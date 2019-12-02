Котельниковы, просто «золотая» семья из вятской глубинки

Когда-то поселок Вазюк Опаринского района был своеобразным маленьким центром цивилизации - это если судить по меркам именно такого населенного пункта. Здесь имелась вся инфраструктура, необходимая для молодых и пожилых, в районный центр выезжали лишь по крайней нужде. К тому же работал лесопункт - тоже весьма доходное место для тех, кто возвращался, к примеру, после службы в Советской армии и ни за что не хотел уезжать из любимых мест, хотел остаться здесь жить до старости.

Когда-то у местных жителей и заработки были неплохими, и условия для жизни, да и для досуга, что было немаловажным обстоятельством, особенно для молодых. Словом, жили - не тужили. А чего горевать-то, даже железная дорога рядом, пассажирские поезда останавливались по графику.

Я помню те благодатные времена, когда жил с родителями в Опарино - довольно богатом районном центре. Под боком находился лес, плотно и успешно работали крупнейшие леспромхозы, а там и заработки были покруче. И никто из жителей Вазюка никогда не жаловался на то, что живёт в глухой провинции. «Наш поселок - очень даже неплохой», - убежденно говорили они, когда приезжали в «столицу» - Опарино.

Вот так и Николай Котельников, молодой разбитной паренек, отслужив срочную в Пермском крае, снова вернулся в Вазюк. Сошел на знакомой станции, оглянулся: все вокруг родное, все вокруг - свое! Разве захочешь искать место для иной счастливой жизни?

В своей «дембельской» форме пришел на местную танцплощадку. Увидел ЕЁ - самую красивую и шуструю девушку Тамару. Голова закружилась, решил познакомиться. Потанцевал раз-другой и понял: она - его судьба. Все именно так и произошло. Молодой солдат сделал девушке предложение, а там и свадьбу сыграли, которая, как в известной песне, «пела и плясала» аж несколько дней.

Теперь чета Котельниковых, Тамара Павловна и Николай Андреевич, вспоминает о том времени с особой ностальгией. Остались многочисленные фотографии в семейном альбоме. А еще - пятеро детей, появившихся в браке. Благодаря им родители и стали главными героями недавнего торжества в Кремле, где прошло награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2019».

Такое значительное для России событие проводится с 2016 года. Если говорить официальным языком, цели конкурса таковы: пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

По итогам всероссийского конкурса вышла в свет Национальная книга-летопись, включившая в себя два издания. В первом представлены истории победителей, а во втором - информация обо всех участниках мероприятия. Памятные экземпляры вручили победителям, электронные версии разместили на сайте Фонда поддержки детей.

В Государственном Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей. Памятные награды вручали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, представители федеральных министерств и ведомств.

По традиции к поздравлениям присоединились звезды эстрады, театра, кино - Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Александр Михайлов, Диана Гурцкая, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова и другие. Ведущими концерта были Александр и Екатерина Стриженовы.

Из 56 семей, которые соревновались в номинации «Золотая семья», 15 вошли в финал конкурса. В их числе были и наши знакомые Тамара и Николай Котельниковы. Как говорили о них в Кремле, они вырастили пятерых детей, занимаются воспитанием внуков. В их доме царят взаимопонимание, сплоченность и взаимовыручка. Дети любят и уважают родителей, часто навещают их. Николай и Тамара признаются, что в браке у них были разные времена, но они всегда поддерживали друг друга.

…На днях я позвонил супругам Котельниковым. Трубку взяла Тамара Павловна. О многом по телефону, как известно, не поговоришь. Однако начали с детей. Они выросли. Дочери работают в Опарино и в Кирове, сын тоже живет в областном центре. Когда-то он получил специальность преподавателя физической культуры, но мизерные заработки педагогов не позволили кормить семью, теперь ушел в одну из коммерческих фирм.

