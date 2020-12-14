Кто ты, волонтёр? В Кирове наградили участников Всероссийской акции «#МыВместе»

Фото: kirovreg.ru

Губернатор области Игорь Васильев вручил кировским волонтерам благодарственные письма и памятные медали Президента РФ за участие в движении «#МыВместе». Церемония была приурочена к Международному дню добровольца, который отмечают 5 декабря.

Всего вятским волонтерам было вручено 198 президентских наград. Субботнее торжество стало заключительным в поэтапном чествовании отличившихся.

Идут в деревни и сёла

Акция взаимопомощи «#Мы-Вместе» стартовала в марте этого года. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто в них нуждается.

В Кировской области к этой акции подключились более 1100 человек. И нужно сказать, что их участие не было формальным. Глава региона особенно подчеркнул тот вклад, который внесли все, кто так или иначе помогал в это непростое время согражданам.

- Быть волонтером - это значит иметь широкую душу и доброе сердце, приходить на помощь людям независимо от своей профессии, звания, положения в обществе, - отметил Игорь Васильев. - Кировские добровольцы оказали неоценимую помощь жителям области, находящимся в группе риска, выполняя просьбы пожилых людей, важные для них во время пандемии. Совместно с социальными работниками они выполнили свыше 3800 заявок, поступивших на номера горячих линий. Предприятия, общественные организации, спортивные федерации и клубы помогали обеспечивать волонтеров и жителей региона антисептиками, оказали помощь в формировании продуктовых наборов. Наш регион показал хорошую, сплоченную работу, результатом которой можно гордиться!

С такой оценкой можно согласиться. Но всё же (пусть и на грани сознания) возникает вопрос: а чем руководствуются все эти энтузиасты, что двигает ими, когда они без всякого вознаграждения идут в ковидные госпитали, помогают старикам, отдают свое время и свои силы на то, что никак не повлияет на их будущее?

Вот как это прокомментировала Регина Мухамедярова из Кильмезского района. Девушка работает ведущим специалистом по делам молодежи райадминистрации.

- У нас в районе есть два волонтерских объединения. По спискам, в них состоит 54 человека. Но в связи с пандемией, которая поставила возрастные ограничения (18 плюс) для участия в акциях, у нас оказалось мало ребят. Потому приходилось что-то делать самой - на заявки выходить, принимать участие в горячих линиях, развозить продуктовые наборы. То есть не только контролировать процесс, но и участвовать в нем. Естественно, побудительным мотивом является частично та должность, которую я занимаю. Хочется, чтобы всё было идеально, чтобы всё было хорошо. С другой стороны, своим добровольным участием хочется мотивировать друзей и знакомых на занятие волонтерством. Частично это удается. Это трудно, но нужно. Тем более сейчас, когда без добровольчества не проходит ни одно районное мероприятие. Да и поощрение этого движения со стороны вышестоящей власти тому способствует.

Глава Федяковского сельского поселения (Кирово-Чепецкий район) Любовь Пешнина также оказалась в числе награжденных за участие в акции «#МыВместе».

- Я являюсь активистом Общероссийского народного фронта. С марта, с начала пандемии, пришлось включиться в работу по доставке продуктовых наборов, приему звонков, участвовать в деятельности штаба акции «#МыВместе». Для меня, как члена ОНФ, было важно ответить на этот вызов времени. Нельзя пройти мимо обычных человеческих историй. Очень много пожилых людей в деревнях и селах остались без помощи. Не у всех есть родственники или знакомые, которые поддержали бы их. Мы работали не только в нашем поселении, но и на сопредельных территориях города Кирова - в Нововятском районе, в Радужном. Очень важно, что мы не забыли, что все мы люди, что есть еще взаимопонимание и взаимовыручка, что с ними и пандемия переживается легче.

Отрадно отметить, что обе мои собеседницы оказались представителями местного самоуправления, что в это непростое время они не протирали кресла в кабинетах, что в своей работе они не ограничивались должностными обязанностями, а делали сверх того, что им предписано.

Но их участие говорит также и об ограниченности возможностей местной власти. К сожалению, часть того, что пришлось делать этим девушкам, должны выполнять уполномоченные на то органы. Вот только последние не в состоянии решить возложенные на них задачи. Тут-то на подхвате и оказались добровольцы.

Порыв, но не профессия

Особого внимания заслуживает работа студентов Кировского медуниверситета. У них даже есть своя организация - «Волонтеры-медики». Всего в ней состоит порядка 200 человек. И у нее немало заслуг, в том числе никак не связанных с нынешней эпидемией.

Как рассказал заместитель руководителя этого студенческого объединения Дмитрий Машкин, студенты-медики работают по шести направлениям, по большей части не связанным с нынешними условиями. Они занимаются и помощью медицинским организациям, и санитарной профилактикой, и популяризацией профессии среди школьников, и пропагандой донорства крови и костного мозга, и привлечением граждан к здоровому образу жизни.

