вновь скашивают.

- А чем эффективны гербициды?

- Они не только подавляют развитие надземной массы, но и, проникая в корневую систему, уничтожают большую ее часть. И таким образом истощают силы самого растения. После каждой обработки оно всё хуже и хуже отрастает.

- И всё же как распространяется борщевик?

- Семенами или за счет отрастания от корневой системы.

- К тому же он очень устойчив к погодным условиям.

- Да, но если с ним бороться, уничтожить всё же можно.

- А сколько лет его семена могут в почве лежать?

- Семена борщевика могут находиться в почве, не теряя всхожести, как правило, несколько лет. Если попали куда-то глубоко и сразу не проросли, то при обработке почвы они выносятся на поверхность и благополучно прорастают.

- В Германии, к примеру, создана целая программа по уничтожению борщевика на 12 - 15 лет. У нас такая программа есть?

- И администрация города Кирова, и территориальное управление Ленинского района сейчас активно участвуют в подобных программах по ликвидации борщевика Сосновского. И результаты видны.

- А сколько лет, по-вашему, нам потребуется, чтобы избавиться от этого завезенного монстра?

- Нужно как минимум три года, чтобы, придя на участок, где боролись с борщевиком, мы его там не обнаружили.

Пока, к сожалению, таких участков много. Мы стараемся косить его всюду, где он произрастает. Но это такая «зараза», что с ней надо бороться, бороться и бороться.

- Еще несколько лет назад мы про действие на борщевик гербицидов не знали, - продолжил Олег Шубин. - А сейчас мы начали использовать «химию» и видим, что она дает результат.

- А что в перспективе? Ведь вся область этим «культурным сорняком» зарастает.

- Сельские поселения сейчас тоже активно включаются в эту борьбу, по мере выделения финансирования. Затраты большие. К примеру, 811 тысяч квадратных метров обойдутся нам в восемь миллионов.

Но борьба с борщевиком необходима. Этот наглый чужеземец уже рядом с нашими домами. На днях вышла с внуком погулять, и вдруг он мне показывает на огромный борщевик возле забора девятиэтажки. Подхожу поближе и вижу, что одна из коробочек с семенами уже лопнула и вот-вот из нее прольется на землю ядовитый «дождь».

В. Георгиева.

Фото автора.