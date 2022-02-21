Кто ответит за кировские дороги? Как «Вятавтодор» и ГДМС победили частников
ЭКОНОМИКА
Когда читаешь о том, как отдельные СМИ или телеграм-каналы критикуют областное правительство или кировскую мэрию за то, что они отдают подряды государственным (муниципальным) организациям, возникает закономерный вопрос: а что в этом плохого, что не так? Может быть, контракты на ремонт (или на строительство) дорог должны получать американские или европейские фирмы? Или частные организации с сомнительной репутацией? Ответ очевиден. Для всех. Но только не для тех, кто выдает такие перлы на потребу вятской публике.
Почему всем жителям области выгодней, чтобы кировскими дорогами занимались государственные или муниципальные предприятия, и кто выступает против этого, разбирался «Вятский край».
Огребли проблем «по полной»
Казалось бы, совершенно очевидно, что власти проще контролировать принадлежащие ей структуры, чем частные компании. Ведь там, случись что, сразу завопят: «Вмешательство в дела бизнеса, ущемление предпринимательской активности!» - и т.д. и т.п. А еще и жаловаться будут всем, вплоть до Президента РФ.
Также не подлежит сомнению тот факт, что власти гораздо надёжнее иметь дело с кировскими предприятиями, чем с иногородними (а иногда и вообще с офшорными). Шанс привлечь к ответственности при наличии «косяков» тут гораздо выше, хотя и не на сто процентов.
И опыт проведения дорожных работ за последние годы только подкрепляет эти аргументы.
Все мы помним, с каким скрипом продвигалось обновление областных дорог при Никите Белых. Даже два грандиозных проекта в этой сфере - путепровод на Чистые Пруды и дорога Опарино - Альмеж - делались спустя рукава. А про быковские работы на кировских улицах можно вспоминать только с содроганием: асфальт после ремонта уходил с весенним снегом.
Катастрофическая ситуация породила общественное движение «Делай дороги» (у его истоков стояли Виталий Брамм и Багир Шарифов). В то время проводимые им акции были замечены даже на федеральном уровне.
Можно, конечно, сказать, что в то время Федерация на дорожную отрасль денег не давала. И частично это будет правдой. Вот только этим не оправдаешь безобразное качество ремонта дорожного покрытия.
Но даже после того, как федеральное правительство стало выделять на региональные дороги значительные суммы, ситуация не сразу стала лучше. «Пилот» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) стартовал в 2017 году, и деньги, которые на него отпускались, впечатляли и были кратно выше тех, что направлялись ранее.
Понятно, что на столь лакомый кусок, как осы на сладкое, налетела куча желающих «распилить бюджетное бабло». Тогда и засветились на всю область такие компании, как «АБЗ-Оричи», «Капитал-Дор» и «Агентство развития перспективных технологий» (АРПТ). Наряду с муниципальным предприятием ГДМС все они получили свой кусок «бюджетного пирога». А последний на тот момент тянул на сумму свыше миллиарда рублей.
И что в итоге? ООО «Капитал-Дор» (уставный капитал - пять тысяч рублей, директор и учредитель -Арамян Геворк Гургенович, ремонтировало дороги в заречной части Кирова и в Кирово-Чепецке) работы выполнило с нарушением сроков и не полностью. Предприятию предъявили несколько исков, которые в судебном порядке были удовлетворены. Однако взыскать с него деньги не получилось: в августе 2019 года компания прекратила свое существование.
АРПТ, зарегистрированное в Москве с уставным капиталом в десять тысяч рублей, получив очень жирный куш, каковым можно назвать трассу Киров - Русское, работу не сделало и исчезло в неизвестном направлении.
Доделывать кировские улицы за этими горе-подрядчиками пришлось другим. Про гарантийное обслуживание дорожного покрытия даже речи нет. И взыскать за недобросовестное отношение к исполнению муниципальных контрактов не с кого.
Качество выросло
Региональной и муниципальной власти пришлось учесть весь тот негативный опыт, который появился в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тем более что и АО «Гордормостстрой» (ГДМС), и АО «Вятавтодор» на правах субподрядчиков делали часть работы за победителей муниципальных торгов. И, нужно отметить, показали себя здесь с хорошей стороны.
Последние годы область предпочитает разыгрывать крупные лоты по дорожному строительству и содержанию, чтобы приходили на них большие, серьёзные подрядчики, имеющие опыт, знание современных технологий, необходимую технику, профессиональных сотрудников, а главное - возможность исполнить все гарантийные обязательства так, чтобы местной власти не пришлось разыскивать исполнителя по всей России, дабы тот ответил за свой недобросовестный труд перед жителями области. И не случайно почти все контракты выигрывают муниципальное ГДМС и региональное «Вятавтодор».
Взять хотя бы «Вятавтодор». Областная «акционерка» полностью обеспечена квалифицированными кадрами и техническими ресурсами для выполнения работ - от проектирования до сдачи объекта. В собственности имеет несколько асфальтобетонных заводов, что исключает дефицит материалов. Обеспечена всей необходимой техникой, регулярно проводит обновление. В этом году предприятие выиграло несколько конкурсов на ремонт дорог, проведёт работы в Белохолуницком, Верхнекамском, Вятскополянском, Даровском, Зуевском, Кикнурском, Кильмезском, Немском, Нолинском, Советском и Фалёнском районах. На следующий год запланирован ремонт 173 км дорог Кировской области.
