Лес – дело воровское-2. Андрей Плитко вину не признает

В Ленинском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, директора КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрея Туева и директора ООО «Кокшайский лес» Алексея Ушнурцева.

О начале этого процесса мы рассказывали ранее («Вятский край. Пятница» за 17 сентября 2021 г.). Напомним, фигуранты дела обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.

Слушания возобновились 20 сентября 2021 года. После того как прокурор закончил зачитывать обвинительное заключение, судья Андрей Пантюхин обратился к обвиняемым: понятны ли им обвинения, признают ли они себя виновными и готовы ли высказаться.

«Обвинение понятно. Виновным себя не признаю», - заявил Андрей Плитко. А вот Туев и Ушнурцев согласились с предъявленными им обвинениями.

Пятеро неявившихся

Для дачи показаний сторона обвинения вызывала в суд свидетелей, на которых были оформлены «левые» СИМ-карты для телефонов. Этими картами, по версии следствия, фигуранты дела пользовались для ведения переговоров по «рабочим» вопросам.

Однако ни один из вызванных свидетелей к назначенному сроку в суд не явился, в связи с чем показания, данные ими в ходе следствия, зачитывались прокурором вслух.

Так, согласно протоколам допроса, СИМ-карты были оформлены на четверых жителей Йошкар-Олы, среди которых воспитатель детского сада, двое безработных и бывший студент, а также еще на одного студента из Нарьян-Мара.

Все свидетели заявили: фигурантов дела они не знают, о преступных махинациях им тоже ничего не известно. Номера СИМ-карт, которые были оформлены на свидетелей, им не знакомы. Паспортные данные третьим лицам не передавались.

Ситуацию разъяснила шестой свидетель, работавшая в 2019 году в салоне связи. По ее словам, пять или шесть кнопочных телефонов у нее приобрел бывший одногруппник по университету Даньшин (его следствие считает посредником при получении взяток фигурантами дела). Ему же свидетельница отдала две СИМ-карты, оформленные на ее знакомого.

Рассекреченные материалы

Непосредственно роли Даньшина как посредника были посвящены материалы следствия, в том числе и рассекреченные, зачитанные прокурором на следующем судебном заседании 27 сентября.

По версии следователей, Даньшин потребовал с ИП Скирова взятку в размере 2,1 млн. рублей за заключённые в сентябре-октябре 2019 года договоры купли-продажи древесины. Взятка предназначалась Туеву, который, как сообщило гособвинение, регулярно требовал с бизнесмена деньги и действовал исключительно через Даньшина.

После выставления требования в 2,1 млн. рублей Скиров обратился с заявлением в правоохранительные органы и дал согласие на проведение оперативно-разыскных мероприятий.

2,1 млн. рублей представляли собой 420 купюр по 5000 рублей, с которых предварительно были сняты копии для последующего сличения. Эту сумму Скиров передал Даньшину 21 января 2020 года около двух часов дня на парковке у ТЦ «ЦУМ». После получения денег Даньшин был задержан сотрудниками полиции в здании торгового центра.

«Помогал Путину…»

28 сентября сторона гособвинения продолжила оглашать письменные материалы. В их числе и характеристики Андрея Плитко. В частности, благодарность экс-вице-губернатору за хорошо подготовленную избирательную кампанию 2018 года по выборам Президента Российской Федерации.

«Явка избирателей в сравнении с выборами 2012 года выше на 1,5 процента. За Путина проголосовала семьдесят…» - начал зачитывать прокурор. «Прошу прощения, какое это отношение имеет к делу?» - прервал его судья, вызвав смех у присутствующих в зале суда, включая самого Плитко, Туева и Алексея Ушнурцева.

«Ну, это как характеристика», - ответил прокурор. «Это мало характеризует подсудимого», - заявил судья. «Какую уж предоставили, ваша честь», - заметил гособвинитель.

Ещё и библиофил

Среди документов, зачитанных в суде, были протоколы ареста имущества бывшего вице-губернатора Кировской области.

Так, по словам государственного обвинителя, протокол от 30 апреля содержит несколько пунктов: земля, нежилое здание, лодка и мотор. Всего было арестовано имущества на 6 млн. рублей.

Также в другом, более позднем рапорте числится 160 позиций: предметы обихода, алкогольная продукция, подарочные наборы, охотничьи ножи, оружие, сотовые телефоны, радиостанции, часы, значки и денежные средства.

«Укажите, что ещё в списке были книги», - попросил подсудимый. Прокурор по просьбе Плитко отметил, что арестованные книги хранились в боксах. Две коллекции книг оценены в 11 тысяч и 2700 рублей. Всего по этому списку арестовано имущество на 4 млн. рублей.

«Он сам себя поощрял!»

Был оглашён на судебном заседании и список премий, которые получали бывшие чиновники: вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко и министр лесного хозяйства Алексей Шургин.

Так, Плитко и Шургину при замещении государственной должности ежемесячно выплачивалась премия в размере 25 процентов должностного оклада. В декабре 2018 года они получили единовременное поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Кировской области.

От министерства лесного хозяйства осенью 2019-го поощрены единовременной выплатой сотрудники этого же ведомства. 3 сентября в связи с профессиональным праздником министерство вновь наградило их единовременной премией.

Поощрение было выдано и по итогам работы за 2019 год госслужащим и минлесхозу.

«Ваша честь, можно ли уточнить, о каких сотрудниках идет речь? Должны же быть списки», - спросил подсудимый Андрей Плитко. «Да, есть список сотрудников… Шургин... Шургин... Шургин... Шургин», - зачитал гособвинитель. «Есть какой-то смысл, что мы изучаем то, что Шургина поощряли материально?» - уточнил судья. «Конечно! Он сам себя поощрял», - ответил Андрей Плитко.

«Халява» не прошла

Как оказалось, не отличался скромностью в использовании государственных денег и другой подсудимый - бывший директор «Кировгослесхоза» Туев.

По версии следствия, с 9 января по 8 апреля 2019 года он совершал регулярные поездки из города Кирова, где работал, в Йошкар-Олу, где проживала его семья, и обратно. Удовольствие это недешевое, поэтому Туев оформлял поездки на личном автомобиле как «использование личного автомобиля в служебных целях».

В результате в апреле 2019 года Андрей Туев подписал приказ о возмещении расходов, связанных с эксплуатацией личного автомобиля и покупкой бензина для «служебных поездок», на общую сумму 78 тыс. 433 рубля.

По данному факту Туеву предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения».

29 сентября суд объявил перерыв. Следующее заседание, ранее запланированное на 5 октября, возможно, состоится 8-го числа.

Как заявил в начале процесса представитель гособвинения, объем «лесного дела» превышает 50 томов. На данный момент зачитано примерно две трети собранных документов.

Роман ПЕРМИНОВ.

(Использована информация с сайта bnkirov.ru.)