«Ласточка» всегда в полёте. ГЖД опровергла отмену рейса Киров – Нижний Новгород

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Недавно в некоторых об­ластных средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы со 2 октября кировчане больше не смогут уехать в Нижний Новгород на «Ласточке»: в расписании этот скоростной электропоезд после 1 октября текущего года не значится. Авторы, как теперь уже стало известно, фейковых новостей предположили, что, возможно, это связано со снижением пассажиропотока.

Обескураженные известием кировчане весьма огорчились. Они делились своими комментариями в социальных сетях: мол, было очень удобно - через пять часов уже в Нижнем Новгороде, и поездка в новом, комфортабельном вагоне, с уютными, мягкими креслами.

Однако вскоре все недостоверные новости были опро­вергнуты. В правительстве Кировской области сообщили, что «Ласточка» продолжит курсировать по расписанию.

- Я связался с начальником отделения Горьковской железной дороги Сергеем Шагаловым, - рассказал министр транспорта Кировской об­ласти Юрий Логинов. - Он отметил, что закрытие скоростного поезда «Ласточка» не рассматривалось и не планируется. В настоящее время расписание движения сохранено: ежедневно утром из Кирова, вечером - из Нижнего Новгорода. Пассажиропоток стабилен. Также отмечу, что железнодорожное направление будет развиваться и дальше в зависимости от запроса населения.

Как прокомментировали ситуацию в Кировском отделении Горьковской железной дороги (ГЖД), с момента запуска электричка пользуется популярностью, граждане заранее раскупают билеты. Лишь по этой причине иногда поезд пропадает из расписания на сайте ОАО «Россий­ские железные дороги» (РЖД).

Правительство Кировской области напоминает, что по итогам договоренностей, достигнутых врио губернатора Александром Соколовым с РЖД, поезд № 720 с 1 июля курсирует со станции Нижний Новгород-Московский в 17-52 с прибытием на станцию Киров в 22-51. Со станции Киров поезд № 719 отправляется в 06-21 с прибытием на станцию Нижний Новгород-Московский в 11-20. По пути следования электропоезд делает две остановки - на станциях Шахунья и Котельнич-1.

Кроме того, о чём проинформировали в пресс-службе Кировского отделения ГЖД, открыта продажа билетов на дополнительную остановку «Ласточки» на станции Пижма. С 12 сентября скоростной электропоезд Нижний Новгород - Киров останавливается там в 08-23 и в 20-50. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам», а также в билетных кассах.

До конца 2022 года к поезду добавят пять новых вагонов, в том числе вагон-бар, в котором пассажирам будут предлагать различные прохладительные напитки, разные вкусности к чаю, кофе, и не только.

Напомним, первая «Ласточка» прибыла в Киров из Нижнего Новгорода 1 июля 2022 года. Скоростной электропоезд, помимо кировчан, встречали руководители города и области. Первые пассажиры, приехавшие в Киров на «Ласточке», рассказали, что в вагонах очень ком­фортно, чисто, удобные и, что особенно приятно, мягкие сиденья. Также отметили, что поезд практически бесшумный, в вагонах большие окна, есть розетки и можно подзарядить мобильный телефон. Кстати, все билеты на этот поезд были раскуплены полностью.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин, участвовавший в запуске этого маршрута, отметил, что скорость поезда составляет до 140 километров в час, а в пути он делает три остановки: одну в Кировской области (Котельнич-1) и две - в Нижегородской (Урень и Шахунья). Никитин напомнил, что транспортное сообщение Нижегородской об­ласти с другими регионами активно развивается. Так, ранее стали действовать речные маршруты пассажирских судов «Валдай» в Чувашию, Марий Эл, Ивановскую область. Сейчас власти прорабатывают вопрос восстановления железнодорожного маршрута в Казань.

А. ВЯТКИН.