Кто заплатит за детсад? Кировские строители и администрация города обменялись упрёками

Фото: newsler.ru

Не так давно в Кирове произошел конфликт между городской администрацией и строителями. Война получилась, естественно, не «горячей», а лишь информационной. Состоялся взаимный обмен претензиями, каждую из которых обнародовали отдельные региональные издания.

Яблоком раздора стало требование городских чиновников при комплексной застройке территорий возводить социальные объекты - школы, детские сады и поликлиники - за счет строителей, с последующей передачей их муниципалитету. Сами же строители посчитали его избыточным.

Однако, не успев начаться, кризис разрешился. Но были ли учтены при этом интересы граждан?

Строители «одикли от сверхприбылей»?

Всё началось с того, что в редакции местных СМИ (в том числе и в «Вятский край») пришло письмо, в котором говорилось о «беспределе» чиновников горадминистрации. Ни подписи, ни указания на отправителя в нем не было. Однако, судя по содержанию, оно поступило из Союза строителей Кировской области. Заголовок гласил: «Политика горадминистрации Кирова может привести к параличу строительного рынка и сокращению рабочих мест».

В частности, в письме говорилось, что «чиновники решили в буквальном смысле слова заняться шантажом тех застройщиков, которые уже давно приобрели в собственность участки под застройку и готовы были приступить к разработке проекта». О каких именно строительных компаниях идет речь, указано не было. Видимо, авторы обращения решили, что это не так существенно. Зато заявлялось, что в случае, если представители городской администрации станут настаивать на выполнении своих требований, «будут сорваны планы по строительству, как результат - падение доходов, нехватка оборотных средств, сокращение рабочих мест, резкое повышение стоимости имеющихся на рынке квадратных метров жилья». А кризис в строительстве потянет за собой и другие отрасли.

Фактически застройщики поставили ультиматум муниципальной власти.

Как выяснилось, инициатором рассылки данного письма стало ООО «Фирма «Маяковская», а точнее - его генеральный директор Дмитрий Сергеев. Он также известен вятской публике в качестве сопредседателя регионального отделения Общероссийского народного фронта и как депутат областного Законодательного собрания.

В телефонном разговоре с корреспондентом «ВК» он пояснил, что написать обращение в СМИ его заставила статья, вышедшая в газете «Репортеръ», которая называлась «На Рзаева «наехали» кировские строители».

В ней, по мнению собеседника, были неправильно поданы мотивы, которые заставили директора «Маяковской» обратиться в городскую прокуратуру с выражением своего «несогласия с действиями администрации». Хотя далее в тексте статьи говорится, что речь идет о претензиях не только со стороны «Маяковской», но и других застройщиков. Более того, указывается, что причиной недовольства, помимо необходимости строительства социальной инфраструктуры, выступает также «незаконное требование о сносе за их счет ветхих домов для освобождения земельных участков, выделяемых затем под жилищное и прочее строительство».

Однако можно предположить, что истинной причиной, которая спровоцировала Дмитрия Сергеева на рассылку письма в СМИ, стали процитированные в тексте слова городского депутата (фамилия не называется. - Ред.): «Видимо, одикнув от сверхприбылей, теперь ведь не надо таскать по кабинетам администрации миллионные взятки, строители решили загнобить Рзаева, чтобы не вкладываться в социальные объекты. Но у следствия на то есть своя совесть, житейская мудрость и знание закона. Так что многие из нас, когда узнали о заявлениях, невольно вспомнили Никиту Белых. Точнее, его любимую фразу: «Вы либо кресты снимите, либо трусы наденьте».

«За чей счёт банкет?»

«Комплексное развитие (а точнее, застройка) территорий» придумано не сегодня и не вчера. Эта государственная программа работает давно. Однако совсем недавно, в декабре 2020 года, был принят соответствующий федеральный закон. В нем было уточнено, что понимается под этим словосочетанием.

В соответствии с новыми федеральными нормами решением гордумы были приняты изменения в Правила землепользования и застройки города Кирова. В них уточнены границы 38 территорий, «на которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию, а также определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территорий объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения».

И, естественно, подобные обременения вызвали недовольство у тех, кто зарабатывает на строительстве жилья. Хотя в своем обращении они пишут обратное: «Речь не идет об отказе застройщиков брать на себя социальные обязательства. Тем более что и региональные, и муниципальные власти никогда не стеснялись обращаться к застройщикам с просьбами за свой счет благоустроить детские площадки, провести ремонт в больнице и т. д. Речь идет о том, что обо всех социальных обязательствах нужно договариваться заранее и делать это в рамках действующего законодательства».

- Сейчас возникла ситуация, когда органы власти говорят нам: «Идите с нами договариваться», - рассказал корреспонденту «ВК» по телефону Дмитрий Сергеев. - Вот этот подход вообще неприемлемый. Для меня лично - на сто процентов. Должны быть прозрачные правила игры. Причем они должны быть прозрачными для всех одинаково. Иначе получится: кому-то - школа, кому-то - детский сад, кому-то - и школа, и детский сад, и пожарное депо, и пункт полиции, а четвертому - ничего. Потому что он мой сват, брат, кум. Я этого очень боюсь. Все должны быть в одинаковых условиях. К сожалению, таких правил в городе Кирове пока не выработано. И подходов к тому, как они будут вырабатываться, нет. На комиссии по землепользованию я несколько раз задавал этот вопрос. К сожалению, ответа на него я так и не получил.