Все, кто живет в Кирове, должны признать, что качество ремонта улиц в областном центре существенно выросло (особенно там, где после ремонта дорогу не раскопала Кировская теплоснабжающая компания). Могу от себя добавить, что отремонтированные рядом с моим домом улицы всё такие же ровные, какими были при сдаче, а ведь прошло уже года три. И таких за последние пять лет стало больше, чем за предшествующие десятилетия.
Вот и статистика говорит о том же: за пять последних лет в Кировской области привели в нормативное состояние более 1200 км автомобильных дорог, в том числе рекордные 362 км -
в прошлом году, из них две трети - по БКД. В ремонты вложено в общей сложности 8,8 миллиарда рублей. И если такой объём и качество обеспечила работа ГДМС и «Вятавтодора», то честь им и хвала.
Но еще более показательно то, что сошла на нет активность движения «Делай дороги». И не потому, что из него вышли и Брамм, и Шарифов, оставив «на конторе» только Константина Ситчихина. Нет, дело не только в персонах. Уже 2018 год показал, что подход к дорожным работам поменялся, качество работ возросло, а сбои в сроках стали редкостью. А потому и контролировать теперь нечего. Исчез объект критики, не на чем ловить «хайп».
Вот только место общественников не долго пустовало. Сегодня за «Вятавтодор» взялись «телеграмщики» (представители соцсети «Телеграм») и отдельные СМИ. Но, как оказалось, их не интересует ни качество дорожного покрытия, ни объем выполненных работ. Главная претензия - контроль за предприятием со стороны областного руководства. И здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто стоит за такой «активностью»: отодвинутые от кормушки частники. Не смогли делом доказать свою состоятельность - значит, нужно опорочить конкурента.
Хотя со своей стороны оговоримся: у нас нет иллюзий насчет «Вятавтодора» и ГДМС. В их работе, наверняка, есть немало недостатков. У кого их нет? Только критика должна быть содержательной.
Позитивный тренд
Можно за многое критиковать и губернатора области Игоря Васильева, и председателя правительства Александра Чурина. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но курс на возвращение в государственное лоно многих услуг и сфер общественно-экономической жизни, которые с легкой руки либерал-губернатора Никиты Белых были переданы частникам, заслуживает поддержки.
Взять хотя бы службу скорой медицинской помощи. Сегодня уже никто не будет отрицать, что возвращение автопарка «скорых» из аутсорсинга в сферу госконтроля было верным шагом.
Напомним, что с 1 января 2013 года в Кирове с подачи Никиты Белых и Кo был запущен проект по передаче автотранспортных услуг скорой помощи на аутсорсинг. В результате все машины оказались в управлении компании «Эффективная система здравоохранения» (место регистрации - г. Санкт-Петербург).
Но уже к середине 2017 года стало ясно, что аутсорсинг «скорой» несет большие риски. Водители были недовольны размером и сроками выдачи заработной платы. Ситуация не раз оказывалась на грани забастовки, и дело шло к тому, что на срочные вызовы мог никто не приехать. Город обслуживало всего 38 машин, да и те не всегда были на ходу. Даже в региональном правительстве тогда оценивали ситуацию как крайне серьезную.
- Мы понимаем, что есть определенные проблемы, вплоть до забастовок водителей (в течение 2016 года это происходило у частника), - пояснял в то время и.о. министра здравоохранения Андрей Черняев. - Мы хотим нивелировать возможные риски при оказании услуг скорой помощи.
А потому было принято решение от аутсорсинга отказаться, спецавтотранспорт оставить в ведении специализированной медицинской организации. Хотя на тот момент этот тренд шел против политики федерального Минздрава, у руководства которого стояли либералы.
Нечто подобное в конце 2020 - начале 2021 года происходило и в сфере вывоза мусора. Более подробно «Вятский край» писал об этом в январе 2021-го. Статья называлась «Мусорный недоколлапс».
Тогда мы пришли к выводу, что передача «мусорного бизнеса» государственной компании «Куприт» ведет к снижению рисков в работе по очистке городских контейнеров (при работе частных компаний, учредителем которых был самый богатый городской депутат Михаил Шихов, в 2018 году уже были специально организованные акции, когда мусор не вывозился). Кроме того, «Куприт», принадлежащий региональному правительству, и налоги, и дивиденды платит в областной бюджет, что также неплохо.
Сегодня подошла очередь до огосударствливания водоснабжения и водоотведения области. Да, пока проект создания регионального «Водоканала» (на базе кировского) не получил поддержки в Законодательном собрании. Но, думается, чиновникам всё же удастся убедить депутатов.
Жителям области, конечно, всё равно, кто будет строить школы, ремонтировать дороги, обновлять водопроводные сети и приводить в порядок очистные сооружения. Для них главное, чтобы всё это было сделано в срок, с отменным качеством и служило без проблем десятки лет. А будет ли это государственное (муниципальное) предприятие или частное, будет ли оно кировским или иногородним - для них второй вопрос. Вот только практика показывает, что первые всегда надежнее вторых.
Артём ОБЛОМОВ.
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