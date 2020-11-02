Купола над головой. Волонтеры поставили в Кирове еще один блочный дом для бездомных

Первый дом был оборудован еще в феврале 2020 года на средства гранта, полученного в рамках благотворительной программы Кировского филиала ПАО «Т Плюс». Он разместился на улице Лесной областного центра, за Трифоновым монастырем.

Помню, как его открывали. И как довольны были новоселы, переселившиеся сюда из так называемых бомболюков, с теплотрасс. Еще бы, в их распоряжении - современный блочный дом, отапливаемый электричеством, с двухъярусными кроватями. И с горячим ужином. Об этом можно было только мечтать!

Кстати, в коронавирусный год такой дом стал настоящим спасением для людей, оказавшихся без крыши над головой.

- Людям стало просто некуда деваться, и они шли к нам, - вспоминает Ольга Потапова, куратор Службы милосердия общества во имя святителя Николая. - А сейчас благодаря нашему проекту «Тёплый дом» мы открыли ещё один модуль при поддержке Фонда президентских грантов. Среди первых «поселенцев» были инвалиды, которых не принимали в учреждения без необходимых документов. И мы помогали их восстанавливать, как и в известном всем кировчанам центре «Бомж».

- В связи с пандемией государство какие-то дополнительные средства выделяет на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации? - поинтересовалась я у руководителя центра «Бомж» Владимира Змеева.

- Безусловно, - подключился он к разговору. - У нас увеличилось финансирование на организацию питания получателей услуг. Мы скорректировали работу так называемого «Автобуса милосердия» (благотворительная акция. - Ред.). Дело в том, что очень активно в нее включились различные волонтерские движения. Они ежедневно бесплатно кормят людей. И потому в массовой раздаче продуктов питания за счет областного бюджета сейчас нет необходимости. Мы очень рады волонтерской помощи в организации горячего питания. И больше можем уделять внимания индивидуальной работе.

К нам часто поступают звонки, что там-то находится человек без определенного места жительства, который нуждается в помощи. Мы выезжаем на место, консультируем человека и выдаем продуктовый набор. Бывает, что и бедные семьи к нам обращаются за помощью. Словно скорая помощь, мы привозим им продукты. Поэтому «Автобус милосердия» - это сейчас адресная помощь тем, кто нуждается.

Изначально за основу проекта мы брали акцию «Ночной автобус» в Санкт-Петербурге. Я туда съездил, мне очень понравилась их работа. И мы планировали и у нас, в Кирове, запустить такой проект. Но автобус нам так и не выделили, а название осталось. Дали потом машину, в которую мы загружали продукты и развозили их по разным районам города.

- Помню, как-то в прошлом году на Комсомольской площади была такая повсеместная раздача одежды и продуктов. А пункты обогрева по-прежнему будут действовать? Зима-то не за горами.

- Обязательно. У нас, на Сплавной, 29, пункт обогрева работает практически круглогодично. А со 2 ноября в каждом районе при центрах соцобслуживания открываются в преддверии холодов пункты обогрева. В этом году в Кировской области заработают 42 таких пункта.

- Владимир Николаевич, а как ваш центр работает в условиях пандемии?

- Весной, во время карантина, мы с большой осторожностью принимали людей. Спасибо «Теплому дому»: кто не смог найти тогда пристанище у нас, не остались без крова. А сейчас мы работаем в полном объеме, причем не требуем от новичков даже тестов на ковид.

- А если, не дай бог, кто-то всё же заболеет коронавирусом?

- Будем следовать предписаниям Роспотребнадзора. Если необходимо, изолируем заболевшего от остальных. Пока что у нас, слава богу, ни одного случая ни среди получателей услуг, ни среди сотрудников центра не было. У нас довольно жесткие меры профилактики. При поступлении у новичков обязательно измеряется температура. В центре ежечасно антисептиком обрабатываются дверные ручки и все поверхности. Мы готовы к любым ситуациям. И финансовая помощь нам оказана, и ремонт здания в этом году сделан. Нам помогают и общественные организации, и спонсоры. Бытовую технику вчера от одного банка, к примеру, получили. А с «Теплым домом» мы с первых дней сотрудничаем. Для нас это большое подспорье. И продукты волонтеры к нам привозят, и медикаменты. Мы очень рады, что есть в Кирове такая организация.

- Совместными усилиями дело идет?

- Конечно, ведь у нас предусмотрен просто ночлег. Минимум услуг - накормить, согреть, «скорую» вызвать, - продолжает Ольга Потапова. - Чистоту, гигиену соблюдаем. У нас есть даже лампа бактерицидная. Господь нас бережет, ни одного случая заболевания ковидом не было. В карантин не закрывались ни на один день, а желающих было очень много. Мы принимали всех. Нижний этаж двухъярусных кроватей был сплошь занят инвалидами, они у нас проживали круглосуточно. Потом постепенно мы им сделали необходимые справки и перевели в центр на Сплавной.

Трое из наших «насельников» даже инвалидность и пенсию получили, а начинали с нуля. С центром «Бомж» мы очень подружились, они нас консультируют, постоянно проведывают, кому какая помощь нужна. Работаем с ними в тандеме. Кроме того, Первомайская администрация нам пошла навстречу, разрешив поставить второй дом также за Трифоновым монастырем. Место очень удобное, нет близко домов, мы никому не мешаем. А главное - под покровительством нашего святого, преподобного Трифона. Под стенами монастыря, под его куполами находимся.

Очень благодарны всем добровольцам, всем кировчанам, которые нам помогают. Сейчас готовимся к зиме, и в любое время к нам можно приехать, пожертвовать вещи для мужчин. Кроме этого, мы стараемся приезжать на раздачу горячего питания. У нас много волонтерских объединений, занимающихся поддержкой бездомных: группа «Одиноких.NET», благотворительный фонд «Близко к сердцу», реабилитационный центр «Ника». Нам стала помогать пекарня «Златушка» выпечкой, которую мы раздаем в разных районах города. А потом уже стали добавлять и горячие обеды. Их готовят сами волонтеры, некоторым помогают кафе. Мы объединяемся, знаем, где какая раздача, и приезжаем туда с «подарками».

- А люди как узнают об этом?

- Сарафанное радио работает очень хорошо. У нас распечатаны листочки с адресами, где в Кирове можно получить помощь. Все контакты там есть. Указана наша «палатка» («Теплый дом»), где можно переночевать и поужинать. У нас есть тетрадь, в которую можно записать, что вам необходимо. Кому-то - восстановить документы, кому-то - найти работу. Сегодня, например, мы посадили на поезд пожилого мужчину, который все лето был в Кирове, но не смог трудоустроиться. Мы купили билет на пожертвования, и он был счастлив, что поехал в родной Ижевск, к сестре.

Если вы тоже хотите помочь ближним, обращайтесь в Спасский собор (тел. 26-58-70). Ведь вера без дел мертва.

Вера Ануфриева.

Фото из архива Службы милосердия.