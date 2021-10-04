Лечит, но не доктор. Главврач ЦРБ рассказал об искусственном интеллекте в медицине

О том, что в вятскую медицину будут внедрять искусственный интеллект (ИИ), я услышал еще в октябре 2018 года на «завтраке с губернатором» (формат встреч главы региона с журналистами, который пытались у нас привить, но на нашей почве он не прижился). Об этом сказал тогда заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, который на тот момент еще не обзавелся приставкой «первый» к своей должности.

С тех пор прошло уже три года. Сообщения о том, что ИИ помогает врачам, нет-нет да появляются на официальных сайтах правительства и минздрава, да и в региональной прессе. Последнее из них прошло в сентябре этого года. Оно сообщало, что областной проект «Применение технологии искусственного интеллекта для выявления пациентов высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в Кировской области» стал финалистом премии IT Stars имени Георгия Генса.

Конечно, все знают, что цифровые технологии в последние годы бурно развиваются. Но многие ли понимают, как работает ИИ в такой чувствительной для людей области, как здравоохранение? Сомневаюсь. Поэтому «Вятский край» решил выяснить это у специалиста - главного врача Нолинской ЦРБ Константина ИВШИНА (на фото).

Сам о себе Константин Васильевич говорит, что он прошел в медицине путь от санитара, коим подрабатывал во время учебы в медакадемии, до главврача. Его врачебные специальности - хирургия и онкология. По теме ИИ он не мнит себя знатоком на уровне IT-специалиста, но всё же отмечает, что знает о его применении в медицине достаточно хорошо. Настолько, что даже не так давно делал об этом доклад на совещании главврачей области.

Компьютер врача не заменит

- Константин Васильевич, что такое искусственный интеллект для районной больницы?

- Мы уже давно работаем с КМИС (комплексная медицинская информационная система. - Ред.). Я бывал в других регионах, знаком с системами, которые там применяются, и могу вас заверить, что КМИС более удобна и дает большие возможности.

В нашей области КМИС используют все медицинские учреждения, даже ФАПы. Она позволяет выписывать рецепты, вести амбулаторные и стационарные карты пациентов, учитывать диспансеризацию, вакцинопрофилактику и прочее. В общем, там всё.

Тот программный продукт, которым пользуемся мы, а именно - Webiomed, не входит в КМИС, работает отдельно, но интегрирован в нее, то есть использует большой массив данных, которые там есть. И чем больше медицинских работников пользуются КМИС, чем больше объем данных, тем умнее становится Webiomed, или искусственный интеллект.

Основная функция ИИ в КМИС - это дать оценку риска тех или иных заболеваний, выявить и отфильтровать факторы их появления.

Главный упор делается на болезни сердечно-сосудистой системы, легочные болезни, сахарный диабет, наркологию и акушерско-гинекологические заболевания, то есть на те патологии, которые чаще других приводят к смерти.

Пользоваться выводами ИИ может вообще любой специалист. И врачи, в том числе узкие специалисты, и средний медперсонал: медсестры кабинетов медицинской профилактики и доврачебного приема, участковые медицинские сестры как помощники участкового врача, фельдшеры ФАПов.

Даже когда пациент попадает в другую больницу, то и там врачи приемного покоя сразу же увидят данные, которые вывел ИИ по факторам риска. Они сохраняются на обложке его электронной амбулаторной карты. А если зайти в раздел «Анамнез», то там есть развернутая картина. Во время экстренных операций это позволяет снизить негативные реакции организма, более бережно отнестись к больному.

- Система ставит диагноз?

- Нет. Она лишь указывает на факторы риска, на симптомы, которые страшны и опасны. Она получает данные из всех источников, в том числе из данных диспансеризации, профилактических осмотров и прочих. Даже тех, что сделаны в другом медицинском учреждении.

- Получается, что врач и ИИ ведут работу параллельно?

- Да.

- То есть заменить врача он не может?

- Конечно. Да это и не требуется. Его задача - обратить внимание врача на проблемные моменты. Например, сегодня ИИ используется для анализа данных по коронавирусной инфекции. Там идет очень большой поток данных. И одно дело, когда рентгенолог, например, будет смотреть снимки по полчаса, минут по сорок, другое - когда их проанализирует за две-три минуты информационная система и даст предварительную оценку. А после этого врач, посмотрев на вывод машины, будет не все поля легочные просматривать, а более внимательно те зоны, что показались ей сомнительными, опасными. Но вывод всё равно будет делать он сам, исходя из своих знаний, своего опыта.

Конечно, есть мнения, что когда-то в будущем некоторые врачебные специальности исчезнут. Но не сейчас. ИИ еще очень молодой, объем информации маленький. Когда-нибудь, по мере накопления данных, это, может, произойдет. Да и сама система к тому времени, вероятно, изменится. Но даже тогда она не сможет работать без человека. Кто-то всё равно должен будет проводить осмотр пациента, брать у него анализы и так далее и вносить данные об этом в компьютер.

