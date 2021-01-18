На бывшего командира Мелитопольской дивизии РВСН генерала Буркова заведено уголовное дело за незаконную рубку леса

Основные события, описываемые в этой публикации, разворачивались в Юрьянском районе Кировской области, в подразделениях Краснознаменной Мелитопольской дивизии ракетных войск стратегического назначения. Давно не секрет, что это за часть. Напомним, что 9 мая 2015 года семиосный тягач, имитирующий мобильный ракетный комплекс «Тополь», даже принимал участие в параде на Театральной площади областного центра. Однако, дабы не навлечь на себя обвинение в раскрытии каких-то военных тайн, некоторые технические аспекты, а также фамилии действующих лиц называть мы не будем, хотя все они нам известны.

Лес рубят, щепки летят?

История, о которой нам стало известно, началась летом 2019 года. К кировскому Предпринимателю с просьбой о помощи обратился Полковник из той самой Мелитопольской дивизии. Знакомы они были с детства - оба родом из Омутнинска. Приехав в гости к Предпринимателю, Полковник познакомил того с Капитаном, назвавшимся командиром части в поселке Мурыгино. Перед Капитаном поставили задачу - расчистить территорию части от леса и кустарников, которые мешали коммуникациям связи. Как рассказал Капитан, вырубка там не проводилась с 80-х годов прошлого века, и из-за выросшего за это время высокого леса можно было просто «проследить врага».

На бумаге - в приказе командира, которого далее будем называть «Генерал», выполнить работы должна была команда из 15 служащих части. Однако, по словам Капитана, чтобы необученные рубке леса военные случайно не пострадали, Генерал поручил ему привлечь в помощь гражданских специалистов. Вот, собственно, за этим - найти бригаду со специальной техникой - и обратились к Предпринимателю Полковник с Капитаном.

Был и еще один момент. Вырубленный лес, по задумке военных, надо было реализовать, а им, как объяснил Капитан, в силу служебного положения напрямую заниматься этим было нельзя. За посреднические услуги Предпринимателю был обещан определенный процент от продажи древесины. Из этих же денег Капитан предложил оплатить работу гражданских.

Посчитав дело выгодным и, главное, законным (Капитан ведь ссылался на приказ Генерала, да что там Генерала, бери выше - Министерства обороны), Предприниматель, который, надо сказать, никогда не занимался «лесными вопросами», согласился и нашел бригаду лесорубов. В 20-х числах июля 2019 года рабочих с техникой беспрепятственно пропустили на закрытую территорию стратегического назначения, и они принялись за работу. Однако, как оказалось, одной лишь расчисткой вдоль линий связи дело не обошлось. По словам бригадира, Капитан сказал «рубить всё», то есть весь лес, который был на территории части.

Через несколько дней Капитан сообщил Предпринимателю номер телефона потенциального покупателя, который, по его словам, уже приезжал в часть и оценил качество и объем древесины. В течение августа - сентября вырубленный лес вывозился на базу покупателя. Подсчет кубатуры в основном производил сам Капитан и потом сообщал эти данные Предпринимателю. Тот получал деньги от покупателя и передавал их Капитану. Как утверждает Предприниматель, каким образом Капитан осуществлял оприходование этих средств, как и кому их передавал, его в принципе не интересовало, тем более что никакого договора с ним лично представители воинской части не заключали, да и самой необходимости такого договора не было речи.

Несмотря на то что деньги Капитан получал регулярно, до гражданских лесорубов они по каким-то причинам не доходили, и те работать прекратили. В конце сентября на территорию военной части заехала новая бригада, однако люди, наученные горьким опытом своих предшественников, потребовали предоплату. Капитан попросил сделать это Предпринимателя из собственных средств, пообещав возместить затраты после продажи всей древесины.

Примерно в это же время, как уже потом рассказали Предпринимателю рабочие, «по какой-то жалобе их приезжал проверять лесничий, и никаких предписаний вынесено не было, поскольку представленные документы оказались достаточны для производства рубки на территории военной части».

