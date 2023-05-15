Креатив приветствуется. К 650-летнему юбилею Кирова запущены творческие конкурсы

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Сегодня любое массовое мероприятие мирового или российского уровня, будь то чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры или экономический форум, обставлено причудливым антуражем. Тут и эмблемы, и слоганы, и знаковые гости, и прочие штучки. В общем, всё, что помогает продвигать событие в медийной сфере, делать его запоминающимся и узнаваемым, да и зарабатывать на нём деньги. В наш меркантильный век без этого никуда.

Опыт крупных форумов охотно копируют и на местечковом уровне. В последнее время не было ни одного юбилея крупного российского города, который бы обошелся без разнообразной атрибутики.

- А чем мы хуже? - с этого вопроса начала свою работу Дирекция по организации 650-летия города Кирова и запустила сразу несколько конкурсов: на логотип юбилея, на его символ, на песню-гимн, на слоган и даже конкурс журналистских работ.

Логотип уже выбран, а вокруг остального кипят работа и страсти. Ведь за лучшую юбилейную песню, к примеру, обещают приз в размере 50 тысяч рублей. Так что участие в этих состязаниях принесет не только престиж и общественное признание.

От мейнстрима до экстрима

Недавно завершился процесс подачи заявок на конкурс талисмана 650-летия Кирова. Об этом сообщили в дирекции по организации юбилея.

Всего было подано 53 заявки. Среди представленных эскизов есть изображения дымковской барыни, рысёнка, белочки, трёхголового коня Савраски, трёхголового дракона, петуха, бобра, коровы и, естественно, Кикиморы.

Вот, например, как автор трёхголового коня Савраски пояснила своё видение этого символа: «В идее образа сочетание трёх этапов истории города, Хлынов - Вятка - Киров, каждый из которых в разные времена славил его. Также это дымковская игрушка-свистулька. Древний традиционный праздник «Вятская свистунья» праздновался ещё с начала XV века. Современный День города можно считать наследником этого торжества. «Конь-трёхголовка» - традиционная дымковская глиняная авторская игрушка-свистулька. А вятская лошадь - старинная упряжная аборигенная (не заводская) порода, сформировавшаяся в XVII - XVIII вв., берущая начало с середины XIV века на территории Кировской области… В XVII в. вятские были разных мастей, однако сейчас признаются только саврасая масть и её разновидности. Поэтому у коня-трёхголовки имя Савраска. Так называл послушных лошадок в своих произведениях Салтыков-Щедрин. А ещё тройка лошадей - исконно русский символ движения, а значит, развития, удали, размаха, жизнерадостности и веселья...»

Среди представленных вариантов есть и совсем экзотические. Например, «вятские балябыши». Что они символизируют и как связаны с нашим городом - без бутылки, как говорится, не разберешься.

Большинство же других предложений (их эскизы выложены в специализированной группе в соцсети «ВКонтакте») имеют более традиционный вид. Вот только сравнение вятских жителей с петухом, даже раскрашенным в дымковском стиле, немного обидно. Не правда ли?

Впрочем, комиссия, которая будет выбирать из предложенных вариантов, разберётся. Хотя и её решение не будет финальным. Последнее слово всё равно останется за кировчанами. Именно они будут голосовать в онлайне за окончательный вид талисмана. А глас народа, как всем известно, есть глас Божий. Во всяком случае, так утверждает латинская поговорка.

Нам песня строить и жить помогает

Если работа над символом Кирова кипит, как кастрюля на кухне у хорошего повара, то дела с созданием кировского гимна двигаются не так быстро. Но оно и понятно. Песня - совместное творчество поэта и композитора. Работать в тандеме сложнее, чем самостоятельно.

Провести такой конкурс, вообще-то, предложила даже не дирекция по юбилею, а лично региональный министр культуры Даниил Дворцов. И сделал он это на последнем заседании оргкомитета.

Следуя заветам губернатора Кировской области Александра Соколова о постановке амбициозных целей, конкурс задумали как масштабное и массовое мероприятие.

- Мы хотим, чтобы в конкурсе приняли участие не только профессиональные композиторы, но и любители, - анонсировал его начало сам Дворцов. - Концепция конкурса предполагает два этапа. В ходе первого этапа работы участников будет оценивать профессиональное жюри. В рамках второго этапа пройдёт народное онлайн-голосование за лучшее произведение.

Приём заявок на участие в конкурсе уже начат. И он продлится до 30 июня. Комиссия по отбору будет работать месяц - с 1 по 31 июля, а победитель онлайн-голосования станет известен 25 августа.

