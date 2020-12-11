Красиво, празднично, безлюдно… Ваше мнение!

Фото: admkirov.ru

Близится Новый год, и нынче люди ждут этот праздник с особым нетерпением в надежде, что в 2021-м отступят и коронавирус, и вызванный им кризис. Местная власть старается поддержать оптимизм людей, украшая города и поселки в меру наполненности бюджетов.

Например, администрация г. Кирова готова вложить в украшение улиц и площадей более 23,3 млн. рублей. Согласно смете, самыми дорогими забавами станут каток «Взлет» (4,3 млн. рублей) и лабиринт «Парад планет» (1,2 млн. рублей) на Театральной площади и каток в парке им. Ю. Гагарина (2,1 млн. рублей).

Одна беда: чтобы предотвратить распространение коронавируса, оперштаб запретил проведение новогодних массовых гуляний в общественных местах.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли украшать город к Новому году, если гуляния запрещены из-за коронавируса?

- Да, для создания праздничного настроения

- Нет, это бесполезная трата бюджетных денег

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: obzor.city

С коронавирусом борются врачи, а добровольцы помогают людям, попавшим в период пандемии в непростую ситуацию. Пресс-центр правительства Кировской области сообщает, что с марта 2020 года в акцию «#МыВместе» в регионе включились более 1100 волонтеров. За это время они выполнили более 4400 заявок жителей области, передали нуждающимся более 20 тысяч продуктовых наборов.

Сегодня добровольцы продолжают доставлять пожилым гражданам продукты, лекарства, помогают им оплачивать жилищно-коммунальные услуги, работают в колл-центре. Кроме того, они стали развозить бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с диагнозом COVID-19.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы стать COVID-волонтером?

- Да, людям нужна помощь добровольцев - 14 голосов (30,4%)

- Нет, я боюсь заразиться коронавирусом - 23 голоса (50,0%)

- Да, если эта работа будет оплачиваться - 9 голосов (19,6%)

Статью «Кто ты, волонтёр?» читайте в субботнем номере «Вятского края».