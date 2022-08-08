Кто как обзывается? На выборах в Кировскую гордуму началась «война» компроматов

К сожалению, ни одна предвыборная кампания не обходится без того, чтобы политические оппоненты, до этого усиленно пытавшиеся изображать из себя респектабельных политиков, не начинали поливать друг друга грязью, вбрасывая в информационное поле убойный, на их взгляд, компромат.

Не секрет, что условная папочка с тем или иным компроматом есть практически на каждого мало-мальски заметного участника политического процесса. Вопрос только в том, у кого первого сдадут нервы, и понеслось…

Борцы с криминалом?

На этот раз первыми не выдержали коммунисты из КПРФ. Использовать они решили тему уголовного прошлого и соответствующих связей своих оппонентов.

2 августа на сайте регионального отделения, руководимого Сергеем Мамаевым, появилась публикация под заголовком: «В руководстве партии Справедливая Россия в Кирове - бывшие и действующие уголовники?»

Поводом стало вынесение приговора депутату Госдумы от фракции «Справедливая Россия», избранному от Кировской области, Вадиму Белоусову за получение взятки в размере 3,25 млрд рублей.

Сообщив об этом факте, автор публикации добавил: «Напомним, что руководитель фракции Справедливая Россия в Законодательном собрании Кировской области также имеет судимость» (здесь и далее сохранены пунктуация и орфография автора - Ред.).

Далее шел анонс: «Подробный аналитический материал о том, как криминальные элементы активно участвуют в политической жизни Кировской области через псевдо оппозиционные партии, аффилированные с Единой Россией - читайте в ближайшее время на нашем сайте и специальном выпуске газеты КПРФ».

Еще раньше, 24 июня, на своем сайте мамаевцы писали: «Главный политтехнолог партии «Единая Россия» в Кировской гордуме был осужден за кражу 50 тысяч бюллетеней на выборах». Там же они упомянули, что «главный политтехнолог врио губернатора Александра Соколова гражданин Фирдус Алиев также «прославился» на всю Россию с уголовным делом о подделке диплома о высшем образовании».

Не обошли вниманием и «принципиальных» противников КПРФ - партию «Коммунисты России». Еще 23 февраля все на том же мамаевском сайте был размещен материал под названием «Сандалов и Барсуков собирают под свои знамена уголовников и аферистов?».

Правда, в этом качестве (уголовников и аферистов) была названа только «одна из близких к господину Сандалову персона» - некто Василий Шемяков, который, по информации КПРФ, «замешан в громких скандалах в лесной отрасли, и был фигурантом уголовного дела».

Зато досталось самому Леониду Сандалову, бывшему члену фракции КПРФ в Заксобрании, человеку, которого Мамаев когда-то называл больше, чем своим лучшим другом: «Мы не будем подробно останавливаться на персоне Сандалова - много фактов про него расскажут его бывшие друзья и коллеги, а также лица, которые пострадали и были незаконно осуждены, а теперь получили реабилитацию».

А коли рожа крива?

И всё бы ничего. В конце концов, с криминалом во власти бороться действительно нужно. Вот только особую пикантность всей ситуации придает то, что раскручивать эту тему решил именно Мамаев! Если кто-то подзабыл - есть смысл напомнить.

Вот что, в частности, писал накануне прошлых губернаторских выборов портал «Свойкировский.рф»: «Сергей Мамаев начал свою политическую карьеру с поста главы Советского района в 2001 году. За 5 лет управления на него было заведено 3 уголовных дела по фактам должностного подлога, растраты и ещё одной операции, касающейся недостроенной школы».

А вот публикация интернет-портала АПН («Агентство Политических Новостей») за сентябрь 2016 г.:

«Несколько дней назад в распоряжении редакции оказался любопытный документ. Речь идет об обращении избирателей Кировской области в адрес председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, а также ряда руководителей силовых ведомств.

