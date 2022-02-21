Кто ответит за кировские дороги? Как «Вятавтодор» и ГДМС победили частников

Когда читаешь о том, как отдельные СМИ или телеграм-каналы критикуют об­ластное правительство или кировскую мэрию за то, что они отдают подряды государственным (муниципальным) организациям, возникает закономерный вопрос: а что в этом плохого, что не так? Может быть, контракты на ремонт (или на строительство) дорог должны получать американские или европей­ские фирмы? Или частные организации с сомнительной репутацией? Ответ очевиден. Для всех. Но только не для тех, кто выдает такие перлы на потребу вятской публике.

Почему всем жителям об­ласти выгодней, чтобы киров­скими дорогами занимались государственные или муниципальные предприятия, и кто выступает против этого, разбирался «Вят­ский край».

Огребли проблем «по полной»

Казалось бы, совершенно очевидно, что власти проще контролировать принадлежащие ей структуры, чем частные компании. Ведь там, случись что, сразу завопят: «Вмешательство в дела бизнеса, ущемление предпринимательской активности!» - и т.д. и т.п. А еще и жаловаться будут всем, вплоть до Президента РФ.

Также не подлежит сомнению тот факт, что власти гораздо надёжнее иметь дело с киров­скими предприятиями, чем с иногородними (а иногда и вообще с офшорными). Шанс привлечь к ответственности при наличии «косяков» тут гораздо выше, хотя и не на сто процентов.

И опыт проведения дорожных работ за последние годы только подкрепляет эти аргументы.

Все мы помним, с каким скрипом продвигалось обновление областных дорог при Никите Белых. Даже два грандиозных проекта в этой сфере - путепровод на Чистые Пруды и дорога Опарино - Альмеж - делались спустя рукава. А про быковские работы на кировских улицах можно вспоминать только с содроганием: асфальт после ремонта уходил с весенним снегом.

Катастрофическая ситуация породила общественное движение «Делай дороги» (у его истоков стояли Виталий Брамм и Багир Шарифов). В то время проводимые им акции были замечены даже на федеральном уровне.

Можно, конечно, сказать, что в то время Федерация на дорожную отрасль денег не давала. И частично это будет правдой. Вот только этим не оправдаешь безобразное качество ремонта дорожного покрытия.

Но даже после того, как федеральное правительство стало выделять на региональные дороги значительные суммы, ситуа­ция не сразу стала лучше. «Пилот» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) стартовал в 2017 году, и деньги, которые на него отпускались, впечатляли и были кратно выше тех, что направлялись ранее.

Понятно, что на столь лакомый кусок, как осы на сладкое, налетела куча желающих «распилить бюджетное бабло». То­гда и засветились на всю область такие компании, как «АБЗ-Оричи», «Капитал-Дор» и «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ). Наряду с муниципальным предприятием ГДМС все они получили свой кусок «бюджетного пирога». А последний на тот момент тянул на сумму свыше миллиарда рублей.

И что в итоге? ООО «Капитал-Дор» (уставный капитал - пять тысяч рублей, директор и учредитель -Арамян Геворк Гургенович, ремонтировало дороги в заречной части Кирова и в Кирово-Чепецке) работы выполнило с нарушением сроков и не пол­ностью. Предприятию предъ­явили несколько исков, которые в судебном порядке были удо­влетворены. Однако взыскать с него деньги не получилось: в августе 2019 года компания прекратила свое существование.

АРПТ, зарегистрированное в Москве с уставным капиталом в десять тысяч рублей, получив очень жирный куш, каковым можно назвать трассу Киров - Русское, работу не сделало и исчезло в неизвестном направлении.

Доделывать кировские улицы за этими горе-подрядчиками пришлось другим. Про гарантийное обслуживание дорожного покрытия даже речи нет. И взыскать за недобросовестное отношение к исполнению муниципальных контрактов не с кого.

Качество выросло

Региональной и муниципальной власти пришлось учесть весь тот негативный опыт, который появился в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тем более что и АО «Гордормост­строй» (ГДМС), и АО «Вятавтодор» на правах субподрядчиков делали часть работы за победителей муниципальных торгов. И, нужно отметить, показали себя здесь с хорошей стороны.

Последние годы область предпочитает разыгрывать крупные лоты по дорожному строительству и содержанию, чтобы приходили на них большие, серьёзные подрядчики, имеющие опыт, знание современных технологий, необходимую технику, профессиональных сотрудников, а главное - возможность исполнить все гарантийные обязательства так, чтобы местной власти не пришлось разыскивать исполнителя по всей России, дабы тот ответил за свой недобросовестный труд перед жителями области. И не случайно почти все контракты выигрывают муниципальное ГДМС и региональное «Вятавтодор».

Взять хотя бы «Вятавтодор». Областная «акционерка» полностью обеспечена квалифицированными кадрами и техническими ресурсами для выполнения работ - от проектирования до сдачи объекта. В собственности имеет несколько асфальтобетонных заводов, что исключает дефицит материалов. Обеспечена всей необходимой техникой, регулярно проводит обновление. В этом году предприятие выиграло несколько конкурсов на ремонт дорог, проведёт работы в Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Даровском, Зуевском, Кикнурском, Кильмезском, Немском, Нолинском, Советском и Фалёнском районах. На следующий год запланирован ремонт 173 км дорог Кировской области.