Впрочем, помимо этой претензии, у директора «Маяковской» есть и другой вопрос: «А за чей счёт банкет?»

- У застройщика нет бюджетного финансирования, - пояснил он. - У застройщика нет собственного печатного станка. Где он возьмет деньги? Это все будут затраты застройщика. Естественно, он возьмет их только у покупателя квартир. То есть вы готовы об этом честно сказать, что жилье повысилось в цене на 5, 10, 15, 20 тысяч рублей, потому что ввели такие правила? Нет, говорят, это должен строить застройщик, но не увеличивая (стоимость квадратного метра. - Ред.). А откуда он возьмет деньги, мы закрыли на это глаза.

«Будьте честными до конца», - пожелал он в заключение чиновникам.

Есть за что бороться

Что ж, пафос Дмитрия Валерьевича понять можно. Так же как нельзя не признать, что бизнес (и не только строительный) привык перекладывать свои издержки на плечи тех, кто платит. Ведь прибыль для капиталиста (о чем еще Карл Маркс писал) - это священная корова, которую трогать он не позволит никому. И в полной мере это относится к кировским строителям.

Согласно данным сайта regburokirov, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках (квартиры новой планировки) в 2020 году составляла более 45 тысяч рублей. Официально установленный ее размер на первый квартал 2021 года (данный показатель ежеквартально устанавливается Министерством строительства России и используется для расчёта размера мер социальной поддержки) - 36 тысяч 431 рубль.

При этом, по данным Росстата, в 2020 году стоимость строительства жилья (можно сказать, его себестоимость) в Кировской области была на отметке 30 тысяч 321 рубль. Даже городское жильё, по этим же данным, стоило 30 тысяч 410 рублей.

Таким образом, даже нехитрый подсчет показывает, что разница между ценой строительства и продажи (читайте - «прибыль») составляет почти 15 тысяч рублей, или свыше 30 процентов с каждого проданного «квадрата».

Но это лишь абстрактные цифры. Они могут показать только масштаб наживы всех строителей жилья (а ведь есть еще и банки, которые также нехило обирают граждан, нуждающихся в крыше над головой).

Ну а теперь - что касается ООО «Специализированный застройщик фирма «Маяковская», которым руководит Дмитрий Сергеев. По данным сайта «За честный бизнес», в 2019 году (более свежих сведений нет) только налога на прибыль организация заплатила почти 28 миллионов рублей. Если учесть, что сегодня ставка этого налога составляет 20 процентов, то общая прибыль «Маяковской» в позапрошлом году была почти 140 миллионов.

Может быть, с точки зрения иных бизнесменов, это и небольшая сумма, но для рядового гражданина - немыслимые деньги. Особенно тогда, когда он понимает, что в этой сумме есть и та часть, которую он лично «подарил» фирме.

Подписали «мирный договор»

Впрочем, пока мы считали деньги в чужом кармане, пришло известие о том, что конфликт строителей и городских чиновников успешно разрешился. Как сообщила в устном разговоре с корреспондентом «ВК» пресс-служба городской администрации, 15 марта заместитель главы кировской горадминистрации Аслан Рзаев встретился с Дмитрием Сергеевым и спорные вопросы были отрегулированы.

Более того, в официальном ответе на запрос «ВК» чиновники горадминистрации сообщили следующее: «Достигнута договоренность между администрацией муниципального образования «Город Киров» и крупными строительными организациями о синхронизации обеспечения строящегося жилья социальной инфраструктурой». В нем также отмечено, что «ранее ООО «Фирма «Маяковская» и СК «Железно» был построен второй корпус детского сада № 202 на 108 мест на ул. Профсоюзной, 52», чем как бы подтверждается наличие «доброй воли» и социальной ответственности у застройщиков.

А уже 16 марта на сайте горадминистрации была опубликована новость о том, что и «Кировспецмонтаж» (главный застройщик кировских микрорайонов Чистые Пруды и Озерки) готов нести издержки по строительству социальных объектов. Так, между администрацией города Кирова и компанией «Кировспецмонтаж» заключено соглашение о комплексном развитии территории в микрорайоне ДСК. В рамках этого проекта запланировано строительство в 2023 - 2024 годах детского сада на 150 мест, который после его сдачи в эксплуатацию будет передан муниципалитету на безвозмездной основе.

Таким образом, три самые крупные кировские строительные фирмы - «Кировспецмонтаж»,

«Железно» и «Маяковская» - свои претензии в адрес городских чиновников сняли. Конфликт улажен. И стороны пока претензий друг к другу не имеют. Информационная война закончилась, едва начавшись.

Вот только понравятся ли ее итоги горожанам, которые в ближайшем будущем запланировали покупку жилья? У городской администрации на этот счет ответ прост: «На стоимость жилья в первую очередь оказывает влияние не столько наличие инфраструктуры, сколько маркетинговая политика каждой строительной организации». А если перевести всё это на простой человеческий язык, то людям прозрачно намекнули: муниципалитет к цене квадратного метра отношения не имеет, все вопросы по этому поводу - к строителям. И это в очередной раз подтверждает главный лозунг сегодняшнего дня: «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

Иван ТРОФИМОВ.