К концу октября новая бригада закончила вырубку. Лес покупали уже и другие частники, которые вывозили его на собственном транспорте, а денежные средства от продажи по-прежнему исправно передавались Капитану.

На одной из встреч с Предпринимателем Полковник и Капитан сообщили ему, что необходимо вырубить лес еще и на территории воинской части в Юрье: там разросшиеся деревья и кустарник создавали угрозу пожарной безопасности. И тут был соответствующий приказ Генерала. Действовали по прежней схеме: Предприниматель вносил предоплату, бригада начинала работу. Было это в начале декабря 2019 года. После согласования списка гражданских лиц, которые будут заниматься очисткой территории боевой стартовой позиции (БСП) от леса, для проезда техники с разрешения Полковника была демонтирована часть внешнего ограждения охранного периметра и отключены технические средства охраны.

Неожиданно для всех в конце декабря работы в Юрье были остановлены: началась прокурорская проверка по факту незаконной рубки леса. В начале 2020 года Предприниматель встретился со следователями, ответил на их вопросы, и никаких претензий в его адрес тогда высказано не было. Однако собранных материалов, по-видимому, оказалось достаточно, чтобы в Кировскую область была направлена группа из Военно-следственного управления Следственного комитета России по РВСН.

Звезда за генерала

В марте 2020 года Предприниматель спокойно отправился на отдых за границу. Каково же было его удивление, когда по возвращении, прямо в аэропорту Победилово его встретили Полковник с Капитаном и попросили, не заезжая домой, встретиться со Следователем. Встреча состоялась в фойе бывшего «Хилтона», где проживал Следователь. Он-то и сообщил Предпринимателю, что лучший для всех вариант выйти из дела о незаконной рубке леса - заявить о том, что все было организовано за взятку, которую Предприниматель якобы передал Генералу. И нужно-то для этого «всего-ничего»: написать явку с повинной.

На возражения Предпринимателя, что это - абсурд, ведь никакой незаконной рубки не было, взяток он никому не давал, более того, с Генералом даже не был знаком, никогда не встречался и не разговаривал с ним, Следователь, по словам Предпринимателя, дословно заявил: «Тебе ничего не будет, мы тебя выведем, ты останешься свидетелем». Настойчиво просил «помочь» Предпринимателя и его «друг детства» - Полковник, ссылаясь на проблемы, которые могут возникнуть у него по службе. А Капитан пообещал, что если будет заявление о взятке, то он в ближайшее время рассчитается с Предпринимателем.

Кстати, на тот момент долг Капитана был уже немаленьким. Помимо того, что он обещал заплатить за оказание помощи в продаже леса, а также предоплаты бригаде рабочих, которую Предприниматель сделал из собственных средств, буквально перед новым, 2020 годом, Капитан одолжил у него 150 тысяч рублей на подарки родным и близким. А еще раньше, в сентябре 2019 года, родная сестра Капитана приобрела у матери Предпринимателя автомобиль марки «Toyota Camry» за 900 тысяч рублей. Машину забирал сам Капитан, вот только до сих пор ни он, ни его сестра за нее так и не расплатились.

Забегая вперед, скажем, что в декабре 2020 года Предприниматель и его мать обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве при покупке автомобиля, однако Капитан заявил, что Тойоту он получил «за способствование взяткодателю - Предпринимателю и взяткополучателю - Генералу в достижении соглашения между ними о получении и даче взятки за возможность проведения незаконной рубки лесных насаждений на территории войсковой части вблизи п. Мурыгино». Сам ли Капитан является автором такой версии развития событий, или ему кто-то помог ее сформулировать, чтобы избежать ответственности еще по одной статье Уголовного кодекса, остается только догадываться.

