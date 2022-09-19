«Ласточка» всегда в полёте. ГЖД опровергла отмену рейса Киров – Нижний Новгород
ОБЩЕСТВО
Фото: tu-tu.ru
Недавно в некоторых областных средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы со 2 октября кировчане больше не смогут уехать в Нижний Новгород на «Ласточке»: в расписании этот скоростной электропоезд после 1 октября текущего года не значится. Авторы, как теперь уже стало известно, фейковых новостей предположили, что, возможно, это связано со снижением пассажиропотока.
Обескураженные известием кировчане весьма огорчились. Они делились своими комментариями в социальных сетях: мол, было очень удобно - через пять часов уже в Нижнем Новгороде, и поездка в новом, комфортабельном вагоне, с уютными, мягкими креслами.
Однако вскоре все недостоверные новости были опровергнуты. В правительстве Кировской области сообщили, что «Ласточка» продолжит курсировать по расписанию.
- Я связался с начальником отделения Горьковской железной дороги Сергеем Шагаловым, - рассказал министр транспорта Кировской области Юрий Логинов. - Он отметил, что закрытие скоростного поезда «Ласточка» не рассматривалось и не планируется. В настоящее время расписание движения сохранено: ежедневно утром из Кирова, вечером - из Нижнего Новгорода. Пассажиропоток стабилен. Также отмечу, что железнодорожное направление будет развиваться и дальше в зависимости от запроса населения.
Как прокомментировали ситуацию в Кировском отделении Горьковской железной дороги (ГЖД), с момента запуска электричка пользуется популярностью, граждане заранее раскупают билеты. Лишь по этой причине иногда поезд пропадает из расписания на сайте ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Правительство Кировской области напоминает, что по итогам договоренностей, достигнутых врио губернатора Александром Соколовым с РЖД, поезд № 720 с 1 июля курсирует со станции Нижний Новгород-Московский в 17-52 с прибытием на станцию Киров в 22-51. Со станции Киров поезд № 719 отправляется в 06-21 с прибытием на станцию Нижний Новгород-Московский в 11-20. По пути следования электропоезд делает две остановки - на станциях Шахунья и Котельнич-1.
Кроме того, о чём проинформировали в пресс-службе Кировского отделения ГЖД, открыта продажа билетов на дополнительную остановку «Ласточки» на станции Пижма. С 12 сентября скоростной электропоезд Нижний Новгород - Киров останавливается там в 08-23 и в 20-50. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам», а также в билетных кассах.
До конца 2022 года к поезду добавят пять новых вагонов, в том числе вагон-бар, в котором пассажирам будут предлагать различные прохладительные напитки, разные вкусности к чаю, кофе, и не только.
Напомним, первая «Ласточка» прибыла в Киров из Нижнего Новгорода 1 июля 2022 года. Скоростной электропоезд, помимо кировчан, встречали руководители города и области. Первые пассажиры, приехавшие в Киров на «Ласточке», рассказали, что в вагонах очень комфортно, чисто, удобные и, что особенно приятно, мягкие сиденья. Также отметили, что поезд практически бесшумный, в вагонах большие окна, есть розетки и можно подзарядить мобильный телефон. Кстати, все билеты на этот поезд были раскуплены полностью.
Нижегородский губернатор Глеб Никитин, участвовавший в запуске этого маршрута, отметил, что скорость поезда составляет до 140 километров в час, а в пути он делает три остановки: одну в Кировской области (Котельнич-1) и две - в Нижегородской (Урень и Шахунья). Никитин напомнил, что транспортное сообщение Нижегородской области с другими регионами активно развивается. Так, ранее стали действовать речные маршруты пассажирских судов «Валдай» в Чувашию, Марий Эл, Ивановскую область. Сейчас власти прорабатывают вопрос восстановления железнодорожного маршрута в Казань.
А. ВЯТКИН.
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