Сам же Дмитрий уже с первого курса стал волонтером. И сегодня он активно включился в акцию «#МыВместе».

- Я учусь в Кировском государственном медицинском университете на врача-терапевта, - рассказал он. - Акция взаимопомощи «#МыВместе» стала для меня самым масштабным проектом. Сейчас очень многие мои друзья героически борются за жизни пациентов, работая на скорой помощи и в инфекционных госпиталях. Я также не смог остаться в стороне и делаю всё, что от меня зависит. Конечно, страх заболеть есть, тем более что я уже знаю, каково это, сам переболел коронавирусом летом. Но когда видишь, что другим нужна помощь, этот страх отходит на второй план. Тем более что мы обеспечены специальными костюмами и средствами индивидуальной защиты. Мы слышим очень много слов благодарности и от медиков, и от пациентов, которым доставляем лекарственные средства, и это самое главное.

По словам молодого человека, он отработал около 450 часов в штабе, а также исполнил около 150 заявок на выезде. Это стало основанием для вручения ему памятной медали Президента РФ.

А вот его планы после окончания медуниверситета с волонтерством не связаны. Сначала он будет работать по целевому назначению в кирово-чепецкой медико-санитарной части № 52, потом его ждёт ординатура по пульмонологии, после которой он хочет остаться в Кирове.

По словам Дмитрия, будет ли тот или иной медик после окончания вуза заниматься волонтёрством, зависит от его желания и возможностей. Так, например, девушка, которая и сегодня ведет в их организации направление по донорству, работает терапевтом в Советской ЦРБ. Ей удается совмещать работу врача и общественную нагрузку. Точно так же делает это их руководитель - координатор регионального отделения организации «Волонтеры-медики».

Кто положил начало волонтёрству?

Россия всегда славилась своими добровольцами. Еще в те времена, когда на Западе таких людей в принципе не было. В отличие от наёмников, они ехали в горячие точки (как это принято сейчас называть), чтобы воевать за идею, за воплощение в жизнь своих убеждений. И началось это даже не в XX веке.

Достаточно вспомнить хотя бы повесть Александра Пушкина «Выстрел», написанную еще в 1830 году и входящую в цикл «Повести Белкина». Главный герой этого произведения Сильвио был как раз таки добровольцем. Это автор указывает в заключительных строках произведения: «Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами». Здесь нужно напомнить, что этеристами назывались члены тайных греческих организаций, боровшихся за освобождение Греции от турецкого владычества.

Потом, и об этом можно найти упоминание хотя бы в романе Бориса Акунина «Турецкий гамбит», русские добровольцы в XIX веке боролись с турками за «славянское братство» на Балканах - в Сербии, Болгарии и других государствах того времени. В период Русско-турецких войн появились и первые волонтеры, точнее, волонтерки. Ими стали русские барышни, поехавшие в армию в качестве сестер милосердия. Кроме того, есть свидетельства, что русские добровольцы принимали участие в Гражданской войне в Соединенных Штатах Америки (1861 - 1865 гг.).

Но российские добровольцы отметились не только за рубежом. На вторую половину XIX века приходится расцвет популярности среди студенческой молодежи и революционеров-народников «хождения в народ» с целью «сближения» с народом, его просвещения и революционной агитации непосредственно среди крестьянских масс. Они работали учителями и врачами, а также, помимо революционной пропаганды, учили крестьян грамоте. Многие из этих людей добровольно отказывались от комфортных условий прежней жизни, соглашаясь на мизерную зарплату и весьма скромный быт.

Но, несомненно, наивысший расцвет добровольческого движения (особенно в молодежной среде) пришелся на конец 20-х - начало 30-х годов двадцатого столетия. Евгений Долматовский посвятил этим людям даже роман в стихах - «Добровольцы». По нему потом был снят одноименный художественный фильм, главных героев которого сыграли звезды советского экрана Михаил Ульянов, Петр Щербаков, Леонид Быков и Элина Быстрицкая.

Сегодняшние волонтеры - продолжатели славных традиций российского добровольчества. Общаясь с молодыми их представителями, обращаешь внимание на то, что ими вновь стал востребован принцип гуманизма (в советском его понимании), о котором либеральная общественность (среди которой волонтеров нужно искать «днем с огнем») и «поколение пепси» даже не вспоминают.

К слову сказать, на Западе волонтерское движение возникло в 20-е годы ХХ века. Оно выросло из инициативы молодых людей, желавших помочь в восстановлении разрушенного Первой мировой войной мира. В 1920 г. во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи. Эту дату принято считать началом международного волонтерского движения. Хотя нам, русским, имеющим многовековую историю добровольчества, смешно даже слышать об этом. А когда, например, узнаешь, что за участие в волонтерских программах в США нужно еще и платить, то понимаешь истинный смысл такого подвижничества.

Лев АБАЛКИН.