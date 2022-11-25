Культурно-обучающая ассоциация «Дружба» отметила 70-летний юбилей

Культурно-обучающая ассоциация (КОА) «Дружба», являющаяся некоммерческим партнерством филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», отметила 70-летний юбилей. «Дружба» является организатором и непосредственным участником городских и корпоративных мероприятий «Уралхима», в их числе День химика, Новый год, День знаний, День молодежи, Международный женский день и многие другие.

На торжественном вечере собрались бывшие и нынешние сотрудники и участники творческих коллективов «Дружбы», партнеры ассоциации и руководство города. В концерте приняли участие около 300 артистов.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК»:

«Дружба» — это творческий центр города. Он объединяет под своей крышей таких же творческих и талантливых людей. Коллектив центра воспитывает в детях чувство прекрасного, любовь к культуре, организует интереснейшие мероприятия для самых разных категорий горожан. Мы можем сказать, что «Дружба» может все!

При поддержке филиала «КЧХК» во дворце культуры ежегодно ведутся ремонтные работы, приобретается новое оборудование. «Дружба» сегодня — это современный многофункциональный комплекс, продуманные интерьеры, концертный зал на 403 посадочных места, оборудованные залы и кабинеты для занятий, холлы, современная гостиная, уютный летний дворик, прекрасная акустика зала, качественное покрытие сцены, полный комплекс современной световой и музыкальной аппаратуры.

В «Дружбе» работает 32 сотрудника, 11 творческих коллективов и объединений, в которых занимается более 500 участников в возрасте от 3 до 65 лет. Кирово-чепецкие артисты известны далеко за пределами города, являются участниками и лауреатами престижных всероссийских и международных конкурсов.