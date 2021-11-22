Лес - дело воровское. Шургин дал показания на Плитко в суде

Фото: kirovreg.ru

В Ленинском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, директора КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрея Туева и директора ООО «Кокшайский лес» Алексея Ушнурцева. Они обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.

В самом начале процесса Туев и Ушнурцев полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, а Плитко заявил, что виновным себя не признаёт.

Кто подставил Плитко?

8 ноября, отвечая на вопросы прокурора, Андрей Плитко сообщил, что до прихода на работу в правительство Кировской области его годовой доход превышал четыре миллиона рублей. При этом его зарплата вице-губернатора составила около ста тысяч рублей в месяц. В качестве объяснения причин такого «альтруизма» Плитко заявил, что сделал это не из-за денег: ему хотелось получить опыт работы на управляющих должностях и «в правительстве Кировской области он хотел оставить позитивный след».

В самом начале заседания Андрей Плитко сказал, что уголовное дело против него сфабриковал бывший подчиненный, экс-министр лесного хозяйства Алексей Шургин.

По его словам, до момента ареста 3 апреля 2020 года о существовании преступной группы он был не в курсе, с Даньшиным и Ушнурцевым знаком не был.

Как рассказал бывший вице-губернатор, деньги от Шургина он получал лишь однажды - 3,4 млн. рублей за помощь предпринимателю, победившему на лесном конкурсе. Именно эти деньги и были обнаружены в резиденции на Черном озере.

«В момент моего задержания 3 апреля 2020 года я понимал, что мне инкриминируют преступление, которого я не совершал. Шургин подставил меня», - заявил Плитко.

В январе 2020 года, когда был задержан Даньшин, Шургин, по словам Плитко, понял, что его тоже могут задержать. «Он решил ввести следствие в заблуждение и сфабриковал дело против меня, - убежден Плитко. - Шургин начал провоцировать меня взять деньги. Он говорил, что они будут получены в качестве благодарности. Потом он обратился в правоохранительные органы и сказал, что эти деньги были получены от предпринимателей».

Позднее Плитко добавил, что полученные от Шургина деньги он намеревался вернуть.

Кому - сколько?

Показания Плитко опроверг допрошенный в качестве свидетеля бывший министр лесного хозяйства Алексей Шургин (на фото - справа).

Он сказал, что всего с предпринимателей было собрано 23 млн. 170 тысяч рублей. Из них 18,1 млн. рублей получил Плитко, 4,4 млн. рублей - Шургин, 500 тысяч ушли на «зарплату» Даньшину.

Также Шургин подтвердил версию следствия о том, что Плитко непосредственно осуществлял руководство группой. По его словам, именно вице-губернатор решал, какую сумму просить с предпринимателей и как именно потом распределять деньги. Напрямую с остальными членами группы он не общался - поручения передавал через Алексея Шургина. Андрей Туев занимался поиском потенциальных взяткодателей и должен был заключать с предпринимателями официальный договор купли-продажи, но только по­сле одобрения Плитко и Шургина, в то время как Алексей Ушнурцев считал реальную стои­мость леса, составлял договор и проводил платёж предпринимателя официально. Сергей Даньшин с предпринимателями «вёл переговоры от лица группы», брал у них деньги, а затем передавал их бывшему министру лесного хозяйства.

После получения последней части взятки от Спирова Даньшин был задержан. Отвечая на вопросы прокурора, почему по­сле задержания Даньшина Туев и Ушнурцев продолжали получать взятки и кто был инициатором, Шургин пояснил: «Я предлагал Плитко прекратить заниматься деятельностью. Но он меня уверил, что правоохранительные органы всё контролируют, что ничего не будет. Когда был задержан человек из «Кировгослесхоза», который подписывал договоры, решили при­остановить на время».

«Без взятки не будет леса»…

Суммы взяток всегда варьировались. Некоторые суммы, объявленные кировским предпринимателям, достигали пяти миллионов рублей. В ходе заседания Шургин назвал конкретные фамилии и суммы.

В качестве примера бывший министр рассказал, как «работали» с предпринимателем Б.

По его словам, ИП «Б.» выиграл тендер на получение лесного участка. На конкурс всего заявилось четыре предпринимателя. Плитко предложил Шургину попросить с Б. взятку на 5 млн. рублей, чтобы «закрепить» результат аукциона.

«Без взятки никто получить этот конкурс не должен. Так сказал мне Плитко, - добавил Шургин. - Если

бы Б. отказался, договор с ним был бы расторгнут в любом случае».

По словам экс-чиновника, предприниматель зависел от министерства лесного хозяйства. По требованию бывшего вице-губернатора Шургин за­просил у него первую часть взятки - 600 тысяч рублей. Эти деньги бывший министр успел передать Плитко.

«Больше к Б. я не обращался, потому что наша преступная группа была остановлена правоохранительными органами», - отметил Алексей Шургин.

Также в зале суда бывший чиновник раскрыл и методы конспирации ОПГ: все участники преступной схемы общались только с помощью мессенджера WhatsApp. После «деловые» переписки нужно было удалять. Как рассказал Шургин, придумал такой способ общения также Плитко, он же рекомендовал Ушнурцеву, Туеву и Даньшину общаться с помощью телефонов, зарегистрированных на третьих лиц. «Я всегда был уверен, что все мессенджеры прослушиваются», - отметил бывший министр лесного хозяйства.

Ближе к концу судебного заседания Алексею Шургину стало плохо, и была вызвана скорая помощь. В связи с этим его адвокат попросил перенести заседание. В итоге судья решил объявить перерыв.

Роман ПЕРМИНОВ.

(использована информация с сайта bnkirov.ru).

P.S. Напомним, уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина слушается отдельно от дела Плитко - Туева - Ушнурцева. Его рассмотрение началось 13 октября в том же Ленинском районном суде города Кирова. Шургин обвиняется в совершении 10 преступлений по фактам получения взятки в крупном размере и восьми преступлений - в особо крупном размере.