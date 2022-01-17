Лес - дело воровское-8. Подсудимый Плитко закончил допрос подсудимого Шургина

Три недели назад допрос Шургина по «лесному делу», по которому на скамье подсудимых находятся бывший вице-губернатор Андрей Плитко, Алексей Ушнурцев и Андрей Туев, закончился. Однако прокуроры ходатайствовали об оглашении части показаний, после чего множественные вопросы к свидетелю возобновились.

В течение допроса речь снова зашла о взаимодействии Шургина, Туева, Ушнурцева и взяткодателей.

Так, на вопрос Андрея Плитко Шургин пояснил, что информацию о взяткодателях экс-министру давал Туев. Существовали ли какие-то критерии для предпринимателей, он вспомнить не мог. Было лишь «внутреннее убеждение, что человек готов дать взятку».

- Вы не боялись, что Туев и Ушнурцев могут ошибиться? - уточнил Андрей Плитко.

- В 17 взяткодателях они ошиблись, как сказано в материалах дела, - отметил Шургин.

22 декабря, спустя почти шесть заседаний, закончился допрос Шургина.

У бывшего чиновника сторона защиты пыталась выяснить, как формировался объем взятки, «выставленный» предпринимателю: зависел ли он от качества леса, от земли, от рыночной стоимости участка или от иных факторов. Шургин отвечал, что называл ту цифру, которую ему передавал Плитко.

Один из защитников поинтересовался у свидетеля: адекватно ли, на его взгляд, формировался объем взяток?

- Адекватность взяток меня не волновала. Я с этого ничего не получал. Это была неприятная часть моей работы, - заявил Алексей Шургин.

Также на судебном процессе по «лесному делу» перед судьей у трибуны стоял новый свидетель - ИП Сергей Братчиков. Он - последний взяткодатель, который заплатил лишь часть требуемой суммы.

В 2018 - 2019 годах у предпринимателя заканчивался срок аренды лесного участка в Афанасьевском районе. Чтобы её продлить, Братчиков обратился в приемную вице-губернатора Плитко. На рабочую встречу предприниматель пришёл подготовленный: с документами и с адвокатом.

- Уже в приемной познакомили с Алексеем Шургиным. Встреча прошла плодотворно. Плитко вёл себя как чиновник - не было никаких отсылок о необходимости взяток. Отнёсся с пониманием, что люди могут остаться без работы, - пояснял свидетель.

На встрече Братчиков просил отторговать земли в конкурсном формате, а не аукционом.

- На аукционах кто больше заплатит, тот и выиграет, на конкурсах - смотрят характеристики, - пояснил Братчиков. - Конкурс объявили, я заявился как участник. Позже стал победителем. До того, как контракт был заключён, мне поступило сообщение от Алексея Шургина: необходимо встретиться.

На встрече в одном из кафе Шургин сообщил: для подписания договора Братчикову необходимо заплатить пять миллионов рублей.

- [Деньги нужны были,] чтобы договор был подписан, быстрее оформлен, и чтобы после его заключения меня не задолбали внеплановые проверки. Он сказал, что все лесозаготовители и арендаторы должны платить, - подчеркнул свидетель. - Я был удивлён, но согласился. Потому что была безвыходная ситуация. Вроде бы договор рядом, но 40 с лишним работников могут пострадать.

Первой стала сумма в 600 тысяч рублей - за покровительство.

- Алексей Иванович [Шургин] переживал, он неком­фортно себя чувствовал, когда трясущимися руками деньги забирал. Отводил взгляд, - рассказал на суде Братчиков.

Когда появилась информация в СМИ о задержании участ­ников организованной группы, предприниматель обратился в полицию и написал заявление о том, что он один из взяткодателей.

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация с сайта bnkirov.ru).