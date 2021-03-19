Круиз на поезде. Ваше мнение!

Фото: radiokp.ru

В России к летнему сезону ожидается запуск железнодорожных круизов. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Возможность запуска совершенно нового формата отдыха под названием «ж/д круизы» ведомство проработало с РЖД. Догузова объяснила, что при таком формате путешествий целые вагоны поездов используются как туристические.

«Это полностью проработанная программа, когда ты ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено. Этот формат мы в этом году хотим запустить к летнему сезону», — сказала глава Ростуризма.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы поехали в тур по России на круизном поезде?

- Да, это необычно и интереснее, чем поездка в один город

- Нет, я не люблю поезда и особенно ночевки в вагонах

- Всё зависит от маршрута и цены тура

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Подведем итоги прошлого опроса.

В этом году исполняется 55 лет со дня появления в Кирове одного из самых известных и знаковых памятников города — монумента Сергею Кирову на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского. Монумент стал визитной карточкой областного центра и даже оброс народными загадками и шутками.

История появления этого памятника удивительна и полна самых разных, зачастую, казалось бы, малосвязанных между собой событий. Например, изначально памятник должен был стоять вообще в другом месте, но в результате сложных процессов оказался там, где мы привыкли его видеть.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Где изначально планировали установить памятник Кирову, который сейчас стоит на Октябрьском проспекте?

- На набережной Грина – 17 голосов (36,6%)

- Возле драмтеатра – 12 голосов (27,3%)

- У филармонии – 6 голосов (13,6%)

- Где он и стоит, у ЦУМа – 9 голосов (20,5%)

Статью «История «скитаний» Мироныча» читайте в субботнем номере «Вятского края».