Лес - дело воровское-10. Судебные заседания по делу Плитко в феврале-марте 2022 года.

В Ленинском районном суде города Кирова продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывших вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, директора КОГСАУ «Кировгослесхоз» Андрея Туева и директора ООО «Кокшайский лес» Алексея Ушнурцева. Они обвиняются в 18 эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.

Напомним, Туев и Ушнурцев полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, а Плитко заявил следующее: «Обвинение понятно. Виновным себя не признаю».

По версии следствия, в 2018 году бывший вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, используя служебное положение, создал организованную преступную группу, в которую привлек доверенных ему лиц, способствуя их назначению на различные должности в подведомственные министерства и учреждения. В последующем участники преступной группы получали взятки в виде денежных средств от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ «Кировгослесхоз» договоров купли-продажи древесины.

Бывшего вице-губернатора задержали поздно вечером 3 апреля 2020 года в загородной резиденции областного правительства на Чёрном озере при получении части взятки в размере 3,4 миллиона рублей. Деньги ему передал бывший «лесной» министр Шургин.

Как мы уже сообщали, уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина слушалось отдельно от дела Плитко - Туева - Ушнурцева.

18 января 2022 года Шургину был вынесен приговор - четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Он был признан виновным в совершении 18 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы.

Так как преступление тяжкое, «исправление подсудимого невозможно без реального наказания. Суд не находит основания для другого наказания», сказал председательствующий судья.

Среди смягчающих обстоя­тельств он назвал полное признание вины подсудимым и его раскаяние, а также публичное извинение и помощь в раскрытии преступлений других фигурантов дела.

Сегодня мы знакомим читателей «ВК» с ходом судебных заседаний по делу Плитко, состоявшихся в феврале-марте 2022 года.

Члены конкурсной комиссии

В суде были допрошены члены комиссии, которая рассматривала заявки на конкурсы на право заключения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины: Елена Коробова, ведущий консультант управления организации использования и воспроизводства лесов минлесхоза, Роман Мальков, начальник отдела лесной промышленности и развития территорий, Сергей Черных, начальник управления организации использования и воспроизводства лесов, Татьяна Зверева, консультант того же управления, Магинура За­грее­ва, начальник отдела финансов и экономики министерства лесного хозяйства Кировской области.

Помимо общих вопросов о процедурах проведения конкурсов, работе комиссии, внешнем виде документов, пакетах, конкурсных предложениях, сторона обвинения и защиты уточняла: мог ли кто-то из числа правительства Кировской области или более высоких должностных лиц региона повлиять на результаты конкурсов? В особенности на тот момент министр лесного хозяйства Алексей Шургин и вице-губернатор региона Андрей Плитко?

Все свидетели сообщили о том, что лично к ним (да и, по их информации, к другим членам комиссии) никто не обращался с просьбой, требованием подвести итоги конкурсов в чью-либо пользу. «На мой взгляд, у Шургина не было никакой заинтересованности в этом», - отметил Сергей Черных.

Экс-вице-губернатор попросил Магинуру Загрееву охарактеризовать председателя комиссии Алексея Шургина (бывшего министра лесного хозяйства).

«Он достаточно грамотный руководитель. При нём увеличилось финансирование лесной отрасли. Уровень собираемости налогов значительно начал расти в сравнении с предыдущими периодами», - отметила Загреева. Она также добавила, что в 2017 году началась практика заключения контрактов на аренду лесных участков. Это тоже увеличило неналоговые доходы минлесхоза.

Эксперимент не удался

Еще одним свидетелем, давшим показания в суде, был действующий заместитель министра лесного хозяйства региона Дмитрий Лебедев. Лебедев трудится в министерстве с 2017 года. По его словам, с подсудимым у него сложились рабочие, «вполне эффективные» отношения. Такие же рабочие отношения были, по мнению свидетеля, между Плитко и Шургиным. Последний часто приходил в кабинет Плитко. Про взаимоотношения вице-губернатора и других министров свидетель сказать ничего не смог. «На мой взгляд, были доверительные рабочие отношения», - считает Дмитрий Лебедев. На вопрос государственного обвинителя, критиковал ли Плитко деятельность министерства лесного хозяйства, Лебедев заверил: при нём такого не было.

Был задан заместителю министра и вопрос о создании КОГСАУ «Кировгослесхоз».

Лебедев пояснил, что идею создать организацию, которая обеспечивала бы лесовосстановление в Кировской области, Алексей Шургин вынашивал долго, а Андрей Плитко поддерживал. Но кто именно был инициатором создания учреждения, замминистра не знает.

