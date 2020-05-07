Квартира за счет бюджета? Ваше мнение!

Чиновники себя любят, и это проявляется во всем. В размере заработных плат, в премиях, в доплатах, в льготах, в пенсиях и прочем.

И российский народ, надо сказать, готов терпеть такое положение. До тех, правда, пор, пока преференции чиновного люда не выходят за разумные пределы.

Так, на заседании Кировской городской Думы депутат от фракции «Справедливая Россия» Альберт Бикалюк рассказал, что, изучая Устав муниципального образования «Город Киров», он обнаружил там статью, дающую право муниципалитету безвозмездно давать деньги городским чиновникам на приобретение квартир.

Шокированный депутат направил запрос в горадминистрацию с требованием отчитаться, сколько средств из городского бюджета на это уже было потрачено.

«Вятский край» предлагает читателям выбрать вариант ответа на вопрос:

Можно ли тратить деньги из местного бюджета на квартиры для муниципальных чиновников?

- Да, работники администрации заслужили социальную поддержку

- Нет, они такие же жители города и могут сами приобрести жилье

- Можно выделить средства на жилье для иногородних чиновников

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Объем прямой безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, составит более 80 млрд. рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Между тем, Русская православная церковь тоже хочет попасть в список организаций, на которые распространяются меры господдержки.

Недавно прошла встреча Митрополита Вятского и Слободского Марка с настоятелями кировских храмов, по итогам которой епархия обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать религиозные организации пострадавшими в связи с пандемией.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

«Кто более других нуждается в денежной помощи государства в условиях коронавируса?»

- Сфера общественного питания – 10 голосов (16,1%)

- Розничная торговля – 17 голосов (27,4%)

- Религиозные организации – 0 голосов (0%)

- СМИ – 4 голоса (6,5%)

- Развлекательные заведения – 5 голосов (8,1%)

- Граждане России – 22 голоса (35,5%)

- Никто из перечисленных – 4 голоса (6,5%)

Статью «Какой бизнес поддержать?» читайте в свежем номере «Вятского края».