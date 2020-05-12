Котлеты отдельно, деньги отдельно? Выживут ли предприятия общепита в Кировской области?

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Эпидемия. Кризис. Люди сидят по домам. Из развлечений только телевизор. Потребление сведено до минимума. Только продукты и бытовые мелочи. И это - не фантасмагория, а реальность.

Предприятия работают в ограниченном режиме или вовсе закрыты. Исключение составляют только те, что трудятся на гособоронзаказ. Повсеместно рабочие либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо уволены. Безработица увеличилась в разы. И все надеются на поддержку со стороны государства.

Даже православные приходы Вятской епархии стали просить денег из бюджета. Ну что тут можно сказать? Без кассовых аппаратов торгуют, причем, не только свечками, но и золотыми изделиями, налогов при этом не платят, а поддержку из бюджета, который не пополняют, хотят.

Что уж говорить о так называемом малом и среднем предпринимательстве (МСП)? Там волком воют. Грозят, что будут пачками закрываться и выбрасывать работников на улицу. Вот только стоит ли всех жалеть и тратить на поддержку их существования (а точнее сказать, прозябания) бюджетные средства?

Тусовщиков не жалко!

Существеннее всего от карантинных мер и экономического кризиса пострадал в России, и в Кировской области в том числе, сектор услуг населению, в частности предприятия сферы общественного питания.

Вообще они, если так можно выразиться, стали лакмусовой бумажкой эффективности принимаемых мер поддержки. К тому же на примере общепита особенно ярко проявляется, какой бизнес действительно востребован и нужен людям, а без какого вполне можно обойтись.

Так, недавно региональные СМИ облетела новость о закрытии кировского развлекательного центра «Фабрика». Его руководство объявило об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Фабрика» больше не откроется никогда, - сообщают прогоревшие бизнесмены. - Может быть, когда-нибудь... В другом виде и локации. Несомненно, с топовым качеством, наша команда снова замутит нечто вау. А пока… У нас нет подушки безопасности на карантин, который закончится не скоро. У нас нет инвестиций на непонятно когда возможный старт. Мы закрыты навсегда.

Позднее примеру «Фабрики» последовали гриль-бар «Мюнхен» и сеть кофеен «Арт-кофейня». Их собственники также подали закрытие своего бизнеса как результат карантина.

Вот только не лукавят ли подобные деятели, особенно в случае, когда речь идет о развлекательных центрах? Во-первых, контингент посетителей последних составляли в основном «золотая молодежь» и те, кто мнил себя «мажорами». Поэтому закрылся этот бизнес или нет, может волновать только весьма ограниченный круг лиц. Простому человеку до той же «Фабрики» дела не было и нет. Во-вторых, деньги в кассы этих элитных междусобойчиков «текли рекой» - и не создать на этом потоке подушку безопасности мог только совсем безграмотный предприниматель. Так что закрытие таких развлекательных центров рано или поздно все равно произошло бы, и карантин с кризисом только ускорили процесс.

В Кирове вообще есть немало заведений, рассчитанных исключительно на узкий круг завсегдатаев. Кто заплачет по ним, если они прекратят свое существование? Но, как ни странно, именно они громче всех кричат о необходимости поддержать малый бизнес. А некоторые даже успели воспользоваться мерами поддержки, которые правительство выделило предпринимателям.

Так, например, группа компаний «СПК-NEON» активно кинулась использовать эти преференции. А генеральный директор этого ресторанного бизнеса Илья Редькин похвалился, и его выступление даже разместили на сайте правительства Кировской области, что ему уже удалось сделать.

- Мы воспользовались федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса, - сказал он. - На ряд фирм взяли беспроцентные кредиты, под 0%, для выплаты заработной платы сотрудникам в банке, на другие фирмы - заём под 6% годовых в центре «Мой бизнес» в фонде по поддержке предпринимательства Кировской области. Также оформили отсрочку по выплате платежей по ранее взятому займу в центре. С центром «Мой бизнес» мы сотрудничаем давно, пользуемся кредитными продуктами, в том числе на развитие своего бизнеса. Когда ввели ограничительные мероприятия, мы сразу же обратились к ним.

По словам руководителя ГК «СПК-NEON», в дальнейшем они ожидают изменения ставки по налогообложению, получения финансовой поддержки в размере МРОТ на одного сотрудника. Данные меры, считал он, помогут компании преодолеть этот непростой период и сохранить рабочие места.

Но одно дело - получить бюджетную поддержку, и совсем другое - грамотно ею воспользоваться. А вот с последним у Ильи Редькина, видимо, не вышло. Как стало известно «Вятскому краю», на днях Илья Сергеевич, не дожидаясь конца кризиса, в самый его разгар уволился с должности генерального директора, оставив предприятие с долгами и кучей нерешенных проблем. И по нашим данным, он не только покинул прежнее рабочее место, но даже распродает свою кировскую недвижимость.

Кто накормит работяг?

Но если о разного рода «тусовочных» заведениях никто слезу не уронит, то закрытие столовых, которые востребованы простыми кировчанами, станет грустным финалом объявленного карантина. Сейчас они также закрыты, как рестораны, кафе и развлекательные центры.

