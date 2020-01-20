Красный «Корейко». Сергей Мамаев скрывает от кировских коммунистов свои доходы?

Первый секретарь областного отделения КПРФ и депутат регионального Законодательного собрания Сергей Мамаев любит хвалиться своей непримиримостью в борьбе с «олигархами». Сегодня в активной фазе инициированная им кампания по разоблачению целой «олигархической семейки», членов которой он обвиняет в рейдерских захватах предприятий и участии в неких «громких коррупционных скандалах».

При этом сам «главный коммунист» предпочитает не распространяться о том, как у его собственных родных и близких появилось столько недвижимости в Советске и Советском районе. Особняки, торговые помещения, дорогие иномарки, которые сегодня находятся в распоряжении «клана Мамаевых», - всем этим может похвастаться далеко не каждый «олигарх» районного разлива. Вряд ли это можно объяснить зарплатой депутата Госдумы, которую уже три года как не получает первый секретарь обкома КПРФ, или пенсией федерального судьи, которая назначена жене Сергея Павлиновича.

Элитный автопарк

Всякий раз, когда начинаешь рассказ о доходах или имуществе депутата (чиновника), плясать приходится «от печки», то есть от его собственной декларации о доходах, которую он ежегодно подает. И судя по ней, у главного кировского «борцуна» за права трудящихся за душой, кроме зарплаты, маленькой квартирки и двух авто, ничего нет.

Начнем, пожалуй, с автомобилей. Как указывает Сергей Мамаев, ему принадлежат УАЗ-23602 (пикап) и «Тойота Ленд Крузер Прадо-120» (правда, говорят, сейчас он поменял ее на более современный вариант - тоже «Тойота Ленд Крузер Прадо», но уже 150-я). Не знаем, как он купил «пикапа», но зато известно, откуда у него появилась первая «Тойота» бизнес-класса. В этом ему поспособствовал Дмитрий Русских (депутат ОЗС прошлого, 5-го созыва, который в 2012 году вынужден был покинуть фракцию КПРФ и пост ее руководителя из-за возникших разногласий с Мамаевым). Как рассказал сам Дмитрий Михайлович, в свое время Мамаев задумал продать бывшую у него тогда «Хонду» (также внедорожник) и Русских практически за цену ее продажи отдал ему «Ленд Крузер».

Было неудобно спрашивать, с чем связана такая благотворительность, да оно и не очень важно. Гораздо интереснее, что свою «Хонду Си-Эр-Ви» Мамаев купил, будучи главой Советского района, когда зарплата его была около 50 тыс. рублей. Конечно, по местным меркам это - неплохой заработок, но на покупку даже бюджетного внедорожника его явно не хватило бы. При существовавшей тогда цене около 500 тыс. рублей, если не есть, не пить и откладывать всю зарплату главы района целиком, то на её покупку потребовалось бы около года.

Но Сергея Мамаева всегда отличала страсть к дорогим иномаркам. Уж на что, на что, а на них он денег не жалел (может быть, потому и записывал их на себя, а соответственно указывал в декларациях). Можно вспомнить и то, как еще совсем недавно «главного коммуниста» персональный водитель возил на люксовом седане «Хендай Экус», стоимость которого начинается от 3,5 млн. рублей.

Передалась эта страсть и его дочерям. Сегодня у каждой из них дорогой внедорожник, не считая дорогих иномарок супругов.

Как писал в 2012 году «Вятский наблюдатель», первой иномаркой, которой обзавелась младшая дочь первого секретаря обкома, стал «Мицубиси Кольт» стоимостью около 450 тыс. рублей, который купил ей отец. И самое интересное, на что не преминуло сослаться региональное издание, - доходы в его декларации за 2010 год были нулевыми. Сегодня же Нина Сергеевна «рассекает» на новом кроссовере «Лексус Эл Икс». По данным официального сайта, его стоимость - от 6 млн. рублей.

Вторая дочь раскатывает по своим делам на пикапе «Тойота Хайлюкс». По данным фирменного сайта автоконцерна, его цена начинается от 2 миллионов 306 тысяч рублей.

Гараж вопреки

Для такого элитного автопарка требуются и гаражи. У дочерей, проживающих в Советске, с ними проблем нет. В каждом доме гараж. А вот у Сергея Мамаева, который большую часть времени живет в Кирове, история со строительством машинного стойла во дворе дома № 46 по улице Горького областного центра (напротив автовокзала) получила скандальную известность. Об этом написала в 2012 году «Кировская правда».

По некоторым сведениям, в этом доме проживает еще с конца нулевых в отдельной «двушке» и сам Сергей Павлинович. Вот только квартира эта оформлена, по-видимому, не на него. Иначе она была бы указана в декларации. Однако это не помешало Мамаеву затеять во дворе строительство личного гаража.

А получилось все следующим образом. Жильцы дома, неожиданно для себя обнаружив новенький капитальный гараж, перегородивший им путь к овощным ямам и чуть ли не вплотную примыкающий к самому дому, стали разбираться, кто дал разрешение на строительство. И что же выяснилось?

