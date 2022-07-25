Лес - дело воровское: финал близок. Андрей Плитко произнес в суде последнее слово

«ВК» внимательно следит за ходом рассмотрения в суде «лесного дела», главным фигурантом которого является бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, и регулярно рассказывает об этом своим читателям. Судебное расследование шло с 13 сентября 2021 года. Спустя ровно 10 месяцев, 13 июля 2022-го, слушания были закончены.

Напомним, вместе с Андреем Плитко обвиняемыми также проходят бывший директор КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрей Туев и директор ООО «Кокшайский лес» Алексей Ушнурцев. Они обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах.

Туев и Ушнурцев пол­ностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, а Плитко виновным себя не признал.

Уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина слушалось отдельно. 18 января 2022 года ему был вынесен приговор - четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Шургина признали виновным в совершении 18 эпизодов получения взятки в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы.

Позиция государственного обвинения

На заключительном этапе судебного рассмотрения в ходе прений 11 июля, зачитав «ретроспективу» преступления, прокурор заключил:

- Версия Плитко, что он не причастен к преступной деятельности, - несостоятельная, опровергаемая свидетельствами Туева и Ушнурцева. Позиция Плитко о том, что преступную деятельность организовал Шургин, является голословной.

В отличие от позиции Плитко, позиция Шургина подтверждается показаниями иных свидетелей (в основном - участников преступной группы), которые являются достоверными.

Упомянув принцип справедливости, прокурор заявил:

- Считаю, что цели наказания (фигурантов дела. - Ред.) могут быть достигнуты лишь в изоляции от общества. Наказание может быть только реальным. Лишение свободы Плитко, Туева, Ушнурцева должно быть определено в колонии строгого режима.

Гособвинение попросило признать Андрея Плитко виновным по всем вменяемым эпизодам и назначить наказание по совокупности преступлений - 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, дисквалификацию на 10 лет и штраф в размере 24 млн. рублей.

Говоря о Туеве и Ушнурцеве, сторона гособвинения отметила имеющиеся смягчающие обстоятельства (в том числе наличие малолетних детей), их содействие следствию и признание вины. Именно поэтому прокурор попросил назначить им наказание в виде лишения свободы ниже низшего предела: обоим - по семь лет колонии строгого режима, дисквалификацию на пять лет и 6,5 млн. рублей штрафа.

Шесть часов прений Плитко

12 июля право выступить первым из трех фигурантов дела было дано Андрею Плитко. Прежде чем начать, он попросил суд разрешить ему говорить сидя, в том числе и из-за большого объема вы­ступления. Перед подсудимым лежала стопка бумаги, визуально - листов на сто.

Главный акцент позиции «линии защиты» бывшего вице-губернатора - тот, что всю преступную схему придумал экс-министр лесного хозяйства Алексей Шургин. Для того чтобы представить Плитко как руководителя преступлений, Шургину необходимо было спровоцировать бывшего вице-губернатора, для чего под контролем правоохранительных органов и была организована передача денег на «Черном озере».

По версии стороны защиты, - Шургин проинформировал Плитко о деньгах - 4,4 млн. рублей, которые ему должен был один из предпринимателей (гипотетических взяткодателей). Плитко не раз за судебный процесс упоминал, что информировал Шургина об имеющихся у него финансовых проблемах. Шургин убедил Плитко, что может ему дать на безвозмездной основе 4,4 млн. рублей в качестве помощи.

- Шургин использовал из­вестные ему ситуации, предположения Плитко об оказанной Шургиным помощи предпринимателю, и убеждение Плитко, что данные средства получены незаконно для чиновника, но не имеют криминальных оснований, и Плитко может воспользоваться частью этих денег для решения своих финансовых проблем, - рассказал бывший вице-губернатор, говоря при этом о себе в третьем лице.

Закончить 12 июля свое выступление в прениях Ан­дрей Плитко не успел и продолжил на следующий день.

13 июля после зачитывания подготовленной речи Плитко встал и обратился к председательствующему:

- На основании вышеизложенного - сторона защиты просит вынести справедливое решение и признать меня невиновным.

Последнее слово

13 июля судья предоставил подсудимым право сказать последнее слово.

Первым к трибуне вышел Андрей Туев:

- В данной ситуации можно только пофилософствовать. В моей жизни было много хороших и очень хороших моментов. Сейчас - та ситуация, которая есть. Самое главное в подобных ситуациях - осознать, понять, сделать правильные выводы.

Я всё осознал, сделал выводы - подобных ситуаций у меня в жизни больше не будет.

Вторым выступающим стал Алексей Ушнурцев:

- Безусловно, у меня в душе имеется полное раскаяние в том, что я содеял. Очень сожалею.

Если меня простит государство... Просто хочу попросить прощения у всех. К чему привела эта ситуация, что сделал. Прошу прощения. Ещё раз скажу, что раскаялся в содеянном. Извините.

После шестичасового вы­ступления в прениях Андрей Плитко в своем последнем слове был краток:

- Дело крайне непростое. Действительно, это большое испытание в жизни. Я прошу суд только об одном: разо­браться в этом непростом деле и вынести справедливое решение.

Заслушав последние слова подсудимых, суд отправился в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Приговор начнут оглашать 8 августа, в 10-00.

Роман ПЕРМИНОВ.

(Использована информация сетевого издания bnkirov.ru.)

P.S. 18 июля в Первомайском районном суде города Кирова закончилось рассмотрение дела еще одного бывшего высокопоставленного чиновника областного правительства - бывшего министра информационных технологий и связи Юрия Палюха.

Его и экс-руководителя Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем

управления Дмитрия Поповенко обвиняли в превышении должностных полномочий при приёмке камер фото- и видеофиксации ДТП, которые не соответствовали техническому заданию. Причинённый ущерб оценивается более чем в 93 млн. рублей.

Суд признал обоих подсудимых виновными. Юрию Палюху назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы с дисквалификацией на три года. Дмитрия Поповенко приговорили к трём годам лишения свободы и двум годам дисквалификации.

Однако суд, вынося решение, учёл личности подсудимых и обстоятельства совершённого преступления, постановил: наказание для фигурантов дела будет условным. Приговор не вступил в законную силу.