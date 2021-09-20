Лес - дело воровское? В Кирове начался процесс по делу экс-вице-губернатора Плитко

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Напомним, высокопоставленного чиновника задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета поздно вечером 3 апреля 2020 года в загородной резиденции областного правительства «Чёрное озеро» при получении части взятки в размере 3,4 млн. рублей. Деньги ему передал бывший «лесной» министр Шургин.

Позднее в региональном следкоме сообщили о появившихся новых эпизодах, в частности о том, что установлено 20 фактов получения бывшим вице-губернатором взяток от индивидуальных предпринимателей Кировской области на общую сумму не менее 10,5 миллиона рублей (до суда дошло 18 эпизодов. - Р.П.).

По версии следствия, в 2018 году бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, используя служебные полномочия, авторитет и значимость занимаемой должности, создал организованную преступную группу, в которую привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения. В последующем участники преступной группы получали взятки в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ «Кировгослесхоз» договоров купли-продажи древесины.

Встать, суд идёт!

На первом судебном заседании на скамье подсудимых оказались три человека. Это сам Андрей Плитко, экс-директор «Кировгослесхоза» Андрей Туев и бывший руководитель ООО «Кокшайский лес» Алексей Ушнурцев.

Сообщается, что дело экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина рассмотрят отдельно, но он также фигурирует и в деле Плитко.

Подсудимые обвиняются в получении взяток в крупном и особо крупном размерах организованной группой.

«Плитко - организатор преступной группы. Он единолично принимал решения, связанные с планированием, совершением преступлений, ведением переговоров и так далее», - заявил гособвинитель.

Всю преступную деятельность бывший вице-губернатор координировал через Алексея Шургина.

«Шургин занимался поиском лиц из представителей организаций лесного хозяйства, вел переговоры, координировал действие остальных участников преступной группы, обеспечивал получение взятки», - зачитал на суде прокурор.

Ушнурцев и Туев, по мнению гособвинения, исполняли указания Плитко и Шургина.

По данным, озвученным в суде, всего Плитко обвиняется по 18 эпизодам получения взяток. В том числе 640 тысяч от ИП Полякова, 1,2 млн. рублей от гендиректора ООО «Лесовод» Сергея Кашпаева из Уржума, 1,3 млн. от ИП Перминова, 240 тысяч от ИП Огородникова.

В ходе расследования выяснилась фамилия посредника. Им оказался некий Даньшин. Именно он взял деньги у гендиректора «Лесовода» и ИП Огородникова и в дальнейшем передал их через Шургина Плитко. Следствием установлено, что Шургин передавал Плитко взятку от Огородникова прямо в рабочем кабинете бывшего вице-губернатора.

Общение и координация действий между фигурантами дела происходили через переписку в мессенджере WhatsApp и реже через мобильную связь, зарегистрированную на третьих лиц. Чаще всего деньги передавались в автомобилях на разных автостоянках.

Всего за первый день в суде было разобрано 11 из 18 эпизодов. Сумма взяток по этим эпизодам превышает 14 млн. рублей.

Схемы получения денег похожи друг на друга.

Организации и индивидуальные предприниматели-взяткодатели вступали в сговор с преступной группой Плитко - Туев - Ушнурцев для того, чтобы с ними был заключен договор купли-продажи разного объема древесины в районах. Организации и предприниматели обращались в «Кировгослесхоз», чтобы приобрести древесину для использования ее в коммерческих целях. Далее экс-директор «Кировгослесхоза» Туев сообщал эту информацию Плитко через Шургина. После этого на потенциального взяткодателя выходил посредник Даньшин с предложением получения взятки для вышестоящих лиц, он же ее в последующем и получал.

Передача взятки происходила в автомобилях на разных автостоянках Кирова и области (в районах передача происходила в большинстве случаев, если взяткодатель имел в этом районе интерес). Так, передача взятки от ООО «Дубровский лесхоз» проходила на стоянке у ЦУМа, от ИП Кожевникова - у «Алых парусов», а пятимиллионная взятка от ИП Крупина передавалась на стоянке кафе «Росинка» Котельничского района.

После получения взятки Даньшин передавал деньги Шургину на территории Республики Марий Эл - в Йошкар-Оле, далее Шургин передавал деньги Плитко. Тот, как считает гособвинение, распоряжался деньгами по своему усмотрению, незначительную часть суммы он иногда отдавал на хранение Шургину.

На этом первое судебное заседание было завершено. В следующий раз фигуранты «лесного дела» вновь соберутся 20 сентября. В этот день планируется закончить оглашение гособвинением оставшихся эпизодов. Объявлено, что следующие слушания пройдут 27 - 28 сентября и 5 октября.

А Мамаев доверял!

В условиях финальной стадии избирательной кампании в Государственную думу и областное Законодательное собрание начавшийся судебный процесс над бывшим вице-губернатором области не так широко освещается в местных СМИ, как этого можно было бы ожидать. Воздерживаются от комментариев по этому поводу и руководители региона, и лидеры политических партий.

Впрочем, некоторые из них уже высказали свое мнение, и иного от них ждать, пожалуй, и не следует.

Так, губернатор Игорь Васильев сразу после задержания Плитко заявил: «Если в суде вина фигурантов дела будет доказана, они понесут наказание по всей строгости закона вне зависимости от ранее занимаемых должностей. Со своей стороны я уже дал поручение провести самые тщательные проверки во всех государственных структурах Кировской области, связанных со сферой лесного хозяйства, и доложить мне лично о ее результатах». Добавим, что 6 апреля 2020 года Васильев подписал указы об увольнении вице-губернатора и министра лесного хозяйства «в связи с утратой доверия».

Зато лидер «единственной оппозиционной партии в регионе», как он сам ее называет, первый секретарь кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев Андрею Плитко еще совсем недавно очень даже доверял.

Напомним, в августе 2019 года, когда стало известно о задержании за взятку начальника лесного отдела регионального минлесхоза в Котельничском районе, Мамаев в своем «личном блоге» на портале «7х7» написал следующее: «Не могу не поддержать антикоррупционную борьбу в этой сфере, которая ведется под руководством вице-губернатора Андрея Плитко». Потом добавил: «С началом работы в системе исполнительной власти региона вице-губернатора Ан­дрея Плитко и министра лесного хозяйства области Алексея Шургина подходы к ведению лесного хозяйства были качественно изменены. Область начала брать арендаторов под серьезный контроль, стали проводиться многочисленные проверки, мероприятия по охране и воспроизводству лесов». А закончил свой «личный блог» так: «КПРФ поддерживает наведение порядка в лесном хозяйстве Кировской области!»

И даже после того, как Плитко был задержан с поличным при получении взятки, Мамаев пытался найти этому оправдание.

В ходе прямого эфира на официальном сайте областного отделения КПРФ и в группе во «ВКонтакте» «главный кировский коммунист» заявил: «Даже в Писании сказано: «Слаб человек». Правильно? А тогда, когда сегодня человек, в общем-то, наделенный и облеченный определенной властью, начинает зарабатывать, в кавычках, так сказать, деньги, то это, естественно, заканчивается всегда очень печально». Объясняя действия Плитко, мамаев вспомнил даже Петра Первого, который говорил, что лес - это дело воровское, потому и определил лесникам самое низкое жалованье, мол, сами прокормятся.

Остается надеяться, что суд эту точку зрения не разделяет…

Роман ПЕРМИНОВ.

(Использована информация с сайта bnkirov.ru.)