- Я 33 года трудилась в отделении связи, - рассказывает Тамара Павловна. - Достаток в нашей семье был небольшой, но всегда выручало большое хозяйство. Кого только не держали на своем подворье! Были коровы, бычки на откорме, свиноматки, овцы, куры… Много выращивали картофеля: сами ели и скот кормили. Крутились-вертелись с раннего утра до позднего вечера, иначе бы не прожили. Но дети всегда росли дружными, помогали нам по хозяйству, никогда не гнушались никакой, самой тяжелой работы. Мы им благодарны.

Сейчас супруги, прожившие в браке 57 лет, остались в доме одни. Но любимые дети не забывают их, да и сами Котельниковы-старшие ездят к ним в гости, теперь уже внуков навещают.

- Они же, когда учились, тоже были под нашей опекой: помогали им, чем могли, - добавляет Тамара Павловна.

О поездке в Москву она говорит с восторгом. Хотя столицу посещала и раньше. В этот раз для них организовали разнообразную программу. Всех возили на теплоходе по Москве-реке. На вечере знакомств «Семейная театральная гостиная» супруги познакомились с известными людьми. Вечер же вели Александр Олешко и Илона Броневицкая.

Напомним, в прошлом году во всероссийском конкурсе победила семья Федора и Светланы Моисеенковых из Зуевского района (они стали лауреатами в номинации «Многодетная семья»).

В день торжественной церемонии уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова зачитала приветствие главы государства. В нем, в частности, сказано: «Отрадно, что ваш конкурс пользуется широкой поддержкой и с каждым годом вовлекает в свою орбиту всё больше семей из многих регионов страны. Испокон веков именно в отчем доме, в семейном кругу, в атмосфере любви и заботы формируется личность ребёнка, воспитываются его характер, человеческие и гражданские качества. Поддержка института семьи, материнства и детства - важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации».

Анна Кузнецова вместе с советником мэра Москвы, ответственным секретарём Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, председателем организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года» Зинаидой Драгункиной вручили дипломы победителям в номинации «Многодетная семья».

- Как уполномоченный по правам ребёнка и как многодетная мама всего лишь шестерых детей знаю, что решение всех детских проблем - в крепкой и любящей семье. Вы своим примером пишете книгу счастья для своих детей, а они будут писать для своих, и все вместе мы - для большой книги счастья нашей страны. Я желаю вам сил и здоровья, благополучия всем семьям России, - обратилась Анна Кузнецова к участникам торжественной церемонии.

…Памятная встреча позади. Котельниковы снова вернулись в родной поселок. По словам Тамары Павловны, Вазюк сейчас стал совсем другим.

- Все молодые уехали: негде работать, скитаются, ищут, где получить хоть какую-то денежку. Нет и лесопункта. Теперь на заготовке леса работают «временщики» - лишь бы лес побыстрее нарубить да получить деньги. Правда, остались два магазина, в поселке же только пенсионеры. Нет нашей танцплощадки, где мы познакомились с Николаем. Но осталась железная дорога. Значит, пока живем! Взрослых детей навещаем, внуков воспитываем. А что еще-то нужно?..

Александр ШИРОКОВ.

Фото предоставлено районной газетой «Опаринская искра».

Справка «ВК»

Организаторы конкурса «Семья года-2019» - Министерство труда России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он проходил по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций». В региональных этапах конкурса приняли участие 3343 «ячейки общества». Лидерами по их количеству стали Омская, Новосибирская, Мурманская области и Красноярский край. В региональных отборах в этих субъектах Федерации участвовали более 100 пар.

На федеральный этап состязания подали 353 заявки. Самыми популярными стали номинации «Многодетная семья» и «Семья - хранитель традиций» (по 76 заявок). В номинации «Золотая семья России» - 56 заявок, «Молодая семья» - 71, «Сельская семья» - 67.

Победителями конкурса стали 85 семей, в их числе 22 многодетные, 16 молодых, 18 сельских, 14 бережно хранящих профессиональные и народные традиции, а также 15 «золотых» - проживших в браке более 50 лет.