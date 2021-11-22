Лес - дело воровское. Шургин дал показания на Плитко в суде
ОБЩЕСТВО
Фото: kirovreg.ru
В Ленинском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, директора КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрея Туева и директора ООО «Кокшайский лес» Алексея Ушнурцева. Они обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.
В самом начале процесса Туев и Ушнурцев полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, а Плитко заявил, что виновным себя не признаёт.
Кто подставил Плитко?
8 ноября, отвечая на вопросы прокурора, Андрей Плитко сообщил, что до прихода на работу в правительство Кировской области его годовой доход превышал четыре миллиона рублей. При этом его зарплата вице-губернатора составила около ста тысяч рублей в месяц. В качестве объяснения причин такого «альтруизма» Плитко заявил, что сделал это не из-за денег: ему хотелось получить опыт работы на управляющих должностях и «в правительстве Кировской области он хотел оставить позитивный след».
В самом начале заседания Андрей Плитко сказал, что уголовное дело против него сфабриковал бывший подчиненный, экс-министр лесного хозяйства Алексей Шургин.
По его словам, до момента ареста 3 апреля 2020 года о существовании преступной группы он был не в курсе, с Даньшиным и Ушнурцевым знаком не был.
Как рассказал бывший вице-губернатор, деньги от Шургина он получал лишь однажды - 3,4 млн. рублей за помощь предпринимателю, победившему на лесном конкурсе. Именно эти деньги и были обнаружены в резиденции на Черном озере.
«В момент моего задержания 3 апреля 2020 года я понимал, что мне инкриминируют преступление, которого я не совершал. Шургин подставил меня», - заявил Плитко.
В январе 2020 года, когда был задержан Даньшин, Шургин, по словам Плитко, понял, что его тоже могут задержать. «Он решил ввести следствие в заблуждение и сфабриковал дело против меня, - убежден Плитко. - Шургин начал провоцировать меня взять деньги. Он говорил, что они будут получены в качестве благодарности. Потом он обратился в правоохранительные органы и сказал, что эти деньги были получены от предпринимателей».
Позднее Плитко добавил, что полученные от Шургина деньги он намеревался вернуть.
Кому - сколько?
Показания Плитко опроверг допрошенный в качестве свидетеля бывший министр лесного хозяйства Алексей Шургин (на фото - справа).
Он сказал, что всего с предпринимателей было собрано 23 млн. 170 тысяч рублей. Из них 18,1 млн. рублей получил Плитко, 4,4 млн. рублей - Шургин, 500 тысяч ушли на «зарплату» Даньшину.
Также Шургин подтвердил версию следствия о том, что Плитко непосредственно осуществлял руководство группой. По его словам, именно вице-губернатор решал, какую сумму просить с предпринимателей и как именно потом распределять деньги. Напрямую с остальными членами группы он не общался - поручения передавал через Алексея Шургина. Андрей Туев занимался поиском потенциальных взяткодателей и должен был заключать с предпринимателями официальный договор купли-продажи, но только после одобрения Плитко и Шургина, в то время как Алексей Ушнурцев считал реальную стоимость леса, составлял договор и проводил платёж предпринимателя официально. Сергей Даньшин с предпринимателями «вёл переговоры от лица группы», брал у них деньги, а затем передавал их бывшему министру лесного хозяйства.
После получения последней части взятки от Спирова Даньшин был задержан. Отвечая на вопросы прокурора, почему после задержания Даньшина Туев и Ушнурцев продолжали получать взятки и кто был инициатором, Шургин пояснил: «Я предлагал Плитко прекратить заниматься деятельностью. Но он меня уверил, что правоохранительные органы всё контролируют, что ничего не будет. Когда был задержан человек из «Кировгослесхоза», который подписывал договоры, решили приостановить на время».
«Без взятки не будет леса»…
Суммы взяток всегда варьировались. Некоторые суммы, объявленные кировским предпринимателям, достигали пяти миллионов рублей. В ходе заседания Шургин назвал конкретные фамилии и суммы.
В качестве примера бывший министр рассказал, как «работали» с предпринимателем Б.
По его словам, ИП «Б.» выиграл тендер на получение лесного участка. На конкурс всего заявилось четыре предпринимателя. Плитко предложил Шургину попросить с Б. взятку на 5 млн. рублей, чтобы «закрепить» результат аукциона.
«Без взятки никто получить этот конкурс не должен. Так сказал мне Плитко, - добавил Шургин. - Если
бы Б. отказался, договор с ним был бы расторгнут в любом случае».
По словам экс-чиновника, предприниматель зависел от министерства лесного хозяйства. По требованию бывшего вице-губернатора Шургин запросил у него первую часть взятки - 600 тысяч рублей. Эти деньги бывший министр успел передать Плитко.
«Больше к Б. я не обращался, потому что наша преступная группа была остановлена правоохранительными органами», - отметил Алексей Шургин.
Также в зале суда бывший чиновник раскрыл и методы конспирации ОПГ: все участники преступной схемы общались только с помощью мессенджера WhatsApp. После «деловые» переписки нужно было удалять. Как рассказал Шургин, придумал такой способ общения также Плитко, он же рекомендовал Ушнурцеву, Туеву и Даньшину общаться с помощью телефонов, зарегистрированных на третьих лиц. «Я всегда был уверен, что все мессенджеры прослушиваются», - отметил бывший министр лесного хозяйства.
Ближе к концу судебного заседания Алексею Шургину стало плохо, и была вызвана скорая помощь. В связи с этим его адвокат попросил перенести заседание. В итоге судья решил объявить перерыв.
Роман ПЕРМИНОВ.
(использована информация с сайта bnkirov.ru).
P.S. Напомним, уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина слушается отдельно от дела Плитко - Туева - Ушнурцева. Его рассмотрение началось 13 октября в том же Ленинском районном суде города Кирова. Шургин обвиняется в совершении 10 преступлений по фактам получения взятки в крупном размере и восьми преступлений - в особо крупном размере.
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