Уговаривая Предпринимателя дать показания о даче взятки Генералу, Капитан говорил, что следствию известно о том, сколько он «заработал» с организации очистки военной части от леса, и Предприниматель - единственный, кто может помочь «минимизировать его ответственность». За явку с повинной Капитан обещал дополнительно отблагодарить, сказав, что в ближайшее время возьмет для этого кредит.

Как говорит сам Предприниматель, в той ситуации он посчитал это единственной возможностью вернуть уже вложенные и заработанные деньги. Кроме того, хотелось помочь своим, как он тогда считал, друзьям - Полковнику и Капитану. Тем более и Следователь убеждал: версия со взяткой и то, что Предприниматель останется только свидетелем по делу, согласована с начальником его отдела. Начальник этот, кстати, позднее в телефонном разговоре с Предпринимателем слова Следователя подтвердил. Не чувствуя за собой никакой вины, поверив, что не будет привлечен к ответственности, ведь помощь в поиске бригады и продаже леса явно не «тянут на состав», Предприниматель согласился в очередной раз помочь своим «друзьям».

Написание «явки с повинной» состоялось там же - прямо в фойе гостиницы. Пока предприниматель под диктовку Следователя писал текст, заметно оживившийся Капитан несколько раз повторил Следователю, что за такое дело в отношении Генерала ему точно «светит звезда», намекая, видимо, на возможное продвижение по службе.

Надо ли говорить, что, подписав необходимые бумаги, денег своих Предприниматель так и не дождался? О том, что его обманули и Следователь, и Капитан он окончательно убедился, когда 7 апреля 2020 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Генерала (получение взятки и превышение должностных полномочий), Полковника (превышение должностных полномочий), Капитана (посредничество во взяточничестве и превышение должностных полномочий) и… Предпринимателя (дача взятки).

По версии следствия…

Как написано в постановлении о возбуждении уголовного дела, Генерал умышленно, преследуя корыстные цель и мотивы, организовал коррупционную схему незаконной рубки лесных насаждений на территории вверенной воинской части, в которую также вовлек своих подчиненных. Он отдал приказ подчиненному ему Капитану подыскать лиц из числа предпринимателей Кировской области для сплошной рубки лесных насаждений на территории части. При этом Генерал довел Капитану обязательное требование о передаче им денежного вознаграждения - взятки лично ему за совершение незаконных действий.

Капитан, осознавая противоправный характер отданного ему Генералом приказа, действуя вопреки интересам военной службы, из личной заинтересованности - с целью повысить свой авторитет в глазах начальника, из карьеристских побуждений, дал согласие выполнить этот приказ и участвовать в качестве посредника в передаче взятки от предпринимателя Генералу.

Предприниматель согласился выполнить предлагаемую работу (в части рядом с п. Мурыгино) и передать Генералу взятку в размере 1 миллион 600 тысяч рублей. Генерал с размером подлежащей передаче ему взятки согласился. Данная сумма была передана Предпринимателем Капитану по частям в период с августа по октябрь 2019 года. Генерал получал эти деньги от Капитана в здании штаба воинской части. В результате преступных действий Генерала и Капитана государству причинен материальный ущерб в размере, превышающем 100 миллионов рублей.

Аналогичным образом, по версии следствия, была организована вырубка леса на территории воинской части возле Юрьи. Там размер взятки составил 350 тысяч рублей. Генерал, явно выходя за пределы своих полномочий, отдал приказ своему заместителю Полковнику и Капитану организовать допуск на территорию БСП лиц сторонней организации, действовавших в интересах Предпринимателя, для осуществления вырубки лесных насаждений, а также в последующем контролировать данную вырубку. Капитан успел передать Генералу только часть взятки - 150 тысяч рублей, а 29 декабря была начата прокурорская проверка, в связи с чем преступные действия Генерала, Капитана и Предпринимателя были пресечены.