- В декабре 2009 года Мамаев вместе с нашим председателем составили протокол собрания собственников, якобы дающих согласие на строительство здесь его гаража. Но на самом деле этого собрания не было, - рассказала одна из членов кооператива «Хозяин», которому принадлежал земельный участок. - Согласно этому протоколу Мамаев и получил разрешение на возведение здесь гаража. Потом, увидев здесь уже вырытый котлован, мы стали бороться за отмену решения сфальсифицированного протокола. Но даже целый год судебных разбирательств не принёс результата.

По версии жильцов, которую озвучил тогда «Вятский наблюдатель», ситуация выглядит еще более интересно. Бывший глава городской администрации Георгий Мачехин отказал Мамаеву в разрешении на строительство этого гаража. Тогда «отделение КПРФ в Кирове (читай - Мамаев) объявило сбор подписей за отставку Мачехина. Некоторые коммунисты недопонимали: почему собирают подписи за отставку наемного менеджера, а не главы города (им тогда был ныне арестованный Владимир Быков)? Но большинство не задумываясь ставило автограф после пламенных обличительных речей Мамаева. Таким образом было собрано более 2 тысяч подписей. Но когда разрешение на строительство гаража Сергеем Павлиновичем наконец-то было получено, тема «Мачехина - в отставку!» незаметно сошла на нет. Более того, на заседании Законодательного собрания, на котором утверждали господина Мачехина на должность вице-губернатора, Мамаев против его кандидатуры уже ничего не имел».

В 2010 году прокуратура установила, что гараж следовало бы переместить на 3,5 метра в сторону, но требования прокуратуры Сергей Павлинович проигнорировал. Гараж был возведён, вопреки всем протестам, да ещё и обнесён металлической оградой.

Банька с видом на танк

Пришла пора поговорить и о недвижимости, которая принадлежит «клану Мамаевых».

У самого главы семейства, как следует из его деклараций, числится только 16,4 кв. метра жилой площади. Коммунальная квартира, одним словом. Вполне-таки соответствует имиджу борца с олигархами. О чем тогда речь?

Про кировскую «двушку» сказано выше. А в городе Советске ни для кого не секрет, что дочери Сергея Мамаева почти полностью (за исключением одной квартиры) принадлежит двухэтажный дом рядом с районным краеведческим музеем. Дом старый, дореволюционный, рубленый. Но не стоит его недооценивать. Во-первых, при его строительстве использовалась лиственница, а она, как известно, «вечное дерево», которое за счет своей смолистости почти не гниет. Да и жуки в нем не заводятся. Так что домик - что надо. А наличие печного отопления - это только плюс, так как в разы снижает коммунальные платежи. Во-вторых - участок при доме больше десяти соток, на котором разместились и гостевой домик (до этого на его месте стояла открытая беседка), и банька. Имеется поблизости и гараж.

Несмотря на то что именно в этом доме проживает супруга Мамаева Надежда Алексеевна, да и сам Павлинович останавливается там, когда наведывается в Советск, записан он не на него, а, как уже было сказано, на его младшую дочь - Нину. Зачем идейному бессребренику какая-то собственность?

Примечательно, что рядом с этим домом разместился и подаренный Сергеем Мамаевым городу танк. На нем даже табличка есть, что это именно его дар, а не кого-то другого: «От Мамаева Сергея Павлиновича, депутата Государственной думы ФС РФ, члена ЦК, первого секретаря Кировского обкома КПРФ».

Прикупили «по дешёвке»

В собственности дочери Мамаева Нины Сергеевны находится еще и здание бывшей конторы автоколонны № 1581, которую во времена руководства Сергея Мамаева районом банкротили.

Его сначала по дешевке купил друг и соратник Сергея Павлиновича (ныне с приставкой «бывший») Анатолий Максименко и записал на свое предприятие «Северная металлическая компания».

Как признался сам Анатолий Филиппович, он покупал это здание с расчётом, что в нем будет работать райком КПРФ. И он действительно там находится, занимая два небольших помещения на втором этаже. Однако, похоже, в планах Сергея Мамаева - освободить здание от своих соратников по партии совсем. Под райком, как говорят местные жители, за 30 тысяч рублей уже приобретено помещение бывшей лыжной базы ПТУ-39. Сегодня там идет ремонт. И когда он закончится и местные коммунисты съедут, особняк целиком будет в распоряжении семейства Мамаевых.

Хотя, нужно сказать, распоряжаться им Мамаевы начали задолго до того, как Анатолий Максименко продал его дочери Сергея Павлиновича. Да и сама сделка стала лишь закреплением «статус-кво» особняка. По словам Максименко, спустя какое-то время после покупки здания он обнаружил, что значительную часть второго этажа вместо райкома КПРФ оккупировала семья Мамаева: зять открыл там магазин, а жена - адвокатскую контору.

Не так давно к этому зданию сделали кирпичный пристрой (в нем сейчас живет сама Нина Сергеевна) с коваными перилами у входа и с гаражом, а над вторым этажом здания надстроили мансарду. Первый этаж уже долгое время арендует фирменный магазин уржумского производителя крепких спиртных, за который, надо полагать, владелец здания исправно получает арендную плату.

