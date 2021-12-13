Лес - дело воровское-7. В суде обвиняемый Плитко допрашивал обвиняемого Шургина
ОБЩЕСТВО
В Ленинском районном суде города Кирова продолжается параллельное рассмотрение уголовных дел в отношении бывших вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, директора КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрея Туева и директора ООО «Кокшайский лес» Алексея Ушнурцева, а также министра лесного хозяйства Алексея Шургина.
Напомним, первые трое обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере. При этом бывший вице-губернатор свою вину не признал, в отличие от подельников. Дело Шургина слушается отдельно, так как он заключил досудебное соглашение, дал признательные показания, которые и позволили следственным органам возбудить уголовное дело в отношении Плитко и Ко.
6 декабря в суде продолжили допрашивать Алексея Шургина. Вопросы задавали Андрей Плитко и его адвокаты.
Однако почти все вопросы отклонялись судом и прокурорами - из-за отсутствия конкретики и из-за повторов. В ходе заседания бывшему вице-губернатору было сделано три замечания за неоднократно повторяющиеся, наводящие и некорректные вопросы. Также одно замечание сделали его адвокату за искажение фактов.
После третьего замечания Андрею Плитко судья напомнил о возможности удаления подсудимого из зала и дальнейшего рассмотрения дела без его участия, после чего Плитко и его адвокаты попросили сделать перерыв «для согласования всех вопросов и исключения вопросов». «У нас так много вопросов, мы хотим отложить судебное заседание до завтра», - заявил Андрей Плитко.
И действительно, на следующий день подсудимый и его адвокаты учли все замечания и откорректировали вопросы. Сам Андрей Плитко пообещал суду, что уложится в час-полтора. Однако оказалось, что ему хватило и четверти часа.
Плитко поинтересовался у Шургина обстоятельствами получения последней взятки от ИП «Б.». В частности, бывший вице-губернатор уточнил: честно ли Б. выиграл конкурс на право заключения контракта на лесопользование, были ли у предпринимателя преимущества? Как заверил Шургин, конкурс провели честно, под сомнение ничего не попало.
Однако на вопросы, мог ли Б. не давать взятки организованной группе и выиграть контракт или через суд добиться заключения контракта с минлесхозом и отстоять право честно, в рамках закона, пользоваться лесом, Шургин ответить не смог.
Подсудимый также интересовался, какие Шургину известны ресурсы Плитко из правоохранительных органов для покровительства преступной деятельности группировки. Свидетель подчеркнул, что не знает конкретных ресурсов, но надеялся на их наличие.
Позже на очередной вопрос Плитко Шургин ответил, что он лично никогда не выставлял «ценник» для заключения договора с предпринимателями и их покровительства. «Сумму взятки называли мне вы. Как вы рассчитывали её, я не знаю», - ответил, обращаясь к Плитко, Алексей Шургин.
Последние вопросы от экс-вице-губернатора касались доверительных отношений Шургина и Туева. Он спросил, мог ли Туев сам брать взятки у предпринимателей, а Шургину докладывать, что кандидат на взяткодателя не подходит. Алексей Шургин ответил, что этого не знает, но Туеву доверял.
«На данном этапе больше вопросов нет», - закончил свой «допрос» свидетеля Андрей Плитко.
Этапы «большого пути» экс-министра
Несколькими днями ранее, во время слушания дела самого Шургина, государственный обвинитель зачитал его послужной список.
Как сообщил прокурор, Алексей Шургин в 1995 году окончил Марийский политехнический институт имени М. Горького с отличием по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство», тогда же получил диплом кандидата наук. В 2002 году получил звание доцента кафедры лесной селекции недревесных ресурсов и биотехнологии.
В трудовой книжке Алексея Шургина восемь страниц записей о деятельности, связанной с лесным хозяйством.
Шургина удостоили Почетной грамоты Федерального агентства лесного хозяйства, министерство охотничьего хозяйства наградило его орденом второй степени за заслуги перед Марий Эл, также он получил благодарность за вклад в развитие республики. Кроме того, Шургин неоднократно получал денежные премии в размере от 1150 рублей до 29 тысяч 680 рублей.
Прежние работодатели отзывались о Шургине как о талантливом педагоге и научном руководителе. Согласно выданным характеристикам, экс-министр - ответственный, целеустремлённый, дружелюбный, всегда профессионально подходил к работе, повышал свою квалификацию.
Как же «талантливый педагог» превратился в члена организованной преступной группы?
Раньше на судебном заседании Шургин рассказал об одном из эпизодов своей преступной деятельности.
Так, в 2020 году он должен был передать 4,4 миллиона рублей Плитко, которые у Шургина оставались на хранении от взятки ИП «Б.».
Во время обсуждений того, как и когда Шургин отдаст деньги, экс-министр лесного хозяйства заявил своему «шефу», что передаст только 3,4 миллиона рублей, так как миллион рублей из этих средств пойдет на оплату услуг адвокатов для Туева, Ушнурцева и Даньшина.
Однако в действительности эти средства он потратил на личные нужды. «Я отдавал долги. Два миллиона отдал старому знакомому. Остальное ушло «на текущие нужды».
Роман ПЕРМИНОВ
(использована информация с сайта bnkirov.ru).
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