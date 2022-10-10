Ленин остается. Проект реконструкции Театральной площади – призер фестиваля «Зодчество-2022»

В сентябре в Кирове прошёл VIII областной фестиваль-конкурс «Зодчество-2022. Вятка архитектурная». На нём были выбраны лучшие архитектурные проекты, которые представили организации, работающие в этой сфере, как частные, так и муниципальные.

Одним из дипломантов конкурса стало муниципальное казённое учреждение (МКУ) «Архитектура», его творческий коллектив. Большинство проектов, которые были отмечены наградами, имеют важное значение для облика областного центра и в свое время бурно обсуждались вятской публикой.

Что это за проекты и как они изменят внешний вид значимых для кировчан мест, мы поговорили с директором МКУ «Архитектура» Светланой Борисовной Буториной (С.Б.) и главным архитектором проекта Ириной Викторовной Лекомцевой (И.В.).

Репутационная победа

- Светлана Борисовна, я понимаю частные компании, которые участвовали в этом конкурсе. Им победа даёт бонусы при получении заказов, заключении контрактов. А что это даёт вам, вашей организации?

С.Б.: Во-первых, выставляя свои проекты, мы показали кировчанам, как может измениться город, если муниципальным руководством будет принято решение реализовать их.

Во-вторых, нам важно было показать, что в нашем учреждении работают на­стоящие профессионалы. Они - наше богатство. Все они имеют высшее профессиональное образование, являются членами Союза архитекторов России. И мы этим гордимся.

Не случайно их труд был высоко оценён жюри. Три наших проекта получили золото, а ещё два - серебро. Таким образом, награды получили все проекты, которые мы представили. А это для нас ещё и репутационная победа.

- Один из ваших проектов, который получил диплом первой степени, касался изменения облика Театральной площади. Это не только центр нашего города, но и место, где проходят парады, митинги и иные массовые мероприятия. Там отдыхают кировчане. Поэтому любые её изменения вызывают живой интерес. На одном из урбанфорумов, например, предложили убрать с неё памятник Ленину, и это вы­звало бурную дискуссию. Что предлагаете вы и подразумевает ли ваш проект снос памятника вождю мирового пролетариата?

И.В.: Я являюсь автором этого проекта и могу вас заверить, что он ни в коем случае не предусматривает снос этого монумента. К тому же скульптура Ленина признана памятником культурного наследия. Она находится под охраной государства. Для того чтобы её убрать с занимаемого места, нужно сначала исключить её из списка памятников культурного наследия. Но я считаю, что такой шаг был бы ошибкой. И мы, то есть весь наш коллектив, выступаем против этого.

Для того чтобы убрать с площади памятник Ленину, нужно найти ему замену - либо в виде равноценного, либо превосходящего по своим качествам произведения. Хотя, повторюсь, я, как архитектор, против этого. Я рассматриваю его не только как произведение искусства, но и как исторический памятник. А историю нужно уважать.

- Ну если в вашем проекте речь не идёт о сносе памятника Ленину, то как вы планируете изменить театралку?

И.В.: Прежде всего нужен новый уровень её благо­устройства. Площадь, за исключением асфальтового покрытия, уже давно не ремонтировалась, чуть ли не с момента её создания, то есть с 50-х годов. Если внимательно посмотреть, то она находится в крайне запущенном состоянии. Кстати, об этом я часто слышу от гостей нашего города.

Первое изменение, которое предлагается в нашем проекте, - это реконструкция Доски почёта. Она совершенно не вписывается в ансамбль. Она чужда ему по стилю. Вдобавок она находится в крайне разрушенном состоянии. Поэтому мы предлагаем её демонтировать и перенести в мемориальную зону, которую мы запланировали рядом с памятником Ленину. В целом такая зона должна дополнить ансамбль, который образуют два памятника советской эпохи: монумент Ленину и Дом Советов. Она и спроектирована нами в соответствующем стиле.

Потом, посмотрите на ограж­дение сквера. Во-первых, за счёт повышения культурных слоёв оно значительно просело. К тому же отсутствуют многие его звенья. Во-вторых, раньше в сквере были светильники, сегодня их нет. Вместо них сейчас бетонные столбики. Сквер сейчас очень тёмный, недостаточно освещённый. Поэтому мы предлагаем благоустроить там всё на уровне, который достоин центра города.

