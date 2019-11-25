Кто Змея Горыныча не боится. Как в Кирове появился палеонтологический музей

О вятских палеонтологах теперь знают, без преувеличения, во всем мире. О них пишут в различных научно-популярных изданиях, в центральных газетах и журналах, на многочисленных интернет-сайтах. А начиналось все почти как в детективе.

Московские журналисты одного из интернет-изданий, побывавшие в гостях у наших ребят, удивились прежде всего самому провинциальному городу, где все и начиналось, его непредсказуемой истории, размеренно живущим людям. Тогда один из зачинателей музея, ныне его научный сотрудник Владимир Масютин рассказал гостям, какими были первые шаги.

Из Котельнича - в Нью-Йорк

В начале 1990-х в городе работал московский кооператив «Каменный цветок» (добывали и продавали за рубеж минералы и окаменелости). Самые ценные для науки экспонаты, по рассказам Владимира, отдавали в Палеонтологический институт РАН, а другие, менее значимые, продавали в музеи Нью-Йорка, Лондона, Кембриджа и других городов мира. Кое-что попало в частные руки. Так, в музее одной ювелирной компании в Москве до сих пор хранится несколько скелетов из Котельнича. На деньги от их продажи в свое время удалось заказать дебаркадер, на котором во время полевого сезона жили палеонтологи.

Заграничные музеи хорошо платили за находки древних ящеров. По воспоминаниям Масютина, в 1994 году его зарплата как заведующего палеолабораторией составляла 2 доллара, а череп парейазавра стоил около 5 тысяч долларов. Целый, хорошо сохранившийся скелет мог стоить 40 - 50 тысяч. На вырученные деньги проводились раскопки. Руководил ими выпускник кафедры палеонтологии МГУ и член «Каменного цветка» Дмитрий Сумин и его коллеги из Палеонтологического института - Николай Калондадзе и Сергей Гетманов.

Шаг за шагом

О раскопках узнал Альберт Хлюпин, работавший тогда в областном краеведческом музее. Закинул рюкзак за спину и пошел пешком по берегу. Увидел лагерь палеонтологов - несколько брезентовых палаток, стол, сооруженный из старой лодки, бутылки водки. Да еще - обросших мужиков. Как оказалось, они и были палеонтологами.

Вот тогда и подумал Альберт: «Почему бы не создать не просто музей, а целый комплекс? У нас стояла бесхозной эстакада элеватора - широкий тоннель между трех башен, по которому ссыпали зерно. Я рисовал эскизы музея на его базе...»

В 1994 году в Котельниче открылся палеонтологический музей. Вскоре его сотрудники повезли выставку в Киров. А потом с ней ездили по России, вплоть до Урала. На вырученные средства купили материал, сами изготовили музейное оборудование - витрины, светильники, планшеты.

В 2007 году Хлюпин после долгих «хождений по мукам» добился-таки открытия филиала в Кирове. Сначала он обосновался в музее природы - отделе областного краеведческого музея, а теперь прочно «осел» на ул. Спасской. Начался новый этап истории.

Кто они, палеонтологи?

С вятскими палеонтологами я познакомился случайно: пригласили на пресс-встречу, рассказали журналистам областных СМИ о грядущих планах. Ранее никогда не писавший о музейных делах, я понял: о таких увлеченных, профессиональных и талантливых ребятах должны знать все. Как, к примеру, становятся палеонтологами? У каждого нынешнего сотрудника к этой профессии был свой путь.

Например, Владимир Масютин учился на биолога. Мечтал, что окончит университет в Санкт-Петербурге и уедет в Узбекистан, на своей родине станет заниматься джейранами, гепардами, лошадьми Пржевальского. Но по предложению однокурсника приехал на лето на раскопки - да так и остался на Вятской земле. Его супруга - орнитолог, окончила Нижегородский университет и хотела устроиться на работу в заповедник, но в итоге тоже пришла в музей.

Научный сотрудник Илья Шумов начал… с журнала «Вокруг света». Открыл его, прочитал публикацию о найденных в Котельниче месторождениях парейазавров да и загорелся идеей - непременно там побывать, увидеть древних рептилий! Посоветовался с отцом-историком (Илья учился в 10-м классе в Нижегородской области), написал в Киров письмо. Ему вскоре ответили, пригласили его на раскопки.

- Это были 90-е годы - времена трудные, голодные, - вспоминает Илья. - На две недели у нас, пятерых школьников, имелись две банки тушенки, бульонные кубики. Но ничего, выжили, азарт такой был! С тех пор и загорелся новым делом, приезжал сюда практически каждый год, уже будучи студентом ветеринарного факультета…

Котельничский музей для местных властей, похоже, был неожиданностью: ни финансов - одни идеи, непонятные кости да масса энтузиазма у молодых, увлеченных и настойчивых людей. Возможно, он и теперь, находясь в небольшом помещении провинциального города, тоже не получает особого внимания чиновников. Хотя они признают: да, это визитная карточка Котельнича. Многие туристы да и просто проезжающие первым делом норовят побывать «в гостях у динозавров».

- Там еще хуже стало, - грустно констатирует Илья Шумов, - сырость, плесень. Похоже, им никто не заинтересован.

Зато в нынешнем виде Вятский палеонтологический музей - уже достопримечательность областного центра. Теперь залы оформлены по евростандартам, с новейшими дизайнерскими проектами. От экскурсантов нет отбоя.