Все, кто живет в Кирове, долж­ны признать, что качество ремонта улиц в областном цен­тре существенно выросло (особенно там, где после ремонта дорогу не раскопала Кировская теплоснабжающая компания). Могу от себя добавить, что отремонтированные рядом с моим домом улицы всё такие же ровные, какими были при сдаче, а ведь прошло уже года три. И таких за послед­ние пять лет стало больше, чем за предшествующие десятилетия.

Вот и статистика говорит о том же: за пять последних лет в Кировской области привели в нормативное состояние более 1200 км автомобильных дорог, в том числе рекордные 362 км -

в прошлом году, из них две трети - по БКД. В ремонты вложено в общей сложности 8,8 миллиарда рублей. И если такой объём и качество обеспечила работа ГДМС и «Вятавтодора», то честь им и хвала.

Но еще более показательно то, что сошла на нет активность движения «Делай дороги». И не потому, что из него вышли и Брамм, и Шарифов, оставив «на конторе» только Константина Ситчихина. Нет, дело не только в персонах. Уже 2018 год показал, что подход к дорожным работам поменялся, качество работ возросло, а сбои в сроках стали редкостью. А потому и контролировать теперь нечего. Исчез объект критики, не на чем ловить «хайп».

Вот только место общественников не долго пустовало. Сегодня за «Вятавтодор» взялись «телеграмщики» (представители соцсети «Телеграм») и отдельные СМИ. Но, как оказалось, их не интересует ни качество дорожного покрытия, ни объем выполненных работ. Главная претензия - контроль за предприятием со стороны об­ластного руководства. И здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто стоит за такой «активностью»: отодвинутые от кормушки частники. Не смогли делом доказать свою состоятельность - значит, нужно опорочить конкурента.

Хотя со своей стороны оговоримся: у нас нет иллюзий насчет «Вятавтодора» и ГДМС. В их работе, наверняка, есть немало недостатков. У кого их нет? Только критика должна быть содержательной.

Позитивный тренд

Можно за многое критиковать и губернатора области Игоря Васильева, и председателя правительства Алексан­дра Чурина. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но курс на возвращение в госу­дарст­венное лоно многих услуг и сфер общественно-экономической жизни, которые с легкой руки либерал-губернатора Никиты Белых были переданы частникам, заслуживает под­держки.

Взять хотя бы службу скорой медицинской помощи. Сегодня уже никто не будет отрицать, что возвращение автопарка «скорых» из аутсорсинга в сферу госконтроля было верным шагом.

Напомним, что с 1 января 2013 года в Кирове с подачи Никиты Белых и Кo был запущен проект по передаче автотранспортных услуг скорой помощи на аутсорсинг. В результате все машины оказались в управлении компании «Эффективная система здравоохранения» (место реги­страции - г. Санкт-Петербург).

Но уже к середине 2017 года стало ясно, что аутсорсинг «скорой» несет большие риски. Водители были недовольны размером и сроками выдачи заработной платы. Ситуация не раз оказывалась на грани забастовки, и дело шло к тому, что на срочные вызовы мог никто не приехать. Город обслуживало всего 38 машин, да и те не всегда были на ходу. Даже в региональном правительстве тогда оценивали ситуацию как крайне серьезную.

- Мы понимаем, что есть определенные проблемы, вплоть до забастовок водителей (в течение 2016 года это происходило у част­ника), - пояснял в то время и.о. министра здравоохранения Ан­дрей Черняев. - Мы хотим нивелировать возможные риски при оказании услуг скорой помощи.

А потому было принято решение от аутсорсинга отказаться, спецавтотранспорт оставить в ведении специализированной медицинской организации. Хотя на тот момент этот тренд шел против политики федерального Минздрава, у руководства которого стояли либералы.

Нечто подобное в конце 2020 - начале 2021 года происходило и в сфере вывоза мусора. Более подробно «Вятский край» писал об этом в январе 2021-го. Статья называлась «Мусорный недоколлапс».

Тогда мы пришли к выводу, что передача «мусорного бизнеса» государственной компании «Куприт» ведет к снижению рисков в работе по очистке город­ских контейнеров (при работе част­ных компаний, учредителем которых был самый богатый городской депутат Михаил Шихов, в 2018 году уже были спе­циально организованные акции, когда мусор не вывозился). Кроме того, «Куприт», принадлежащий региональному правительству, и налоги, и дивиденды платит в областной бюджет, что также неплохо.

Сегодня подошла очередь до огосударствливания водоснабжения и водоотведения области. Да, пока проект создания регио­нального «Водоканала» (на базе кировского) не получил поддержки в Законодательном собрании. Но, думается, чиновникам всё же удастся убедить депутатов.

Жителям области, конечно, всё равно, кто будет строить школы, ремонтировать дороги, обновлять водопроводные сети и приводить в порядок очистные сооружения. Для них главное, чтобы всё это было сделано в срок, с отменным качеством и служило без проблем десятки лет. А будет ли это государственное (муниципальное) предприятие или частное, будет ли оно кировским или иногородним - для них второй вопрос. Вот только практика показывает, что первые всегда надежнее вторых.

Артём ОБЛОМОВ.