Несмотря на то что победить может только одна песня, все остальные (которые пройдут через сито жюри) также будут отмечены. Они войдут в сборник песен, который дирекция собирается выпустить отдельным диском.

По словам руководителя дирекции Алексея Чепцова, после того, как будет составлен шорт-лист конкурса, творчество вятских композиторов и поэтов будет выложено на сайте дирекции, а также на ее страницах в социальных сетях. Помимо этого, для более широкого ознакомления с песнями будут задействованы региональные СМИ.

Как сказал Чепцов, в ютубе и на других интернет-площадках есть немало песен о Кирове. Их авторы также могут принять участие в конкурсе. Только заявку подавать они будут, как и остальные, в закрытом конверте без указания авторства, дабы не смущать своей фамилией членов жюри, среди которых могут оказаться знакомые, преподаватели или иные неравнодушные граждане. Огласка имени автора может поставить под сомнение беспристрастность выбора.

Нет желания умалять достижения наших вятских поэтов и композиторов, но пока назвать их творчество широко известным в России (да и на местном уровне) язык не поворачивается. Очень хочется, чтобы песня о Кирове звучала на российских радиостанциях, а популярные певцы выстраивались в очередь за тем, чтобы ее исполнить. Вот только для этого нужна малость: чтобы музыку написал кто-то уровня Исаака Дунаевского, а слова - поэт уровня Евгения Долматовского.

Без коня и без меча

Из всех конкурсов, проведение которых запланировала дирекция по подготовке к юбилею, ни один пока не завершился. И это касается не только вышеназванных. В начальной стадии находится и выбор слогана к юбилейным торжествам. Сам слоган будут использовать в социальных сетях, на баннерах, сувенирной продукции и во время праздничных мероприятий.

Сейчас дирекция только собирает креативные предложения, которые приходят на ее электронную почту. Часть из них уже вынесена в публичное поле. Но ни один пока не дотягивает до уровня рекламных слоганов крупных компаний. Впрочем, судить об этом - дело специалистов. Да и преждевременно делать какие-либо выводы.

Зато один предъюбилейный конкурс всё же завершён. Кировчане определились с концепцией памятника Александру Невскому, который хотят поставить перед областной филармонией.

В последних числах апреля были подведены итоги опроса. В нём приняли участие более десяти тысяч человек (из полумиллионного города). Больше всех голосов набрал вариант монумента в виде ростовой фигуры князя с рукой, приложенной к груди. Ни меча, ни коня, которые были в других вариантах изваяния, у этого Невского нет. Статуя изготовлена из бронзы. Её высота 4,5 метра с постаментом в 3,8 метра.

Интересно, что этот памятник местные острословы уже успели окрестить меткой характеристикой. «Невский на бутылке пива», - написали они в комментариях к сообщению об итогах конкурса.

Впрочем, нам ли оспаривать мнение большинства? А ведь совсем недавно «Вятский край» подробно писал о публичных слушаниях по выбору концепции памятника Невскому. Приводилось мнение некоторых жителей областного центра, ставящих под вопрос целесообразность установки в Кирове такой скульптуры в принципе и выбранного для этого места в частности. Хотя наверху их голос, похоже, так и не услышали. Или не захотели услышать.

После всей этой суеты вокруг статуи Невского начинаешь жалеть о том, что в городской администрации нет должности главного архитектора. Не факт, что ему удалось бы остановить вакханалию точечного строи­тельства и установки там и сям разных сомнительного вкуса скульптур и памятников. Но он хотя бы сформулировал бы общие правила и концептуальные решения.

Оптимизм не разделяем

До сей поры подготовка к кировскому юбилею не выходит за рамки высоких и не очень кабинетов (исключение - ремонт фасадов). Но за это время у кировчан уже сложилось своё мнение. Вот только одно из них, поступившее на почту «Вятского края»: «Пока дирекция, оргкомитет и советы разглядывают присланных на конкурс талисманов, зайчиков и белочек, неплохо было бы присмотреться к другому. Всего лишь в 200 метрах от здания правительства области № 3 (ул. Дерендяева, 23. - Ред.) и в 400 метрах от главных органов законодательной и исполнительной власти дворы и тротуары, построенные, вполне возможно, ещё при Хрущёве, разваливаются на глазах. На придомовых территориях творится бардак, всюду мусор, песок и грязь. В радиусе своего обозрения прибрать не могут, а замахнулись на освоение 41 млрд. рублей. Впрочем, на то нам и оргкомитет, и дирекция, и четыре совета. И песня, аж за 50 тысяч!»

Иван ТРОФИМОВ.