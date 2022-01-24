Лес - дело воровское-9. Экс-министр Алексей Шургин осуждён на 4,5 года строгого режима

Фото: kirov-portal.ru

Ленинский суд города Кирова 18 января 2022 года завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина. Он признан виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы).

Следствием установлено, что осуждённый в период с сентября 2018 г. по апрель 2020 г., действуя в составе организованной группы, неоднократно получал лично, а также через посредников взятки, общий размер которых составил более 23 млн. рублей, за совершение действий, входящих в его полномочия, а также за «покровительство» субъектов предпринимательства, деятельность которых связана с лесозаготовкой и переработкой древесины на территории Кировской области.

До вынесения приговора суда вину в совершении инкриминируемых ему преступлений он признал полностью.

На заседании суда 14 января прокурор запросил для Шургина шесть лет колонии строгого режима. В дополнение к этому гособвинение просило за­претить подсудимому занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, а также взять Шургина под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Адвокат экс-министра призвал назначить для своего подзащитного минимально возможное наказание без изоляции от общества и без штрафа. Ранее в ходе суда государственный обвинитель зачитал послужной список бывшего министра Кировской области. Алексей Шургин в 1995 году с отличием окончил Марийский политехнический институт имени М. Горького по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство» и аспирантуру Марийского государственного технического университета. Защитил кандидатскую диссертацию. В 2002 году получил звание доцента кафедры лесной селекции недревесных ресурсов и биотехнологии.

В трудовой книжке Шургина восемь страниц записей о деятельности, связанной с лесным хозяйством.

Он был удостоен Почетной грамоты Федерального агентства лесного хозяйства, министерство охотничьего хозяйства наградило его орденом второй степени за заслуги перед Марий Эл. Кроме того, в адрес подсудимого неоднократно выдавались поощрения: от 1150 рублей до 29 тысяч 680 рублей.

Работодатели характеризовали Шургина как талантливого педагога и научного руководителя. Экс-министр - ответственный, целеустремлённый, дружелюбный, всегда профессионально подходил к работе, повышал свою квалификацию.

Когда Шургину дали послед­нее слово, он сказал, что искренне раскаивается в содеянном.

- Мои действия принесли огромный ущерб и дискредитацию органов власти. В основе лежала гордыня и жажда наживы. Я пересмотрел свои взгляды, теперь я другой человек. Прошу учесть моё содействие раскрытию и изобличению других фигурантов. Я приношу извинения всем членам нашего общества за совершение преступления, - добавил подсудимый.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Кировской об­ласти о доказанности вины Шургина, признал его виновным и по совокупности содеянного назначил окончательное наказание в виде четырёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации и в органах местного самоуправления на срок пять лет.

Осуждённый взят под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу. В течение десяти суток Шургин может обжаловать вынесенный ему приговор.

Сообщник ОПГ

Алексей Шургин активно сотрудничал со следствием в рамках заключённого с прокурором досудебного соглашения, изобличил иных соучастников преступлений. И суд над ОПГ Плитко - Ушнурцева - Туева продолжится. По версии следствия, Шургин помогал бывшему вице-губернатору Андрею Плитко «собирать дань» с кировских предпринимателей за сделки купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

На должность министра лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин вступил в сентябре 2018 года. Представлял Шургина коллективу ведомства тогда еще вице-губернатор региона Андрей Плитко: «Его опыт будет полезен для нашего региона и позволит выйти лесной отрасли на новый уровень».

В 2018 году перед новым министром сразу же поставили задачи повысить объём переработки древесины в Кировской области, а также увеличить суммы налоговых поступлений в региональный бюджет, с соблюдением всех нормативов по воспроизводству лесных ресурсов. Исходя из вынесенного судом приговора, Шургин занимался не только развитием лесного комплекса Кировской области.

А 3 апреля 2020 года сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области задержали вице-губернатора региона Андрея Плитко при получении взятки в размере 3,4 млн. рублей. И взятку ему передал именно Шургин. По версии следствия, Плитко организовал преступную группировку, в которую, помимо него, входили Андрей Туев и Алексей Ушнурцев. К совершению преступлений бывший вице-губернатор также привлёк доверенных лиц: Алексея Шургина и Сергея Даньшина. Прокуроры уверены, что Плитко способствовал их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения.

С помощью соучастников, пользуясь своим служебным положением, Плитко получал взятки от кировских предпринимателей. Взамен чиновники гарантировали бизнесменам совершение сделок купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз». На данный момент Плитко обвиняют в 18 эпизодах взяточничества.

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация Прокуратуры Кировской области, сайтов bnkirov.ru, kirov-portal.ru).