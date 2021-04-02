Лечение зубов под микроскопом
ОБЩЕСТВО
Осложнения кариеса сейчас удается эффективно лечить, во многих клиниках используются современные материалы и оборудование, позволяющее добиваться поразительных результатов. Если раньше периодонтит был диагнозом, который в ближайшие годы проводил к удалению зуба, то сейчас врачам удается справиться с инфекцией и надежно запломбировать корневые каналы.
С чем были связаны частые осложнения лечения пульпита и периодонтита? С недоступностью зоны, в которой стоматологу нужно действовать. Видимость корневых каналов минимальная, даже если препарирование кариозной полости были достаточно широким. В лучшем случае врач увидит глазами только устье канала, что же находится внутри – остается догадкой. Конечно, талантливые врачи в таких условиях справлялись с задачей и качественно очищали каналы, а затем заполняли их пломбировочным материалом.
Однако сейчас проблема полностью решена – врач может качественно вылечить зуб под микроскопом. Специальный стоматологический микроскоп является эффективным инструментом, с помощью которого врач может заглянуть внутрь корневых каналов, изучить их содержимое, оценить состояние и выбрать адекватное лечение. Также он проводит манипуляции в полном понимании того, как искривлен корень, какова его длина и где находится сужающийся участок. Увеличение области изучения может достигать в 2, 3 и даже в 30 раз!
Эндодонтическое лечение с помощью стоматологического микроскопа предлагает стоматологическая клиника в Кирове «Академия-денталь». В распоряжении опытных врачей оборудование от фирмы CarlZeiss. Использование такого микроскопа выгодно и врачу, и пациенту.
Какие преимущества получает стоматолог? Он:
Что получает пациент, если врач использует при лечении стоматологический микроскоп? Он:
Если вы хотите выбрать клинику для лечения зубов, вам стоит почитать отзывы о кировских стоматологах, в них вы найдете ценные сведения о том, какие врачи оказывают те или иные услуги, какое качество лечения было получено в конкретном кабинете и на что обратить внимание при общении со специалистом.
ООО «Академия-денталь»
г. Киров, ул. Молодой Гвардии 46 А
тел: +7 (8332) 64 00 54
+7 (922) 995 28 35
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