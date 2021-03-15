Кто отпустил вожжи? КСП Кировской области проверила строительство и ремонт сельских дорог

Фото: inozery.ru

Сельские дороги в России всегда были «головной болью». Еще со времен СССР. Вот и сегодня они нет-нет да напоминают о себе. И не всегда в положительном ключе.

Например, дорогу Среднеивкино - Воронье в Верхошижемском районе не могли капитально отремонтировать целых два года. Сменилось два подрядчика, а результата нет. И этот случай не единичный.

В чем причина дорожных проблем в сельской местности, «ВК» разбирался вместе с аудиторами Контрольно-счетной палаты Кировской области.

Одно строим, другое - ломаем

Контрольно-счетная палата проверила расходование бюджетных средств на проектирование, строительство и ремонт сельских дорог за четыре года, с 2017-го по 2020-й. По итогам проверки, как указала КСП, «отмечено невыполнение целевых показателей эффективности государственных и муниципальных программ, соглашений о предоставлении субсидий, систематическое неосвоение средств и несвоевременная сдача в эксплуатацию объектов, неэффективные расходы, что свидетельствует о низкой результативности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту сельских дорог и направляемых на эти цели бюджетных средств».

Нужно заметить, что главными ведомствами, которые отвечают за состояние сельских дорог, являются региональные министерства - сельского хозяйства и продовольствия, а также транспорта. Но если в задачу первого входит определение приоритетов дорожных работ, то есть какая местность более других нуждается в улучшении дорожной инфраструктуры, то контролировать сами работы должно второе. А соответственно с него и спрос. И всё же руководитель минсельхоза (как прописано в официальных документах) «несет персональную ответственность» за исполнение государственной программы «Комплексное развитие сель­ских территорий Киров­ской области», частью которой являются дорожные ремонты. Так что и с него спросят, случись что.

Аудиторы КСП приводят лишь самые яркие примеры того, как недостаточный кон­троль со стороны регионального минтранса и низкая квалификация муниципальных служащих ведут к бюджетным потерям. Один из них уже обозначен в начале статьи. Он как раз свидетельствует о том, что происходит, когда отсутствует нормальный спрос с предприятия, которое выполняет работу. А ведь на ремонте этой дороги отметились и ООО «АБЗ-Оричи» (которое начинало дело), и «Вят­автодор». И ни к одному из этих подрядчиков со стороны ответственных лиц своевременно не предъявлялось претензий. Хотя, как вы сами видите, было за что.

Но есть и другие вопиющие случаи. В Зуевском районе дорога Зуевка - Октябрьский - Городище вообще не была сделана. Хотя на нее в бюджете выделялось 210 млн. рублей. А почему? Да потому, что проект, разработанный ООО «Институт Дор­проект», оказался негодным. Как же это могло случиться? А всё просто. Специалисты местной администрации, которые формировали техническое задание и осуществляли приёмку готового проекта, по мнению аудиторов КСП, оказались некомпетентными.

Нельзя не упомянуть факты, когда уступки со стороны муниципальной власти фирмам, выполняющим работы, ведут не к тем результатам, которые должны быть. Так, в Немском районе вместо асфальтовой дороги была по­строена щебеночная. Но деньги, которые выделялись на асфальт, в размере более 77 млн. рублей, потрачены полностью. И здесь компетентным органам было бы нелишним задать вопрос муниципальным чиновникам: а не сделаны ли такие послабления дорожникам из корыстных побуждений? КСП, конечно, свои материалы в правоохранительные структуры направила, вот только будет ли от этого толк?

Ну и, наконец, Контрольно-счетная палата приводит вопию­щие случаи, когда при строительстве одной дороги большегрузный транспорт разрушает другую. Так, например, произошло в Уржумском районе, где при строительстве дороги Лопьял - Нуса - Витля грузовики ООО «СМП-43» разрушили дорожное покрытие трассы Уржум - Лопьял. Муниципалитет не смог доказать вину подрядчика, и теперь ему придется заниматься восстановлением дороги за свой счет.

Конечно, эти примеры не должны остаться незамеченными. Их нужно тщательно проанализировать и сделать из них выводы, чтобы это не повторялось впредь. Дорожные деньги должны идти по назначению, а люди должны получать за них комфортные и качественные пути сообщения. И не завтра или послезавтра, а уже сегодня.

Успокаиваться рано

И нельзя сказать, что региональная власть жалеет денег на сельские дороги. В 2017 году на них было выделено свыше 303 млн. рублей, в 2018-м - почти 204 млн., в 2019-м - более 400 млн., а в 2020-м - 430 с половиной миллионов. И все они в виде субсидий поступили в муниципальные образования, которые, как считается, в этом нуждались. Однако сами органы местного самоуправления так, по-видимому, не считали. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует хроническое неосвоение выделенных средств.

Но больше всего настораживает даже не то, что муниципалитеты не могут с умом потратить свалившееся на них богатство. Процесс увеличения непотраченных сумм растет с каждым годом. Так, в 2017-м не освоено почти 40 млн. рублей (или 13 процентов), в 2018 г. - около 185 млн. (более 90 процентов), в 2019-м - 338,5 млн. руб. (84,5 процента). На 1 декабря 2020 года было не израсходовано 215,4 млн. руб. (50 процентов).

Среди муниципальных образований, регулярно демонстрирующих в последние четыре года неспособность привести свои пути сообщения в порядок, аудиторы КСП называют Верхошижемский, Вятскополянский, Уржумский, Фалён­ский и Зуевский районы.

Что бы сделал на месте регио­нальной власти любой рачительный хозяин? Он просто перестал бы давать деньги тем, кто показывает, что они ему не нужны. К сожалению, областные чиновники таких полномочий лишены или не считают нужным менять утвержденные планы. Но могут ли они как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, изменить ее в лучшую сторону? Могут, считает КСП. И не только могут, но и обязаны это сделать.

Как указано в отчете КСП, минтранс осуществляет только документальный контроль за реализацией тех или иных проектов дорожного строительства и ремонта на селе. Аудиторы, конечно, не пишут прямым текстом, но между строк читается, что чиновникам в иных случаях было бы не плохо отделять туловище от мягкого кресла и самим на месте смотреть, что происходит.

Также не было бы лишним наладить должное взаимодействие муниципалитетов и Дорожного комитета в плане организации надлежащего технического контроля, в том числе на этапе подготовки проектов.

Все эти пожелания направлены в правительство региона, а часть выявленных нарушений уже устранена. Однако успокаиваться на этом не стоит. Так же считает и КСП.

Сергей СМОЛИН.