Площадь не должна выглядеть обшарпанной, запущенной. И уж её-то мы могли бы увидеть в граните, как это сделано в других городах, добавить освещённости (пока она темновата).

Наш проект предусматривает создание на территории площади и соседних пространств нескольких специальных зон. Например, мы предлагаем выровнять цен­тральную часть и за счёт этого выделить студенческий сквер рядом со зданиями ВятГУ. Кроме того, мы предусмотрели реконструкцию рядом с драмтеатром двух скверов: западного и восточного. Каждый из них будет со своим функционалом.

От сквера трудовой славы до улицы Ленина

- Многим кировчанам будет интересно узнать, что вы предлагаете сделать в сквере Трудовой славы. Пока нам известно только то, что там будет установлена памятная стела в честь присвоения Кирову звания «Город трудовой доблести».

С.Б.: Сразу скажу, что тот проект, который смогли увидеть кировчане на фестивале, частично уже реализован. Нам поставили задачу разработать благоустройство сквера, когда Киров ещё не получил почётного звания. Но изначально тема была уже обозначена - отразить вклад предприятий города в Победу.

Трудность в разработке проекта определялась прежде всего тем, что под такой небольшой площадью, которую занимает сквер, находится много подземных коммуникаций. Поэтому, когда, например, мы работали над размещением зелёных насаждений, нам приходилось это учитывать. Пожеланий сделать его более зелёным было много, но не во всех местах это было возможно.

Не сочтите за бахвальство, но московские архитекторы, которые приезжали по поводу установки памятной стелы, неоднократно отмечали, что работа, которая нами была проделана, исполнена на высоком уровне. Что они не ожидали, как хорошо проведено благоустройство сквера.

И.В.: Хочу добавить, что москвичи говорили и лично мне, и руководству города, и на публичных мероприятиях, что они не ожидали увидеть в Кирове сквер такого высокого художественного уровня.

Мы, кстати, долго над ним работали. Первый наш подход был ещё в 2016 году. Делали это по обращению ветеранов. Из той, первой концепции нам удалось только установить скульптуру мальчика с автоматом.

Второй раз мы приступили к проекту в 2020 году. Тогда ещё не было решения о присвоении Кирову звания «Город трудовой доблести». Перед нами была поставлена задача отразить заслуги наших заводов, которые были награждены за работу в годы Великой Отечественной войны орденами. И мы постарались сделать это максимально монументально. Хотя, прямо скажу, композиционное решение было сложным. Например, на главной аллее должны были разместиться информационные архитектурные объекты о предприятиях, но мы не хотели, чтобы они выглядели как на кладбище. И мы пошли по другому пути - оформили их наподобие Доски почёта.

Можно добавить, что при разработке проекта сквера, в отличие от Театральной площади, на нас не давило имеющееся архитектурное окружение и мы были более свободны в своём выборе. И, считаю, нам удалось максимально реализовать свой творческий потенциал, о чём говорит и оценка сделанного московскими специалистами. Кроме того, у нас получилось сделать территорию удобной для всех категорий кировчан, в том числе для пожилых людей и инвалидов.

- На фестивале был вы­ставлен ваш проект колористического решения для улицы Ленина в её исторической части. Как должна измениться её цветовая гамма с учётом того, что дома там разного времени постройки и разных стилей?

И.В.: Этот проект - лишь часть нашей работы над благоустройством улицы Ленина. Но в данном проекте мы предлагаем решение для цветового оформления каждого дома в соответствии с его стилем. Классицизм - в одном цвете, модерн - в другом. Но эти цвета должны сочетаться между собой, гармонично смотреться. Например, здания, которые строились в начале ХХ века, были из красного кирпича, поэтому мы предлагаем для них насыщенный кирпичный цвет. Для «сталинок» мы предлагаем различные оттенки охры.

К слову сказать, нам, в Кирове, давно пора обратить внимание на здания сталин­ской постройки. Например, в Москве и Питере многие из них уже признаны памятниками культурного наследия, а у нас таких нет.

С.Б.: Я хочу обратить ваше внимание на другой аспект этой темы - на соблюдение собственниками домов Правил внешнего благо­устройства. Там записано, что изменение внешнего облика зданий - выбор цвета, размер и конфигурация табличек, рекламы - должно происходить в соответствии с паспортом оформления фасада. Значительная часть владельцев эти правила соблюдают, но далеко не все. И сегодня это одна из задач, которая перед нами стоит.

Беседовал Сергей СМОЛИН.