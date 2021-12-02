Куда сходить в декабре фанатам Федора Михайловича?

11 ноября они, впрочем, как и все "прогрессивное человечество", праздновали 200-летие со дня рождения Достоевского. Но это, разумеется, дата не одного дня, поэтому мы подготовили небольшой обзор культурного декабря для людей, влюбленных в классику.

В первые дни официальной зимы, вас приглашает "Театр на Спасской" на спектакль "Мальчики. За его основу были взяты несколько глав из романа " Братья Карамазовы". Тема буллинга, жестокости, милосердия, осознания и прощения раскрывается через судьбу маленького Илюши Снигирева мальчика впечатлительного и эмоционального. Почти полуторовековая история и сегодня звучит остро и пронзительно и отзывается в сердце.

-Роман "Братья Карамазовы" - последнее произведение, написанное Достоевским, своеобразный итог всей его жизни и творчества. Это размышление о природе человека - рождается он добрым и ожесточается в процессе жизни или наоборот. Вот об этом же и наш спектакль, говорит режиссер спектакля Егор Чернышов.

"Мальчики" (12+), " Театр на Спасской" , 3 декабря, в 18.00.

В середине декабря библиотека им.Герцена приглашает на презентацию графической новеллы "Великий инквизитор" от художника Лены Авиновой и филолога Натальи Осиповой. Первая реакция на классику, представленную в виде комикса: для одного удивление, для другого - азарт и предвкушение чего-то нового, для третьего - гнев и святотатство. Тем интереснее познакомиться с этим проектом.

"Шесть лет назад мы придумали проект «Топ русской классики в комиксах». Мы решили перевести ключевые тексты русской литературы на графический язык. Тогда нам показалось, что так мы сможем дать наивному читателю простой путь познакомиться с главными текстами русской литературы", - рассказывает в интервью Евгении Коробковой Наталья Осипова (полностью с интервью можно ознакомиться в официальной группе библиотеки ВКонтакте).

Презентация графической новеллы " Великий инквизитор"(12+). Научная библиотека им. Герцена. 17 декабря. 18.00

«Достоевские. Семейный альбом» - такая экспозиция недавно открылась в доме-музее М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В коллекции, представленной музеем имени В. И. Даля, – портреты и фотографии Ф.М. Достоевского, его родственников (родителей, братьев, сестёр, жён, детей) и близких, а также виды мест, связанные с памятными событиями его семейной жизни (Москва, Санкт-Петербург, Старая Русса, Женева, Дрезден) – всего более 70 изображений. Богатство изобразительного материала дополняют содержательные историко-литературные комментарии, составленные на основе писем Достоевского и воспоминаний родственников писателя..

«Достоевские. Семейный альбом» (6+).Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Выставка продолжится до 16 января 2022 года.