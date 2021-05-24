Кто и зачем участвует в праймериз «Единой России» в Кировской области

Еще не так давно первичное выдвижение кандидатов от «Единой России» носило громкое название «праймериз» (от англ. primaries), что, по мысли политологов, придумавших всё это, должно было подчеркнуть верность демократическим традициям, которые коллективный Запад во главе с США жаждал видеть в российском обществе. Сегодня отношения с европейскими и американскими «партнерами» испортились вконец. А потому импортные «праймериз» сменило чисто русское «предварительное голосование».

Однако за такой сменой вывески стоит не просто жонглирование словами. В преддверии новых выборов в Госдуму и местные парламенты «правящая партия», как называют себя единороссы, решила продемонстрировать не только свой демократизм, но и, как в памятные советские времена, «нерушимый блок коммунистов и беспартийных». И вятская «Единая Россия» не стала исключением.

Не зря, видимо, в свое время метко заметил знаменитый российский премьер Виктор Черномырдин: «Какую партию ни строй, все равно КПСС получается».

Конкуренции требовали? Получите

В этом году предварительное голосование в «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая. Его итоги огласят 1 июня. Кто и как будет выдвигаться на федеральном уровне, конечно, интересно, но не настолько, как на региональном. Ведь для Кировской области депутаты Законодательного собрания более важны, чем думцы (даже избранные от нашего региона). Первые - всегда на виду и принимают решения по значимым для территории вопросам, вторые - витают в большой политике, и проку от них для рядовых кировчан чаще всего «с гулькин нос».

За примерами и ходить далеко не надо. Кто, например, знает, какие масштабные законопроекты по улучшению жизни россиян были инициированы первым секретарем кировского обкома КПРФ Сергеем Мамаевым в бытность его депутатом Госдумы? Уверен, что такие никто не назовет. Зато все хорошо запомнят пока еще депутата Заксобрания Валерия Басюка (фракция «Единая Россия»), пробившего через региональный парламент закон об ограничениях массовых мероприятий. Как не скоро забудут и Романа Титова («беспартийного» члена фракции «Единая Россия»), по чьей инициативе было сокращено число депутатов ОЗС - «списочников».

Так что выборы региональных депутатов для нас более интересны. А они, судя по праймериз «Единой России», обещают быть необычными.

14 мая завершилась регистрация кандидатов предварительного голосования. Как сообщает пресс-служба «ЕР», на него «заявились 220 человек, из них 87, то есть почти 40 процентов участников, - беспартийные, 115 - члены партии «Единая Россия» и 18 - сторонники партии».

Губернатор области и одновременно секретарь областного подразделения «Единой России» Игорь Васильев усмотрел в этом курс на перемены.

- Конкуренция среди кандидатов высокая, - сказал Игорь Владимирович, подводя итоги формирования списка кандидатов. - Важно, что «Единая Россия» не ограничивает участников по партийному признаку, благодаря чему на предварительное голосование смогли выйти достаточно много беспартийных граждан. Это соответствует и принципу обновления партии: одна из задач - привести в политику, в «Единую Россию» новых людей, с новыми идеями, готовых работать на благо общества.

А для того чтобы выбрать самых достойных, как сообщает пресс-служба «ЕР», около 40 тысяч жителей Кировской области уже заявились в качестве избирателей.

Доходные и проходные

Список кандидатов на будущие выборы у «Единой России» получился, действительно, внушительным. И не только по общему числу желающих заполучить вожделенный депутатский мандат.

Если присмотреться к опубликованному списку, то кого в нем только нет. Там можно найти и бизнесменов (например, Олега Березина, владельца «Системы Глобус», или собственника агрохолдинга «Дороничи» Константина Гозмана), и топ-менеджеров (типа Сергея Момцелидзе, представляющего руководство «Уралхима»), и главных врачей областных клиник (таких, как Ирина Морозова из горбольницы № 2 или Согомон Аракелян из горбольцы № 5), и рядовых трудяг (как то: водитель-грузчик Вячеслав Беспятых и медбрат Никита Гришковец), и пенсионеров (в лице Юрия Гагаринова из Кирова и Зои Донских из Вятских Полян), и даже членов областного правительства (зампред Роман Береснев и министр сельского хозяйства Алексей Котлячков).

В общем, как в Библии, в месте, где говорится про Ноев ковчег, - «всякой твари по паре» (без какого-либо уничижительного подтекста).

В этом году обращает на себя внимание наличие среди записавшихся большого числа медицинских работников. Впрочем, они всегда пользовались авторитетом у населения, и потому привлечь их на свою сторону готова любая партия. Достаточно вспомнить, как местные коммунисты на прошлых выборах в гордуму воспользовались авторитетом известного кировского врача Елены Закалаты, чтобы получить там дополнительный мандат, а потом сделали всё, чтобы она его сдала. Так почему же «Единая Россия» должна быть исключением? Особенно сейчас, когда пандемия коронавируса подняла авторитет медицинских работников на небывалую высоту?

