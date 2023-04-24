Кто сам без греха? Две версии одного задержания в Кирове
ПРОИСШЕСТВИЯ
На прошлой неделе православная, и не только, общественность была взбудоражена информацией о возможном задержании за управление транспортным средством в состоянии опьянения известного высокопоставленного «духовного» лица. Об этом «городу и миру» сообщил интернет-портал «Ньюслер».
Версия «Ньюслера»
Ни разу не назвав в статье имени возможного фигуранта этого дела, обложившись кучей «возможно» и «вероятно», объявив, что все написанное - «без намека на утверждение, лишь мнение собеседников», автор, скандально известная Елена Овчинникова, тем не менее так озаглавила свой материал, что не понять, о ком, собственно, идет речь, было невозможно. Статья называлась: «Источник ГИБДД: задержали Тужикова, пригляделись - оказалось, очень похож на владыку Марка?», и сопровождалась фотографией самого митрополита.
Дело, по мнению её собеседников, обстояло так. Вечером вторника, 11 апреля, сотрудником дорожно-патрульной службы мог быть задержан «странно едущий «Мерседес», за рулем которого находился водитель, возможно пребывавший в сильнейшей степени опьянения (вероятно, в салоне также находилась женщина). Личность «человека за рулем», в крови которого, предположительно, могли обнаружить три промилле, что в пересчете на массу тела дает более полулитра 40-градусной, показалась узнаваемой. При этом «публичное лицо» якобы могло предлагать за свою свободу, возможно, 100 тысяч рублей.
Получив такую информацию, «Ньюслер» направил запрос в Вятскую епархию с просьбой прокомментировать этот инцидент с вероятным действующим лицом. А также с вопросом, возможно ли употребление алкоголя во время Великого поста лицам, находящимся в лоне церкви?
По словам Овчинниковой, после этого на «Ньюслер» было оказано серьезное давление.
- Через третьи лица и со ссылкой на слишком высокопоставленных, чтобы быть названными, нам угрожали и предупредили о возможных последствиях публикации. Самое малое - признать иноагентами. Дескать, и проверять никто не будет, и разбираться, а просто признают, - написала Овчинникова.
Это (давление и угрозы), по мнению автора статьи, как раз и подтверждает, что история с задержанием пьяного митрополита - не выдумка.
Версия «Версии»
Интересно, что в тот же день, когда «Ньюслер» опубликовал свою статью, со ссылкой на нее вышел материал на сайте регионального проекта в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия».
Её журналисты предложили в ином ракурсе посмотреть на историю с публикацией Овчинниковой (на фото).
По их словам, «максимальная обезличенность материала при заголовке, который не оставляет возможности для разночтений и практически пальцем указывает на митрополита Вятского и Слободского Марка, наводит на определенные размышления. Но ни одного доказательства, что пьяным водителем был именно он, издание не представило».
«А может быть, произошедшее - попытка редакции «заработать очки», уколов церковных иерархов? - задается вопросом «Наша версия». - Однако стоит понимать, что, бросив тень на митрополита, издание ведь бросает тень и на РПЦ в целом. Или это заранее спланированная и подготовленная акция по дискредитации священнослужителей Вятской епархии? Но зачем?»
Далее автор высказывает совсем уж неожиданную версию: «Мы не знаем, чем может быть вызван этот демарш по отношению к лидерам РПЦ в Кировской области. Однако в последнее время правящий истеблишмент региона пытается уколоть представителей епархии.
Может быть, новым властям области не нравится то, что между митрополитом Марком и прежним руководством области сохраняются добрые отношения? Говорят, что владыка поддерживает общение с экс-губернатором Игорем Васильевым, а Александр Чурин, которого телеграм-каналы, по предположениям независимых аналитиков, связанные с управлением внутренней политики губернатора Соколова, попросту травят, в 2021 году передал Вятской епархии икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей.
Может быть, это не нравится ныне действующему руководству? Возможно, где-то и кем-то ранее и обсуждалось желание «новой» власти обрести на вятской земле нового митрополита? Может, светская исполнительная власть пытается поменять власть духовную в отдельно взятой области? Что это, попытка манипуляции церковной иерархией?
Если смотреть на ситуацию в таком ключе, то сегодняшний демарш через издание Newsler.ru с помощью пера скандально-непонятной журналистки Овчинниковой выглядит как часть некой информационной кампании по дискредитации митрополита в глазах предстоятелей РПЦ, светского руководства и православных верующих. При этом верующие видят в таком демарше посягательство на само православие. На религиозное братство, своим смирением, верностью, преданностью и честностью скрепляющее множество народов нашей страны, в том числе и исповедующих иные религии. Ведь не секрет, что разобщение в обществе и вражда порождаются как раз дискредитацией его лидеров, и, например, Украина - тот самый пример манипуляции общественным мнением в отношении конкретных лидеров политики, общества, государства и культуры, приведших к сегодняшней ситуации не только братоубийства, но и его предтечи - деградации общественных отношений через травлю и дискредитацию лидеров и, увы, как правило, в чьих-то частных, корыстных целях».
Вот такие две версии одного задержания. Мы сознательно не комментируем ни одну из них, оставляя читателям возможность самим сделать вывод.
Роман ПЕРМИНОВ.
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