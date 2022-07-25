Лальский краеведческий музей: на берегу Лалы, в старом особняке…

В прошлом году газета «Вятский край» начала цикл материалов, рассказывающих об истории музеев Кировской области. Читатели уже узнали, как создавались и чем продолжают радовать посетителей, к примеру, в музее Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева (деревня Лодейно Подосиновского района), в музее-усадьбе братьев Васнецовых (село Рябово Зуевского района), в мемориальном доме-музее знаменитого конструктора-оружейника, Героя Социалистического Труда Георгия Семеновича Шпагина в г. Вятские Поляны и многих других.

Сегодня мы совершим экскурсию в Лальский районный историко-краеведческий музей.

Из истории

Лальский районный историко-краеведческий музей создан в 1990 году на базе общественного музея, фонды которого насчитывали чуть более тысячи экспонатов. Расположен в особняке (1880 г.), принадлежавшем С.М. Прянишникову, директору писчебумажной фабрики наследников Сумкина в Лальске, брату известного художника-передвижника Иллариона Прянишникова.

В настоящее время помимо основного здания в состав музейного комплекса входят столярная мастерская, расположенная в бывшем флигеле усадьбы И.Е. Шестакова, владельца Лальской писчебумажной фабрики (так называемый Китайский домик).

По итогам работы за 2014 год и на основании предложения администрации Лузского района Кировской области Лальский музей включён в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России - 2014».

В 2016 году по указу врио губернатора И.В. Васильева Лальскому историко-краеведческому музею вручён памятный знак «80 лет Кировской области», из числа 300, выпущенных для награждения организаций, внёсших значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона.

Через Великий Устюг на Москву

А поначалу посетители музея узнают, разумеется, об истории появления старинного города с красивым названием, где практически каждый объект - своего рода «экспонат», за которым - века и люди.

Как пишут блогеры и путешественники, побывавшие в этих местах, «Лальск - это маленькая жемчужинка нашей необъятной Родины, которая имеет богатую историю, красивейшие памятники архитектуры, сохранившиеся до наших дней, и таит в себе немало легенд».

Лальский погост образован в 1570 году. Его основали новгородцы, которые бежали от гонений Ивана IV, связанных с опричным погромом. Поселение основали на правом берегу реки Лалы. У него было выгодное географическое ме­стоположение: Лальск был удален от столицы, находился не на виду, но на пересечении важных торговых путей.

Через него проходили пути на север в Сольвычегодск, через Устюг - на Москву и Архангельск, а также в Сибирь и далее в Китай. Место находилось в тайге, богатой пушниной, строевым лесом, рыбой. Этот фактор способствовал экономическому росту и развитию поселения.

Пожары, наводнения

Первое упоминание о Лальске в письменном источнике было в 1606 году. Он вошёл в список городов, поставлявших отряды земского ополчения для освобождения Заволочья от тушинцев.

В 1666 году в Лальске случился страшный пожар. «Сгорело всё без остатку» - укрепления, церкви и множество дворов. 11 июня 1677 года пожар повторился и опять уничтожил заново построенные церкви и дома.

Также Лальск перенес два больших наводнения, которые причинили огромный ущерб жителям поселения.

С 1698 года в Лальске началось каменное строительство. Были воздвигнуты Воскресенский собор, Богоявлен­ская церковь и здание воспитательного дома.

С 1699 года купец Иван Саватеев получил охранную грамоту от Петра I, это позволяло ему водить караваны в Китай. Самый успешный поход состоялся в 1708 году, он принес 1/14 всех доходов в казну государства.

В 1780 году Лальский посад получил статус уездного города. Благодаря этому поселение стало разрастаться, появились гостиный двор, соляной магазин.

В 1829 году купцец первой гильдии А.С. Сумкин построил первую бумажную фабрику, на которой производилась бумага высочайшего качества, отправляемая на экспорт. Было трудоустроено много лалетян.

Лицо города - архитектура

В музее расскажут и о том, что Лальск с древних времен и по сей день славится своей архитектурой. До 1930 года здесь существовало семь

церквей. В настоящее время функционируют лишь два храма - Благовещенская и Успенская кладбищенская церкви. Также сохранились Воскресенский собор и колокольня возле него.

Воскресенский собор - главная достопримечательность Лальска. Он стоит на берегу реки Лалы и виден очень далеко.

Успенская кладбищенская церковь построена и освящена в 1796 году. У храма было немало благотворителей, которые не жалели денег на его содержание. Возле церкви похоронены купцы Сумкины, Шестаковы, Прянишниковы, владельцы бумажной фабрики, со своими семьями. Их надгробия - уникальные историко-художественные памятники. Достойны внимания кладбищенская ограда и её ворота, выложенные купцом Шестаковым.

Многие храмы не сохранились или видоизменены (Богоявленская церковь, Иоанно-Предтеченская, Спасская…).

Михайло-Архангельский мужской монастырь построили в 1625 году. В 1930 - 1940-х годах его закрыли и полностью разобрали. В нескольких кельях монахов раньше находилась больница.

Кроме того, историческую ценность представляют купеческие дома, сохранившиеся до наших дней. В некоторых из них сейчас проживают люди, а в других расположены администрация, библиотеки.

Показываем и гордимся

На двух этажах музея находятся постоянные экспозиции: «Интерьер дома Прянишниковых конца XIX - начала ХХ века (реконструкция)», «История писчебумажной фабрики наследников Сумкина в Лаль­ске», «Лальский район в годы Великой Отечественной войны», «Выращивание и обработка льна», «Русская северная изба (реконструкция)».

Своих гостей музей радует интересными коллекциями - северных прялок, гончарных изделий, русского народного костюма Лальской округи Устюжского уезда Вологод­ской губернии конца XIX - начала XX века, старопечатных изданий богословского содержания.

Кроме постоянных экспозиций каждый год оформляется порядка 12 новых выставок как из фондов музея, так и из частных собраний.

Посетителям музея предлагаются мастер-классы по ткачеству, прядению, плетению поясов, росписи, лекции, музейные занятия и мероприятия по истории, культуре, промыслам и ремёслам края.

Ежегодно в музее проводятся две конференции: историко-краеведческая им. И.М. и С.М. Прянишниковых - для взрослых и для учащихся общеобразовательных учреждений Лузского района.

Ежегодно Лальский историко-краеведческий музей посещают около восьми тысяч человек.

А. ВЯТКИН.

(По материалам сайта Лальского районного историко-краеведческого музея)