Впрочем, пандемия сказалась не только на увеличении числа медиков в числе «праймеристов». Она активизировала и молодых людей, особенно из студенческой среды. Так, по сообщению пресс-службы «ЕР», «в числе кандидатов по Кировской области немало молодежи (51 человек), волонтеров, которые в период пандемии работали в госпиталях для больных коронавирусом, помогали людям».

Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что среди подавших заявки на праймериз много наших старых знакомых - нынешних депутатов Законодательного собрания, пока еще не сложивших свои полномочия. Из тех, кто выше еще не назван, укажем Сергея Киселева, Анатолия Маликова, Владимира Шулаева, Сергея Гущина, Равиля Нургалеева, Юрия Балыбердина, Романа Титова, Дмитрия Сергеева. Все, кто интересуются местной политикой, хорошо их знают. Так же как известно и то, что подавляющее большинство этих депутатов являются руководителями ведущих областных предприятий и людьми весьма обеспеченными. А ведь все мы знаем, как много значит финансовая составляющая для тех, кто идет на выборы.

Поэтому вопрос о том, кого на единороссовских праймериз утвердят в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание, приобретает риторический оттенок.

Согласен с последним и бывший областной депутат Дмитрий Русских.

- Праймериз нужен, чтобы выделить лучших из лучших, - сказал он на передаче «Эха Москвы» в

Кирове». - В «Единой России», конечно, лучших из лучших выделить невозможно, потому что нужные кандидаты уже определены. Но чтобы создать видимость борьбы, они приглашают разных товарищей. Есть там «джентльмены удачи», конечно. Но уже понятно, кто пойдет.

Регистрация с предрешённым исходом

В завершение нашего анализа предстоящего предварительного голосования «Единой России» хотелось бы поведать читателям о скандале, который произошел во время регистрации кандидатов. И причиной его стали даже не функционеры-единороссы, а… местные коммунисты.

Среди последних, особенно обживших теплые места в обкоме, всегда было много альтернативно одаренных товарищей. О некоторых из них «Вятский край» не раз писал. Но на этот раз они пошли дальше, чем обычно (а обычным для них являются разного рода «сенсации» о «коррупционных составляющих», в том числе о возбуждаемых в отношении чиновников уголовных делах, а также публикация не соответствущих действительности сведений, подтверждением чему являются вступившие в законную силу решения суда, отчего сайт КПРФ, как считают отдельные комментаторы в интернете, превратился в «информационную помойку»).

На этот раз в чьем-то мозгу из числа местной коммунистической партократии созрел, как они, видимо, посчитали, коварный и остроумный план - провести по единороссовским праймериз своего человека. Им оказался пилот вертолета Николай Виненко, прославившийся громкими «разоблачениями» губернатора области Игоря Васильева и своего бывшего работодателя Константина Гозмана.

Напомним, что в своих видеоинтервью он обвинил последнего в разбазаривании бюджетных средств, выделенных на развитие сельхозавиации. Эти деньги, по словам пилота, «были потрачены на частные перелеты чиновников и олигархов, на поездки на охотобазу и загородные перелеты».

О «смелом эксперименте» коммунистов первым (еще раньше их самих) сообщило региональное издание «Репортер», которое в последнее время охотно оказывает информационное сопровождение различных инициатив реготделения КПРФ.

По словам «Репортера», которые спустя почти сутки процитировали на сайте кировские коммунисты, последние решили провести политический эксперимент, который докажет, что праймериз - это фарс. «Заявки на праймериз подали свыше тридцати активистов КПРФ, а также боевой офицер и пилот Николай Виненко. В случае если бы они прошли регистрацию, то праймериз «Единой России» превратились бы в трибуну, с которой можно было озвучить вопиющие факты коррупции в Кировской области», - заявляют коммунисты».

Но, как бы то ни было, фокус не прошел. В «Единой России» Виненко в регистрации отказали.

- Николай Владимирович действительно подал документы для регистрации в электронной форме, - прокомментировали отказ в «Единой России». - В электронном заявлении он указал, что является работником авиапредприятия, однако в нарушение правил представления документов, необходимых для уведомления о выдвижении, не представил справку с основного места работы. Николая Владимировича уведомили телефонным звонком о недостающем документе… Несмотря на уведомление, он не представил недостающий документ, чем нарушил требования Положения о порядке проведения предварительного голосования.

При этом в «Единой России» отметили, что на тот момент для участия в праймериз зарегистрировались почти 250 кандидатов, а отказы получили всего пять человек, не представивших необходимый набор документов.

Иван ТРОФИМОВ.