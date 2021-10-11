Лекарства для льготников по-прежнему недоступны
ОБЩЕСТВО
Региональный минздрав не может обеспечить всех льготников необходимыми медикаментами.
На фоне эпидемии коронавируса многие проблемы здравоохранения отошли на второй план. Они реже звучат, нежели статистика по заболевшим COVID-19 или умершим от него. Но реже не значит, что они исчезли совсем. И не значит, что людей они перестали беспокоить.
Все это в полной мере относится к обеспечению льготников необходимыми лекарствами. Ранее «ВК» уже не раз писал о том, что система не работает. Да и региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) «не снимает руку с пульса» и обращает внимание областных чиновников от медицины на вопиющие случаи нарушения прав больных людей в этой сфере.
Но, несмотря на такое внимание, ситуация не выправляется. А меры, которое предпринимает областное министерство здравоохранения, скорее выглядят имитацией деятельности, чем желанием раз и навсегда покончить с проблемой.
«Последний аргумент»
В редакции зазвонил телефон. Я взял трубку.
- Здравствуйте, - сказал женский голос. - Это редакция «Вятского края»?
- Да, - отвечаю.
- Я подписываюсь на вашу газету и читала всё, что вы писали о льготных лекарствах. Вас эта тема по-прежнему интересует?
- Да. А что у вас случилось?
- Вы знаете, у меня болен муж. Псориатрический артрит. Ему прописали препарат, который нужно принимать регулярно, но мы никак не можем его получить. Мужу он жизненно необходим, а его нет. Мы уже обращались на «горячую линию» нашего минздрава. Но там нам сказали, что ничем не могут помочь, что нет контракта с поставщиком. А разве это не их задача, чтобы такой контракт был заключен? Разве не они должны следить, чтобы были необходимые лекарства?
- Конечно, это должно решать министерство, - попытался я успокоить женщину. - А после вашего звонка на «горячую линию» что-то изменилось?
- Нет. И я уже не знаю, куда еще обращаться. Звонила в ОНФ. Там сказали, что постараются помочь. А сейчас вам звоню, может, напишете и что-то сдвинется?
- Напишем, конечно. Вот только не уверен, что в минздраве обратят внимание на нашу публикацию. А если даже и заметят ее, то отреагируют должным образом. То есть решат ваш вопрос. Мы от них в последнее время видим только отписки.
Такой вот разговор на днях у нас произошел. И, знаете, я ему не очень удивился.
Действительно, о проблеме льготного лекарственного обеспечения я писал уже не раз. И каждый раз надеялся, что это изменит ситуацию к лучшему. Однако проходило время, но ничего не менялось.
Хотя некоторые граждане до сих пор уверены, что если газета напишет об их проблеме, то она обязательно решится. А потому воспринимают печатный орган в качестве «последнего аргумента» в своих спорах с чиновниками разного ранга.
Отписки ничего не решат
Ну, ладно, мнение журналиста для чиновников от медицины ничего не значит, но ведь эту тему на постоянной основе мониторит ОНФ. А его выводы и данные, как мне известно, ложатся на стол Президента РФ. И он на них обращает внимание. Об этом свидетельствуют совещания при главе государства с руководством медицинской отрасли по вопросу льготного лекарственного обеспечения. На них даже какие-то решения принимаются. Вот только до регионов они, похоже, не доходят.
Во всяком случае, в Кировской области после них мало что изменилось. Люди все также звонят на «горячую линию», которую регулярно проводит минздрав, сообщают о своих бедах в ОНФ, пишут в газеты. И таких обращений не становится меньше.
Так же регулярно и одинаково реагирует минздрав на публикации прессы и ОНФ. Вот, например, как только 4 октября ОНФ сообщил об очередных жертвах медикаментозного дефицита, как тут же 5 октября на сайте правительства области появилось сообщение, что с начала этого года «в рамках федеральной и региональной льготы в Кировской области обслужено около миллиона рецептов».
Но кому от такой отписки стало легче? 78-летней кировчанке, которая больна раком и не может получить противоопухолевый препарат, а потому вынуждена обращаться за содействием в ОНФ? Или инвалиду первой группы 76 лет, не получающему препарат от болезни Паркинсона из-за его отсутствия на аптечном складе?
Что маскируют чиновники такими сообщениями - своё бездействие или свою неспособность решить проблему, создать систему, при которой жизненно необходимые людям лекарства всегда были бы в наличии?
И это - не праздные вопросы. Отвечать на них нужно не словами, а делами. Ведь если продолжать «борьбу с дефицитом» только информацией о количестве выписанных и обслуженных рецептов, то ситуация станет только хуже. Хотя и сейчас она уже на критической отметке.
За анальгином в другой город
Как сообщил ОНФ, жители Просницы пожаловались Владимиру Путину на то, что в местной аптеке они не могут купить необходимые им лекарства. За ними приходится ездить в Киров или Кирово-Чепецк.
В поселке, где проживает свыше двух с половиной тысяч человек, нельзя приобрести даже некоторые элементарные препараты.
- Мне нужно было купить обезболивающее, но никаких вариантов в наличии не было, - сообщила по телефону жительница поселка. - Пришлось обзванивать знакомых, просить поделиться. Моему отцу нужны были лекарства от давления. За препаратами мы ездим в Кирово-Чепецк, он находится в 20 километрах от нашего дома. Я села на автобус, дорога туда и обратно заняла больше часа. Повезло тем, у кого есть машина. Они заранее принимают заказы у родственников и соседей. Так и живем, а ведь какие-то лекарства могут потребоваться экстренно.
«Кто за это ответит, кто обеспечит нас лекарствами?» - задали просничане вопрос на «прямую линию» с Президентом, так как это последняя инстанция, от которой они надеются получить даже не ответ - помощь.
Ведь до этого они писали и в местную администрацию, обращались к кировским предпринимателям, в ОНФ, который перенаправил их просьбу в региональный минздрав, слали послания даже в Пермь и Нижний Новгород, но нигде им пока помочь не смогли.
Сейчас активисты Народного фронта направили еще один запрос в наше медицинское ведомство. Будет ли там найдено решение проблемы, или всё опять закончится очередной отпиской? Время покажет.
Сергей СМОЛИН
При подготовке материала были использованы пресс-релизы Кировского регионального отделения ОНФ.
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