Может ли машина ошибиться?

- Человек, который приходит в поликлинику, чаще имеет дело не с узкими специалистами, а с участковыми терапевтами. Как им помогает ИИ?

- Для специалистов первичного звена главным показателем работы выступает снижение смертности. А это значит, что заболевание нужно вовремя выявить, желательно - на ранней стадии. Если же обнаружено хроническое заболевание, то больного нужно вовремя поставить на диспансерное наблюдение, вовремя выписать лекарства, в том числе льготные, и отслеживать его далее.

Поэтому для первичного звена ИИ - удобное подспорье. Он позволяет уже на уровне среднего медперсонала увидеть степень риска тех или иных заболеваний для пациента. Низкую, умеренную, высокую или очень высокую.

Пришла, например, медсестра на работу, включила компьютер, открыла программу - и сразу увидела, что на ее участке есть несколько человек с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Она берет карты этих пациентов и смотрит, где они сейчас, когда последний раз приходили на приём, когда проходили диспансеризацию или профосмотр, получают ли они лекарства или нет. И еще до прихода врача с «пятиминутки» она может подготовить для участкового примерный план работы на день.

Искусственный интеллект, повторюсь, диагнозы не ставит, он лишь указывает врачу на приоритеты. У нас на участкового терапевта приходится по 1700 пациентов, из них примерно 700 - с гипертонической болезнью. Но кто-то из них ходит к врачу регулярно и получает лекарства, а кто-то - нет. А ведь непролеченная гипертоническая болезнь - это риск инсульта. И здесь ИИ помогает нам отфильровать таких, сделать скрининг.

- А если человек не обращается к врачам?

- Тогда на него нет данных и системе просто нечего анализировать. Она работает лишь там, где человек хотя бы раз пришел на прием, прошел диспансеризацию, полежал в стационаре или еще каким-то образом имел дело с врачами. Но если это имело место, то можно быть уверенным, что ИИ это найдет.

Иногда открываешь карту и сам удивляешься, откуда система что взяла. Начинаешь разбираться и обнаруживаешь: в карте пациента какой-то специалист сделал запись, что, например, «пациент принимает алкоголь». А система уже сделала вывод - обратить внимание на возможную алкогольную зависимость. Нет, не то, что он алкоголик, а лишь вероятность этого. То есть Webiomed имеет ярко выраженную профилактическую направленность.

- Если из одной фразы ИИ может сделать вывод об алкогольной зависимости, то закономерно спросить: какова вероятность ошибки?

- Такой вопрос не совсем корректен. Машина имеет дело с конкретными данными, которые в нее внесены. Эти данные вносят люди. Может быть, врач когда-то где-то написал что-то, сделав ошибку, может быть, он что-то неправильно понял. Сама же машина в рамках заложенной в нее программы, алгоритмов ошибиться не может.

И молодым, и старым

- Есть мнение, что с развитием цифровых технологий врачи будут не нужны. Пациент установит себе на смартфон систему, работающую на принципах искусственного интеллекта, введет туда свои данные, результаты анализов, и система сама назначит ему лечение. Такое возможно?

- Это уже и сейчас есть. Когда мы используем нашу систему на уровне отдельного пациента, то, анализируя все данные, какие на него есть, машина в конце выдает рекомендации - по лечению, по группам препаратов.

Это особенно помогает молодым врачам, которые только-только пришли к нам работать. К примеру, поступили к нам две девушки после шестого курса, они участков не знают. За ними за каждой закрепили по 1700 человек населения. Для того чтобы врач участковый разо¬брался на своем участке, ему надо отработать минимум года три. А здесь молодой специалист, который ни с кем даже не знаком. И тут ему ИИ дает предполагаемый диагноз и необходимые рекомендации по лечению. То есть не надо вспоминать то, что вкладывали в голову в университете, читать клинические руководства, у тебя всё уже есть перед глазами.

- Я правильно понимаю, что молодой доктор или медсестра могут, как говорится, с ходу, без специальной подготовки, работать в такой системе?

- Да. Достаточно просто зайти в КМИС, нажать на значок Webiomed, и система сразу выдаст данные анализа (иногда на пяти страницах). А если до этого она пациента не анализировала, то при тебе в течение двух-трех минут это сделает.

- Молодежь сегодня с компьютерами на ты, а вот старшее поколение, в том числе и врачи, и медсестры, - не всегда. Вы их учите?

- И учим, и совещания проводим. Смотрим статистику, сколько карт за неделю обработано. Если темпы обработки низкие, принимаем управленческие решения, напоминаем, что нужно активнее пользоваться системой, отрабатывать пациентов с высокими рисками, которых выявляет ИИ.

- А возражений по этому поводу нет?

- О таких не знаю. Да и чего тут возражать? У нас зарплата включает в себя несколько видов стимулирующих выплат, в том числе и за снижение смертности. И если ИИ помогает увидеть риски, то нет оснований им не пользоваться.

Беседовал Сергей СМОЛИН.

Фото из архива К. Ившина.