Как рассказал корреспонденту «ВК» директор ООО «Большая столовая» и депутат Законодательного собрания области Павел Дорофеев, для точек общепита, входящих в возглавляемую им бизнес-структуру, затянувшийся карантин также большая проблема.

Эти столовые имеют разный статус. Есть, например, «Ешка», которая входит в низкий ценовой сегмент. Она обслуживает пенсионеров и людей с небольшими доходами. Там средний чек 120 - 130 рублей. А есть «Большая столовая», рассчитанная на более состоятельную публику. Но и здесь речь идет не об излишествах, а об обеспечении нормального питания граждан. Средний ценник в ней, как сказал Павел Дорофеев, порядка 200 рублей.

По словам топ-менеджера, по размерам месячного оборота эти предприятия можно отнести к категории среднего бизнеса.

Закрытие столовых привело к тому, что их многочисленный персонал остался не у дел. Как сообщил директор, работникам за последний месяц зарплата выплачена, но, что будет дальше, непонятно.

Из всех мер, которые на сегодняшний день предложила бизнесу исполнительная власть, сеть столовых воспользовалась только отсрочкой по налогам. Рассчитывают они получить возмещение и в виде одной МРОТ на работника.

- Но мы пока не до конца понимаем, как этой мерой можно будет воспользоваться, так как ее предоставление имеет условием отсутствие долгов по налогам. А мы оформили отсрочку, - поделился своими сомнениями Павел Дорофеев.

При сохранении штата, выплате ему зарплат, начислении социальных сборов указанного возмещения хватит только на то, чтобы покрыть налоги.

- Возможность взять беспроцентный кредит на выплату заработной платы - поддержка неплохая. Особенно тогда, когда ситуация безвыходная, - сказал директор «Большой столовой». - Но там есть обязательное условие: шесть месяцев после этого платить зарплату в том же объеме, не увольняя ни одного сотрудника. А если карантин продлится полгода-год? Мы уже через два-три месяца бездействия вынуждены будем закрыть предприятие. Так что кредит этот, конечно, - мера хорошая, но он сажает нас на крючок.

По словам Павла Дорофеева, серьезный бизнес как раз отличает понимание меры своей ответственности. Поэтому необходимо планировать свою деятельность на определенный срок. А если набрать кредитов, оформить отсрочки по налогам и не понимать, из каких доходов все это платить, то такого бизнеса лучше вообще не начинать.

Топ-менеджер полагает, что сегодня более действенными мерами по поддержке предприятий (в том числе и общественного питания) могла бы стать отмена или снижение до конца года в два раза налогов. А следующие два года - поэтапное их повышение. Это дало бы возможность просчитать бизнес-стратегию, определиться с доходами и расходами. Принять такое решение может, как считает Павел Дорофеев, даже региональная власть.

По мнению депутата, поддержка потребительского спроса в виде субсидирования населения также могло бы помочь вытянуть экономику из спада, вызванного коронавирусной эпидемией.

- Но пока никаких действенных мер поддержки со стороны региональной власти я для себя так и не увидел, - заключил он.

У регионов ограничены возможности

Конечно, непросто приходится сегодня российскому правительству. Оно вынуждено искать меры по поддержке экономики. В этих условиях приходится выбирать, кого одарить деньгами, а кого - нет. Какие льготы и кому дать. Разработать механизмы вливания бюджетных средств.

Несколько пакетов мер поддержки уже выработано. И о них говорили те же Редькин и Дорофеев. В частности, уже действуют нулевые кредиты для предприятий на выплату заработной платы. Возмещение расходов на оплату труда в размере одного минимального размера заработка на одного работника. Отмена арендных платежей за пользование государственными и муниципальными площадями. Отсрочки по налогам, реструктуризация кредитов и прочее. Нет нужды приводить весь перечень. О нем чуть ли не ежедневно вещают с «голубых экранов».

Гораздо сложнее приходится регионам. А ведь на них делает ставку Президент РФ Владимир Путин, который в своих выступлениях особо подчеркнул их роль в поддержании работоспособности реального сектора экономики.

Большинство субъектов Федерации в долгах как в шелках (разве что Москва да Питер чувствуют себя лучше). Долговое бремя не дает возможности поддерживать местные предприятия так, как нужно. Поэтому они вынуждены жить с оглядкой на федеральный центр. Хотя новость, которая стала известна буквально на днях, - об отмене в 2020 году платежей по бюджетным кредитам для регионов, может быть, и облегчит в какой-то мере принятие дополнительных мер по поддержке бизнеса и замедлению темпов роста безработицы.

Пока же большинство мер, которые предлагаются региональными властями, являются расширением того, что диктуют из Москвы.

Самый простой пример: кредиты (микрозаймы), которые выделяет Кировский областной фонд поддержки МСП, даются по ставке на 0,5 процентных пункта выше, чем ставка рефинансирования, установленная Центральным банком РФ (5,5 процента).

Кроме того, в пакет входят все та же отсрочка по налогам (точнее, по отдельным их видам), запрет на штрафы по кредитам и так далее.

В таких условиях говорить о стабилизации региональной экономики не приходится. Пока она демонстрирует обратное.

Сергей СМОЛИН.