Лекарства будут. Антисанкционный штаб оценил угрозы социальной сфере Кировской области

Санкции коллективного Запада ударили не только по экономике, но и по социальной сфере. В связи с этим федеральная и региональная власть приняла ряд новых мер по поддержке населения. Коснутся они и кировчан.

На недавнем заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона (антисанкционный оперштаб) были названы шаги, которые должны поддержать «социалку».

Соцвыплаты растут

О социальной ориентированности бюджета и бизнеса говорят уже давно. Но в условиях незаконных западных рестрикций эти разговоры приобрели особый смысл.

- Именно эта сфера располагает механизмами адресной поддержки каждого конкретного человека, именно здесь жители, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить помощь и содействие, - подчеркнул на заседании оперштаба губернатор области Игорь Васильев. - Нам важно, чтобы вопросы социальной защиты решались оперативно, а принимаемые меры были максимально эффективными.

Как доложила министр социального развития Киров­ской области Ольга Шу­лятьева, сегодня все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки населению региона выполняются в полном объеме.

- Социальную поддержку получают 370 тысяч жителей Кировской области, - рассказала Ольга Шулятьева. - Общее число предоставляемых мер помощи - 700 тысяч, поскольку один человек может получать сразу несколько видов помощи. Выплаты перечисляются в установленные законодательством сроки.

Министр отметила, что уже в марте будет осуществлена вы­плата в новых размерах региональным льготникам - в соответствии с инициированным главой области решением об индексации отдельных мер социальной поддержки (от 15 до 30 процентов).

- Повышенные выплаты получат 130 тысяч жителей Кировской области, - уточнила Ольга Шулятьева.

Министр социального развития сообщила, что до конца марта планируется утвердить порядок предоставления выплат многодетным семьям.

- Сейчас проект постановления правительства области направлен на согласование. После утверждения документа мы начнем работу с семьями, - сказала министр. - Необходимые средства на осуществление взятых на себя обязательств социальной поддержки, включая и новые, в бюджете на текущий год предусмотрены.

Школы строят и ремонтируют

Социальная сфера не ограничивается мерами соцподдерж­ки. А потому на прошедшем заседании были также рассмотрены вопросы развития образования. И в первую очередь - строительство новых школ.

- В текущем году стоят мас­штабные задачи - строительство новых школ и капитальный ремонт 15 школ в районах области, - отметил Игорь Васильев. - Важно, чтобы все мероприятия национального проекта «Образование», действующих региональных программ и проектов выполнялись четко и в срок.

Как рассказала министр образования Кировской об­ла­сти Ольга Рысева, в настоящий момент все образовательные учреждения работают в штатном режиме, образовательный процесс ведется в очном формате. Образовательные программы реализуются в полном объеме в соответствии с учебными планами.

- Мероприятия национальных проектов «Образование» и «Демография», в том числе проведение конкурсных процедур и заключение контрактов, осуществляются в установленные сроки, - отметила Ольга Рысева. - Сегодня в Кирове продолжается строительство двух школ. Контракты на проектирование и строительство еще шести школ заключены осенью прошлого года, работы ведутся согласно графикам. Своевременно подготовлена документация и на проведение ремонтных работ во всех 15 школах по программе капитального ремонта.

Из средств федерального бюджета на капремонт школ региону в текущем году дополнительно выделено 427,4 мил­лиона рублей.

По словам министра, все школьники первых - четвёртых классов получают бесплатное горячее питание. Организовано постоянное взаимодействие с родительским сооб­ществом, с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Все возникающие во­просы решаются оперативно, в рабочем порядке.

- Налажена система снабжения школьных пищеблоков качественными и безопасными продуктами, поставку которых осуществляют в основном местные товаропроизводители, - сказала Ольга Рысева. - Контроль и мониторинг в этой сфере ведутся в непрерывном режиме.

Дефицита лекарств не будет?

Особое внимание в вопросах социального обеспечения населения области было уделено работе системы здравоохранения и, что важно, лекарственному обеспечению граждан.

- На повестке вопросы бесперебойной деятельности системы здравоохранения, - сказал Игорь Васильев. - Люди должны чувствовать свою защищенность и уверенность в стабильном лекарственном обеспечении, в четкой и отлаженной работе медицинских учреждений, в том, что каждый нуждающийся получит квалифицированную медицинскую помощь.

Как отметил в своем докладе министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения - на постоянном контроле, особенно в отношении льготных категорий граждан.

- Фактические запасы лекарственных препаратов в Киров­ской области поддерживаются на неснижаемом уровне, который по большинству наименований составляет сегодня три-четыре месяца, а по некоторым лекарствам сформирован запас на шесть и более месяцев, - сообщил Андрей Черняев.

Он уточнил, что в 2022 году из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение выделено более 870 миллионов рублей.

Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов дополнил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Кировской области в штатном режиме реализуется восемь ре­гиональных проектов. На реализацию мероприятий нацпроекта в 2022 году из федерального и областного бюджетов предусмотрены средства в объеме свыше двух миллиардов рублей.

- Все мероприятия выполняются своевременно или с опережением графика, - рассказал о текущей ситуации министр здравоохранения. - Так, уже на 1 марта сформировано заявок на проведение закупок и заключено контрактов более чем на 50 процентов от планируемого объема.

По словам Дмитрия Курдюмова, в поликлиники и больницы области продолжают поступать новое оборудование и санитарный транспорт. В сельских территориях строятся новые ФАПы.

Обзор подготовил Иван ТРОФИМОВ.