Сама же Нина Сергеевна Мамаева, судя по данным портала «За честный бизнес»», оформлена с 2009 года как индивидуальный предприниматель (основной вид деятельности - розничная торговля). А с 2011 по 2015 год вместе с бывшим секретарем Кировского обкома КПРФ по протестному движению Владимиром Осетровым числилась учредителем ООО «Звениговское» (до момента его ликвидации). Интересно, что именно в тот период Сергей Мамаев был депутатом Госдумы и, поскольку в это кресло попал в том числе и от Марий Эл, проявлял большой интерес к работе марийского «народного предприятия» - совхоза «Звениговский».

Но вряд ли розничная торговля в Советске приносит такие прибыли, какие были затрачены на покупку и последующие ремонт и реконструкцию бывшей конторы автоколонны.

Приросли недвижимостью

Второй дочери Сергея Мамаева, Екатерине Пестерниковой, принадлежит дом в Советске на улице Свердлова. Не замок, конечно, но особняк вполне себе добротный. Из красного кирпича, с большой мансардой и гаражом.

По версии «Вятского наблюдателя», озвученной еще несколько лет назад, только покупка этого участка в 8 соток обошлась семейству Мамаевых в сумму около 850 тыс. рублей, не говоря уже о том, сколько было потрачено на перестройку старого дома и внутреннюю отделку новостроя.

Екатерина также индивидуальный предприниматель. Ее ИП занимается туризмом. «Вятский край» уже писал в одном из своих номеров (статья «Газовый аргумент» Сергея Мамаева»), что она заправляет базой отдыха «Дом родной», расположенной в дер. Большая Курба Кичминского сельского округа («малая родина» Сергея Мамаева). Во сколько обошлось строительство этой базы, также неясно. Но, судя по материалам, из которых сложены строения, это «влетело в копеечку».

А не так давно стало известно, что семья первого секретаря обкома КПРФ обзавелась в Советском районе еще одним строением. На живописном берегу Вятки, по соседству с пансионатом «Наследие» (село Петропавловск), на месте здания бывшего ФАПа в селе Ишлык построен добротный загородный дом из клеёного бруса. По оценке специалистов, минимальная цена только деревянной «коробки» составляет три миллиона рублей. По нашим данным, дом записан на жену Сергея Мамаева Надежду Алексеевну. Поэтому будет интересно: найдет ли сей факт отражение в декларации о доходах за 2019 год депутата Законодательного собрания?

Спросить бы нужно

Очевидно, что движимое и недвижимое имущество, принадлежащее сегодня «клану Мамаевых», может оцениваться не в один десяток миллионов рублей. При этом и сам Сергей Павлинович с супругой не бедствуют. Он получает пенсию депутата Госдумы, она - федерального судьи. Не мыкаются, как видим, по съемным квартирам и не платят ипотеку их дочери с семьями.

Но, может быть, для коммунистов области (или хотя бы какого-то отдельно взятого района) есть польза от всех этих богатств? Увы, увы, кроме танка с табличкой, о каких-то других значимых личных подарках Мамаева слышать не приходилось. Похоже, Сергей Павлинович не готов делиться с однопартийцами ни доходами своего «клана», ни даже самой информацией об их размере. При этом члены областной организации КПРФ в основной своей массе уверены, что он им ровня, живет «как все». Иначе уже давно спросили бы у своего первого секретаря, почему они, в большинстве своем люди пожилые, пенсионеры, вынуждены на партийные нужды расходовать свои скромные доходы. А может быть, задались бы и главным вопросом: откуда берутся деньги на все эти дорогие иномарки и недвижимость?

Возможно, для них здесь многое стало бы открытием. Например, некоторые эпизоды из жизни Сергея Мамаева в бытность его главой Советского района. Ведь именно тогда началась не только политическая карьера нынешнего первого секретаря обкома КПРФ, но и были заложены основы его нынешнего благосостояния.

Впрочем, это уже другая история. А потому - ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Аркадий ГОЛИКОВ.

Фото автора.

P.S. Специально на случай, если кто-то усмотрит в фактах, изложенных в данной статье, вмешательство в частную жизнь ее фигурантов. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25 декабря 2018 г. «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 УК РФ)» указано, что не может повлечь уголовную ответственность сбор или распространение таких сведений в государственных, общественных или иных публичных интересах, «а также в случаях, если сведения о частной жизни гражданина ранее стали общедоступными».

Все данные, изложенные в статье, в том числе касающиеся прав собственности на те или иные объекты движимого и недвижимого имущества, взяты автором из открытых источников. Эти объекты публично демонстрируются собственниками и не содержатся ими в тайне. Также не являются тайной родственные связи указанных в статье лиц. Сведения об имуществе лиц, обязанных по закону отчитываться о своих доходах, а также «аффилированных» им физических и юридических лиц, безусловно, являются, по мнению редакции, общественно значимой информацией.