«Была необходимость разделить деятельность на две составляющие: «Лесоохрана» продолжает тушить лесные пожары, а «Кировгослесхоз» занимается лесовосстановлением. Эксперимент оказался неудачным. Чтобы заниматься такой деятельностью, надо обладать достаточными ресурсами - трудовыми и техническими», - пояснил свидетель. Но собственных ресурсов у «Кировгослесхоза» не было. Учре­ждение пользовалось силами «Лесоохраны».

Также после оглашения части протокола досудебного допроса Лебедев подтвердил свои показания, а именно тот факт, что «выполнение предпринимательской деятельности КОГСАУ «Кировгослесхоз» не стало источником пополнения материально-технической базы этого учреждения и его финансирования. Цены на услу­ги по продаже древесины не являлись рыночными и не обеспечили максимальную прибыль учреждению».

Свидетели - силовики

На одном из судебных заседаний допросили сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской об­ласти, который принимал заявления от предпринимателей-взяткодателей.

Напомним, первым, кто написал такое заявление, стал предприниматель Спиров. Посредник в деле Плитко - Сергей Даньшин - требовал у бизнесмена взятку в 2,1 миллиона рублей за заключение договора аренды земельного участка и общее покровительство деятельности. Спиров деньги передал по частям, за несколько встреч.

По словам сотрудников УЭБиПК, Спиров самостоятельно фиксировал первые разговоры с Туевым и Даньшиным. После соглашения о сотрудничестве с правоохранительными органами запись встреч вели специалисты. Затем все записи были изъяты и приобщены к материалам дела.

Адвокат Андрея Плитко уточнил у свидетеля: какие указания давались органами следствия во время консультаций Спирова перед «подставными» встречами с Даньшиным, предлагали ли следователи Спирову лгать во время разговоров?

Как пояснил свидетель, консультации в общем счете сводились к тому, что предпринимателя заверяли: встреча контролируется следователями, он должен вести спокойную линию диалога. Врать или говорить правду - выбор Спирова.

После того как Спиров помог задержать Даньшина и Туева, в УМВД России по Кировской области начали поступать новые заявления от предпринимателей, которых вынудили давать взятки за заключение контрактов.

Более полутора часов шел допрос действующих сотрудников УФСБ, которые участвовали в оперативном эксперименте, ведении фото- и видеозаписей передачи денег Шургиным Плитко и обыске в жилище экс-вице-губернатора.

Первый свидетель подробно (отвечая на вопросы сторон) ещё раз рассказал, что финальная взятка - 3,4 миллиона рублей за заключение «лесных» контрактов и дальнейшее покровительство - была передана экс-министром лесного хозяйства Алексеем Шургиным в здании правительства № 4 на Чёрном озере.

Деньги, а именно 680 купюр номиналом 5000 рублей, по указанию Андрея Плитко были упакованы в чёрный пакет, потом - в синий и снова в чёрный. Специальное средство «Тушь-7» для метки купюр было нанесено именно на банкноты, а не на упаковочные пакеты.

Во время задержания сотрудниками УФСБ Андрея Плитко на руках последнего обнаружили следы краски. Это свидетельствует о том, что прежде, чем вновь спрятать взятку в микроволновке, Андрей Плитко не только открыл пакет с деньгами, но и держал их в руках, перебирал.

Второй свидетель рассказал, что фото-, видеозаписи передачи взяток, представленные в материалах дела, начинались и заканчивались на оборудовании сотрудников ФСБ. Шургин, как один из свидетельствующих против Плитко и заключивший соглашение о сотрудничестве, не имел возможности редактировать записи. Бывший министр лесного хозяйства лишь однажды использовал собственное записывающее оборудование - во время разговора с Плитко на Чёрном озере, когда первый сообщил, сколько Шургин должен передать денег.

Говорят взяткодатели

Также в суде было допрошено несколько предпринимателей, которые получали участки леса, а также «высшее покровительство» в обмен на денежное вознаграждение.

Индивидуальный предприниматель с 20-летним стажем Виктор Огородников рассказал, что в 2019 году он обратился в «Кировгослесхоз» для получения делянки.

Вопрос взаимодействия Огородников обсуждал с Андреем Туевым. Сошлись на том, что делянку предоставят, так как Огородников был в числе первых обратившихся предпринимателей. Было решено, что с Огородниковым свяжутся, как только договор (условия, стои­мость) будет готов.