Змей Горыныч и Ночница

У Ильи есть масса воспоминаний, интересных историй, связанных с раскопками, находками. Некоторые из них стали научными открытиями, официально зарегистрированными. Так, палеонтолог Кристиан Каммерер (Музей естественных наук штата Северная Каролина, США) сделал научное описание двух новых животных с Котельничского местонахождения. Они получили названия Горыныч Масютиной (Gorynychus masyutinae) и Ночница (Nochnitsa geminidens).

Описания сделаны в соавторстве с Владимиром Масютиным. Препарацией Горыныча, для того чтобы публикация стала возможна, занималась Ольга Масютина. А нашел его в 2008 году как раз Илья Шумов. Кости, откопанные Шумовым, долгое время лежали в котельничском музее среди прочих окаменелостей, пока за их изучение не взялся один из крупнейших в мире специалистов по терапсидам Кристиан Каммерер. С вятскими палеонтологами он познакомился на научной конференции в Казани и приехал в Киров.

- Я работал с окаменелостями животных из Африки, Европы, России и Китая, так что хорошо был знаком с материалом и знал, как он выглядит, - вспоминал Каммерер. - Увидел котельничские окаменелости - понял: что-то новое!

«Хищник» размером с волка - самый большой из обнаруженных на местонахождении. К тому же это не простой тероцефал (звероголовый ящер). Такого рода животных в России не находили еще никогда. Ночница же - другая ценная находка - более мелкий, длиннорылый хищник с иглоподобными зубами, обнаружена первым директором музея Альбертом Хлюпиным еще в 1994 году. Принадлежит к подгруппе так называемых горгонопсов (звероподобный хищник позднепермской эпохи).

Оба вида названы в честь героев народных сказок: Горыныч - это трехглавый Змей Горыныч, Ночница - дух, тревожащий сон людей. Основываясь на пропорциях глаз, ученые предполагают, что она и родственные ей животные - ночные хищники.

Всё так скрупулёзно!

Как сказал Илья, препарация останков (лабораторная обработка материалов) - очень сложный процесс. Ребята не просто склеивают, складывают частицы, песчинки. Некоторые - под бинокулярным микроскопом. Сколько надо терпения, выдержки, усидчивости! Плюс знание анатомии: а вдруг кости неправильно сложатся - стыдно перед учеными с мировыми именами. Словом, по крупицам, пылинкам - так рождается научное открытие.

Многие задаются вопросом: почему вымерли пермские животные?

- Парейазавры - бегемотоподобные существа, вели полуводный образ жизни. 260 миллионов лет назад, скорее всего, была сильно изгибающаяся река, и поэтому постоянно происходило подтопление и затопление территорий. Возникали старицы, болотца, ямы, в которых парейазавры обитали и погибали, - говорит Илья. - Некоторые скелеты фактически находятся в прижизненном положении: стоял в вырытой яме (тогда же сильная засуха была, он ее пережидал), возможно специально забрался в яму и впал в состояние оцепенения, чтобы пережить сезон засухи, и не смог пережить ее.

Это к вопросу о пермском вымирании, а не о гибели парейазавров А еще одно из предположений - вымирание связано с обширной вулканической деятельностью, что привело к началу глобальной катастрофы. Возможно, было падение метеорита.

Где ещё тайна сокрыта?

Котельничское местонахождение пермской фауны по площади сравнимо с княжеством Монако, несколько меньше африканского местонахождения пермских ящеров на плато Карру (ЮАР). Но там, по словам палеонтологов, кости лежат в беспорядке, а на берегу Вятки сохранились полные скелеты с черепами - это для науки намного ценнее. А благодаря ежегодной работе реки они по-прежнему буквально лежат на поверхности.

Илья Шумов твердо уверен: он не зря получил прежнюю специальность - ветеринарного врача. Теперь, препарируя останки найденных рептилий, он, как специалист, видит, что у некоторых из них уже тогда, в далекие-далекие времена, были проблемы со здоровьем. А как бы вы думали: врачей под боком и по вызову не наблюдалось!

- Есть у нас в коллекции скелет, у которого на задней лапе видно: имеется явная патология, экспонат хромал, часть ноги была воспалена.

По словам моего собеседника, у палеонтологии - большое будущее. По останкам древних чудищ можно определить климат той эпохи, наличие растений, которыми питались древние монстры, и вообще узнать по радиоизотопам температуру, климат, в которых жили рептилии миллионы лет назад.

Неизвестно, какой будет наша Земля спустя такое же время и останутся ли такими же мир, человек. В общем, палеонтологи уверены: впереди - масса открытий. А тайны - они, как в космосе, абсолютно непредсказуемы. А еще - почти как звезды - светят, да не греют, но настойчиво влекут на «огонек»!

А. ВЯТКИН.

Фото предоставлено Вятским палеонтологическим музеем

Справка «ВК»

25 лет назад (1994) в г. Котельниче был открыт палеонтологический музей. В 2009-м он переехал в г. Киров и получил новое название - Вятский палеонтологический музей (ВПМ). В 1933 году Сергей Григорьевич Каштанов обнаружил недалеко от города первые два скелета парейазавров. С 1990 г. там ведутся регулярные раскопки (они протянулись вдоль правого берега р. Вятки почти на 25 км от г. Котельнича до п. Вишкиль).

Музей организует научно-исследовательские работы на территории государственного памятника природы - месторождения парейазавров, сбор, обработку, научную интерпретацию и экспонирование. В г. Котельниче работает филиал ВПМ.