…Как указывают жители Кировской области, ссылаясь на СМИ, Сергей Мамаев известен своими связями с представителями криминального мира. Среди помощников депутата Мамаева - лица, имеющие уголовное прошлое, воры, похитители людей, аферисты, рецидивисты и даже подозреваемые в жестоком убийстве.

…Отдельного внимания за­служивают публичные высказывания и поведение Мамаева, которые, скорее, обогатят лексикон гопника, но вряд ли делают честь депутату Государственной думы. Так, во время предвыборной кампании на пост губернатора Кировской области Мамаев пригрозил сопернику «размозжить голову» и «намотать печень на кулак». Звуковая запись этого разговора также стала достоянием СМИ».

Скажи мне, кто твой помощник…

Действительно, о помощниках Сергея Мамаева в бытность его депутатом Госдумы можно написать несколько детективных бестселлеров.

Самый известный из них - Владимир Крез (Комаров, кличка Комар). Его называют организатором преступной группировки, действовавшей в 90-х. Имеет три судимости и провел в местах лишения свободы 16 лет. Когда в 2014 году этот рецидивист был осужден на три года за мошенничество, свидетели в суде заявили, что взятку передавали в приемную Мамаева, на тот момент - депутата Государственной думы.

Как сообщал сайт MZK1.RU, именно Владимир Крез, будучи директором Слободского деревообрабатывающего комбината, выделял финансы на избирательную кампанию Мамаева в Государственную думу. А другим товарищам по партии помог профинансировать их выборы в Кировскую городскую думу.

Летом 2016 года Киров потрясло известие о зверском убийстве супругов Мятиевых. Среди убийц оказался помощник Сергея Мамаева Евгений Перминов. Он со своим подельником заманил Мятиевых в гараж, где расстрелял их из пистолета в лицо. Расправа произошла из-за денежного долга, который Мятиевым не хотели возвращать.

Другой помощник депутата Мамаева, Магомед Магомедов, был осужден на пять лет лишения свободы в апреле 2015 года за дачу взятки за изменение меры пресечения в отношении лица, содержащегося под стражей.

Если кому-то могло показаться, что все названные выше помощники Сергея Мамаева давно остались в прошлом, то это не так.

Как стало известно, тот самый Владимир Крез (Комар) попытался зарегистрироваться кандидатом в депутаты Кировской гордумы на выборах, которые пройдут в сентябре, однако ему было отказано. Как следует из постановлений территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Кирова, по причине недостоверности подписей, представленных им в избирком: из 142 подписей избирателей недостоверными (недействительными) были признаны все 142. Также Владимир Крез не указал сведения о судимости: имеющейся, снятой или погашенной. В то же время в УМВД России по Кировской области сообщили, что он имеет непогашенную судимость за совершенное тяжкое преступление.

Заметки на полях

А теперь вернемся к публикациям на сайте КПРФ, с которых и начинали. Есть несколько интересных моментов.

В первой автор напомнил, что руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Киров­ской области также имеет судимость. Однако фамилию этого депутата не назвал. Очевидно, что речь идет о Дмитрии Русских, который два созыва ОЗС назад являлся членом фракции КПРФ, одним из спонсоров партии и, как утверждают, лично Сергея Мамаева. И тогда наличие судимости у Русских Мамаева не смущало.

Во второй был упомянут «главный политтехнолог врио губернатора Александра Соколова» Фирдус Алиев, который, по словам автора, имеет липовый диплом о высшем образовании. В связи с этим вспоминается история из жизни самого Сергея Мамаева. Как известно, он называет себя мастером спорта по боксу, что неоднократно публично ставилось под сомнение - мастером его называли липовым. Был даже официальный ответ из регионального мин­спорта об отсутствии Мамаева в списке обладателей этого почетного звания.

Заканчивая, приходится признать, что старт «войне» компроматов на нынешних выборах в кировскую гордуму дан. Не оказался бы он фальстартом для тех, кто решил заняться «чернухой».

Роман ПЕРМИНОВ.