Через некоторое время Огородникову позвонил некий «Сергей с отпущенной бородой» (скорее всего, речь идёт о посреднике в деле Сергее Даньшине. - Р.П.). Встречу назначили на площадке у сельскохозяйственной академии. Сергей показал документы, назвал стоимость контракта и сумму, которую надо было отдать «сверху».

«Сумма договора меня уст­раивала, она была небольшая - 70 - 72 тысячи рублей. Надо отдать деньги - отдам. Решил отдать, заключить договор, чтобы не лишиться работы, потому что ничем, кроме как лесозаготовками, я не занимаюсь», - сказал во время допроса предприниматель.

Он также отметил, что ни Сергей, ни Туев не сообщали, для чего нужны дополнительные платежи наличными. Кроме того, никто не говорил, что будет, если Огородников не передаст средства. «Я интуитивно понимал, что в противном случае со мной не заключат договор», - продолжил свидетель.

В результате Огородников получил делянку. В по­следующем заключение других договоров шло по аналогичному сценарию, за исключением «дополнительной» суммы: ее объем увеличился до 160 - 170 тысяч рублей.

Еще один индивидуальный предприниматель, который был допрошен в суде, - Сергей Кошпаев. По его словам, за заключение договоров на предоставление древесины и дальнейшее покровительство он заплатил 1,2 миллиона рублей.

Свидетель заявил, что в 2019 году у него было много деловых переговоров с сотрудниками «Кировгослесхоза», но про необходимость передачи взятки первоначально речи не шло. Однажды Кошпаеву позвонили с неизвестного номера, абонент представился Сергеем (позже предприниматель выяснил, что это был Даньшин) и сообщил, что для получения в дальнейшем древесины необходимо передать 1,2 мил­лиона рублей.

Свидетель, отвечая на во­просы стороны обвинения, рассказал, что не интересовался у Даньшина, откуда у него его номер телефона, как он о нём узнал, кому в дальнейшем будут переданы деньги.

Предприниматель сам произвел расчеты, определив, какой объем древесины обеспечит эта сумма, какую прибыль можно будет с нее выручить (около пяти мил­лионов рублей). Основываясь на собственных умоза­ключениях, Кошпаев согласился на взятку.

Передача денег произошла в Уржуме, в машине предпринимателя. К слову, он вместе с Даньшиным не обсуждал конкретные условия договора. Предприниматель так и не знал, какие именно привилегии ему теперь доступны - приоритет в очереди на древесину или более качественное сырье.

Позже свидетель также уточнил, что ни разу за всё время сотрудничества с «Кировгослесхозом» он не виделся с Ушнурцевым, а общался с ним только по телефону.

Очередной предприниматель - Андрей Кожевников, как и Кошпаев, отвечая на вопросы прокурора и адвокатов, заявил: информацию об условиях незаконного договора он не уточнял, «боясь задать лишние вопросы».

В конце зимы - начале весны 2019 года предприниматель обратился в «Кировгослесхоз» в надежде получить древесину для дальнейшей работы. «Я запросил пять тысяч кубов в Уржум­ском сельском лесничестве. Хотелось как можно больше, давали сколько могли», - отметил предприниматель. По словам свидетеля, с «Кировгослесхозом» он заключил один или два контракта.

Позже ему позвонил неизвестный абонент - Сергей «Борода», именно так предприниматель называл Сергея Даньшина. Даньшин просил с Кожевникова 300 тысяч рублей - за заключение дальнейших договоров. Первая встреча произошла в Уржуме. Предприниматель утвер­ждал, что встреча длилась около полутора часов, но результатов ни та, ни другая сторона не добилась. Даньшин настаивал на необходимости передачи средств, Кожевников надеялся, что этого удастся избежать.

В следующий раз диалог состоялся по телефону. Лесник понял, что передачи денег не избежать, и договорился сделать это в два захода: 70 и 230 тысяч рублей.

На вопросы стороны защиты Кожевников заявил, что не спрашивал у Даньшина ни о том, откуда у него номер телефона, кому предназначались деньги, какие привилегии после передачи денег полагаются предпринимателю, ни о том, почему именно эта сумма была названа. Выводы о том, что переданные деньги - это взятка, что Даньшин связан с Туевым, а впереди ждет долгая плодотворная работа, свидетель сделал опираясь на собственные умозаключения и догадки.

Судебное заседание продолжается.

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация сетевого издания bnkirov.ru).