После возбуждения уголовного дела судьба его фигурантов сложилась по-разному. Генерал вышел в отставку и, судя по имеющимся у нас документам, дает показания по делу, проживая в гостинице «Центральная» поселка Власиха Московской области, где располагается штаб РВСН. Полковнику тоже дали уволиться по собственному желанию, благо выслуга лет позволяет ему рассчитывать на военную пенсию. Капитан продолжает нести службу в Краснознаменной Мелитопольской дивизии. Все они, по нашим сведениям, активно сотрудничают со следствием. Предприниматель по-прежнему находится в статусе подозреваемого, в начале июня 2020 года на принадлежащую ему коммерческую недвижимость был наложен арест.

С надеждой на справедливость

Поняв, наконец, в какую историю он вляпался, Предприниматель стал писать во все возможные инстанции, вплоть до Администрации Президента, пытаясь объяснить, что уголовное дело от начала и до конца было сфальсифицировано.

«Сейчас я осознаю, что, написав явку с повинной, я оговорил Генерала, однако тем самым я оговорил и себя в совершении преступления. И только за этот факт я готов понести ответственность, - пишет Предприниматель. - Проверка по моему заявлению в военную прокуратуру закончилась ничем, военная прокуратура РВСН не усмотрела оснований не только для квалификации действий Следователя как незаконных, но и даже для регистрации поданного мною заявления, как заявления о преступлении. При этом, в чем заключалась проверка, не ясно, ведь ни меня, ни Полковника, вероятно, и других лиц, не допрашивали».

Кстати, что касается тех допросов, которые все-таки проводятся, тут нам удалось выяснить несколько интересных фактов. Когда бригадира первой группы рабочих несколько месяцев назад вызвали на допрос, он пришел на него с адвокатом. Увидев это, следователь стал придумывать всяческие предлоги для того, чтобы не проводить следственное действие, на которое сам же и вызвал. Возможно, такое поведение следователя можно объяснить его желанием «поработать» со свидетелем тет-а-тет, без «лишних» лиц. В итоге допрос был перенесен, однако адвокату бригадира не давали выйти с территории части, по приказу какого-то сотрудника ФСБ, как сказал постовой.

Есть информация, что некоторым допрошенным свидетелям пришлось по 2 - 3 раза корректировать то, что написал следователь в их показаниях про якобы незаконные действия Предпринимателя, проведя для этого в кабинете по восемь часов без перерыва.

В качестве доказательства фальсификации версии со взяткой Предприниматель просит прокуратуру изучить записи своих разговоров с, как это принято говорить в таких случаях, «людьми, голоса которых похожи на голоса Капитана и Полковника». В них, в частности, они подтверждают, что версия со взяткой была разработана Следователем еще до возвращения Предпринимателя из отпуска, когда Полковник и Капитан повезли его из аэропорта Победилово в гостиницу к Следователю. «Человек с голосом, похожим на голос Капитана», подтверждает, что Предпринимателю было обещано после написания явки с повинной «отодвинуть от всего этого». Подтверждает он и то, что документы, разрешающие рубку, были. А «человек с голосом, похожим на голос Полковника», говорит дословно следующее: «Я ж сказал, что готов подтвердить, что ты дал ее (явку с повинной. - Т.А.) чисто потому, что тебя попросили, все. Не, я готов, сказал же…» По каким-то причинам, записи эти прокуратуру не заинтересовали.

Несмотря на все вновь приведенные доводы, самого Предпринимателя на допрос не вызывают. Следствие продолжает разрабатывать версию со взяткой и незаконной рубкой, опираясь на первоначально написанную явку с повинной. Именно поэтому Предприниматель на днях вновь направил заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, где попросил поручить проведение проверки независимым должностным лицам, не входящим в структуру следственных органов РВСН. «Только контроль «извне» сможет помочь мне и не допустить незаконного привлечения меня к уголовной ответственности», - надеется он.

Т. АНДРЕЕВ

P.S. Чтобы убедить следствие в своей невиновности, Предприниматель по собственной инициативе прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи), который подтвердил правдивость его показаний.