Лекарства для льготников по-прежнему недоступны

Региональный минздрав не может обеспечить всех льготников необходимыми медикаментами.

На фоне эпидемии коронавируса многие проблемы здравоохранения отошли на второй план. Они реже звучат, нежели статистика по заболевшим COVID-19 или умершим от него. Но реже не значит, что они исчезли совсем. И не значит, что людей они перестали беспокоить.

Все это в полной мере относится к обеспечению льготников необходимыми лекарствами. Ранее «ВК» уже не раз писал о том, что система не работает. Да и региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) «не снимает руку с пульса» и обращает внимание областных чиновников от медицины на вопиющие случаи нарушения прав больных людей в этой сфере.

Но, несмотря на такое внимание, ситуация не выправляется. А меры, которое предпринимает областное министерство здравоохранения, скорее выглядят имитацией деятельности, чем желанием раз и навсегда покончить с проблемой.

«Последний аргумент»

В редакции зазвонил телефон. Я взял трубку.

- Здравствуйте, - сказал женский голос. - Это редакция «Вятского края»?

- Да, - отвечаю.

- Я подписываюсь на вашу газету и читала всё, что вы писали о льготных лекарствах. Вас эта тема по-прежнему интересует?

- Да. А что у вас случилось?

- Вы знаете, у меня болен муж. Псориатрический артрит. Ему прописали препарат, который нужно принимать регулярно, но мы никак не можем его получить. Мужу он жизненно необходим, а его нет. Мы уже обращались на «горячую линию» нашего минздрава. Но там нам сказали, что ничем не могут помочь, что нет контракта с поставщиком. А разве это не их задача, чтобы такой контракт был заключен? Разве не они должны следить, чтобы были необходимые лекарства?

- Конечно, это должно решать министерство, - попытался я успокоить женщину. - А после вашего звонка на «горячую линию» что-то изменилось?

- Нет. И я уже не знаю, куда еще обращаться. Звонила в ОНФ. Там сказали, что постараются помочь. А сейчас вам звоню, может, напишете и что-то сдвинется?

- Напишем, конечно. Вот только не уверен, что в минздраве обратят внимание на нашу публикацию. А если даже и заметят ее, то отреагируют должным образом. То есть решат ваш вопрос. Мы от них в последнее время видим только отписки.

Такой вот разговор на днях у нас произошел. И, знаете, я ему не очень удивился.

Действительно, о проблеме льготного лекарственного обеспечения я писал уже не раз. И каждый раз надеялся, что это изменит ситуацию к лучшему. Однако проходило время, но ничего не менялось.

Хотя некоторые граждане до сих пор уверены, что если газета напишет об их проблеме, то она обязательно решится. А потому воспринимают печатный орган в качестве «последнего аргумента» в своих спорах с чиновниками разного ранга.

Отписки ничего не решат

Ну, ладно, мнение журналиста для чиновников от медицины ничего не значит, но ведь эту тему на постоянной основе мониторит ОНФ. А его выводы и данные, как мне известно, ложатся на стол Президента РФ. И он на них обращает внимание. Об этом свидетельствуют совещания при главе государства с руководством медицин­ской отрасли по вопросу льготного лекарственного обеспечения. На них даже какие-то решения принимаются. Вот только до регионов они, похоже, не доходят.

Во всяком случае, в Киров­ской области после них мало что изменилось. Люди все также звонят на «горячую линию», которую регулярно проводит минздрав, сообщают о своих бедах в ОНФ, пишут в газеты. И таких обращений не становится меньше.

Так же регулярно и одинаково реагирует минздрав на публикации прессы и ОНФ. Вот, например, как только 4 октября ОНФ сообщил об очередных жертвах медикаментозного дефицита, как тут же 5 октября на сайте правительства области появилось сообщение, что с начала этого года «в рамках федеральной и региональной льготы в Кировской области обслужено около миллиона рецептов».

Но кому от такой отписки стало легче? 78-летней кировчанке, которая больна раком и не может получить противоопухолевый препарат, а потому вынуждена обращаться за содействием в ОНФ? Или инвалиду первой группы 76 лет, не получающему препарат от болезни Паркинсона из-за его отсутствия на аптечном складе?

Что маскируют чиновники такими сообщениями - своё бездействие или свою неспособность решить проблему, создать систему, при которой жизненно необходимые людям лекарства всегда были бы в наличии?

И это - не праздные вопросы. Отвечать на них нужно не словами, а делами. Ведь если продолжать «борьбу с дефицитом» только информацией о количестве выписанных и обслуженных рецептов, то ситуация станет только хуже. Хотя и сейчас она уже на критической отметке.

За анальгином в другой город

Как сообщил ОНФ, жители Просницы пожаловались Владимиру Путину на то, что в местной аптеке они не могут купить необходимые им лекарства. За ними приходится ездить в Киров или Кирово-Чепецк.

В поселке, где проживает свыше двух с половиной тысяч человек, нельзя приобрести даже некоторые элементарные препараты.

- Мне нужно было купить обезболивающее, но никаких вариантов в наличии не было, - сообщила по телефону жительница поселка. - Пришлось обзванивать знакомых, просить поделиться. Моему отцу нужны были лекарства от давления. За препаратами мы ездим в Кирово-Чепецк, он находится в 20 километрах от нашего дома. Я села на автобус, дорога туда и обратно заняла больше часа. Повезло тем, у кого есть машина. Они заранее принимают заказы у родственников и соседей. Так и живем, а ведь какие-то лекарства могут потребоваться экстренно.

«Кто за это ответит, кто обеспечит нас лекарствами?» - задали просничане вопрос на «прямую линию» с Президентом, так как это последняя инстанция, от которой они надеются получить даже не ответ - помощь.

Ведь до этого они писали и в местную администрацию, обращались к кировским предпринимателям, в ОНФ, который перенаправил их просьбу в региональный минздрав, слали послания даже в Пермь и Нижний Новгород, но нигде им пока помочь не смогли.

Сейчас активисты Народного фронта направили еще один запрос в наше медицинское ведомство. Будет ли там найдено решение проблемы, или всё опять закончится очередной отпиской? Время покажет.

Сергей СМОЛИН

При подготовке материала были использованы пресс-релизы Кировского регионального отделения ОНФ.