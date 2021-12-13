Лес - дело воровское-7. В суде обвиняемый Плитко допрашивал обвиняемого Шургина

В Ленинском районном суде города Кирова продолжается параллельное рассмотрение уголовных дел в отношении бывших вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, директора КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрея Туева и директора ООО «Кокшайский лес» Алексея Ушнурцева, а также министра лесного хозяйства Алексея Шургина.

Напомним, первые трое обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере. При этом бывший вице-губернатор свою вину не признал, в отличие от подельников. Дело Шургина слушается отдельно, так как он заключил досудебное соглашение, дал признательные показания, которые и позволили следственным органам возбудить уголовное дело в отношении Плитко и Ко.

6 декабря в суде продолжили допрашивать Алексея Шургина. Вопросы задавали Андрей Плитко и его адвокаты.

Однако почти все вопросы отклонялись судом и прокурорами - из-за отсутствия конкретики и из-за повторов. В ходе заседания бывшему вице-губернатору было сделано три замечания за неоднократно повто­ряющиеся, наводящие и некорректные вопросы. Также одно замечание сделали его адвокату за искажение фактов.

После третьего замечания Андрею Плитко судья напомнил о возможности удаления подсудимого из зала и дальнейшего рассмотрения дела без его участия, после чего Плитко и его адвокаты попросили сделать перерыв «для согласования всех вопросов и исключения вопросов». «У нас так много вопросов, мы хотим отложить судебное заседание до завтра», - заявил Андрей Плитко.

И действительно, на следующий день подсудимый и его адвокаты учли все замечания и откорректировали вопросы. Сам Андрей Плитко пообещал суду, что уложится в час-полтора. Однако оказалось, что ему хватило и четверти часа.

Плитко поинтересовался у Шургина обстоятельствами получения последней взятки от ИП «Б.». В частности, бывший вице-губернатор уточнил: честно ли Б. выиграл конкурс на право заключения контракта на лесопользование, были ли у предпринимателя преимущества? Как заверил Шургин, конкурс провели честно, под сомнение ничего не попало.

Однако на вопросы, мог ли Б. не давать взятки организованной группе и выиграть контракт или через суд добиться заключения контракта с минлесхозом и отстоять право честно, в рамках закона, пользоваться лесом, Шургин ответить не смог.

Подсудимый также интересовался, какие Шургину известны ресурсы Плитко из правоохранительных органов для покровительства преступной деятельности группировки. Свидетель подчеркнул, что не знает кон­кретных ресурсов, но надеялся на их наличие.

Позже на очередной вопрос Плитко Шургин ответил, что он лично никогда не выставлял «ценник» для заключения договора с предпринимателями и их покровительства. «Сумму взятки называли мне вы. Как вы рассчитывали её, я не знаю», - ответил, обращаясь к Плитко, Алексей Шургин.

Последние вопросы от экс-вице-губернатора касались доверительных отношений Шургина и Туева. Он спросил, мог ли Туев сам брать взятки у предпринимателей, а Шургину до­кладывать, что кандидат на взяткодателя не подходит. Алексей Шургин ответил, что этого не знает, но Туеву доверял.

«На данном этапе больше во­просов нет», - закончил свой «допрос» свидетеля Андрей Плитко.

Этапы «большого пути» экс-министра

Несколькими днями ранее, во время слушания дела самого Шургина, государственный обвинитель зачитал его послужной список.

Как сообщил прокурор, Алексей Шургин в 1995 году окончил Марийский политехнический институт имени М. Горького с отличием по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство», тогда же получил диплом кандидата наук. В 2002 году получил звание доцента кафедры лесной селекции недревесных ресурсов и биотехнологии.

В трудовой книжке Алексея Шургина восемь страниц записей о деятельности, связанной с лесным хозяйством.

Шургина удостоили Почетной грамоты Федерального агент­ства лесного хозяйства, министерство охотничьего хозяйства наградило его орденом второй степени за заслуги перед Марий Эл, также он получил благодарность за вклад в развитие республики. Кроме того, Шургин неоднократно получал денежные премии в размере от 1150 рублей до 29 тысяч 680 рублей.

Прежние работодатели отзывались о Шургине как о талант­ливом педагоге и научном руководителе. Согласно выданным характеристикам, экс-министр - ответственный, целеустремлённый, дружелюбный, всегда профессионально подходил к работе, повышал свою квалификацию.

Как же «талантливый педагог» превратился в члена организованной преступной группы?

Раньше на судебном заседании Шургин рассказал об одном из эпизодов своей преступной деятельности.

Так, в 2020 году он должен был передать 4,4 миллиона рублей Плитко, которые у Шургина оставались на хранении от взятки ИП «Б.».

Во время обсуждений того, как и когда Шургин отдаст деньги, экс-министр лесного хозяйства заявил своему «шефу», что передаст только 3,4 миллиона рублей, так как миллион рублей из этих средств пойдет на оплату услуг адвокатов для Туева, Ушнурцева и Даньшина.

Однако в действительности эти средства он потратил на личные нужды. «Я отдавал долги. Два миллиона отдал старому знакомому. Остальное ушло «на текущие нужды».

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация с сайта bnkirov.ru).