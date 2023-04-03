Костры на 6 сотках

С 1 марта вступили в силу изменения в правила противопожарного режима

Весеннее солнышко всё чаще появляется на небосклоне, и это радует кировчан, а в особенности - садоводов. Совсем скоро можно отправляться в любимые сады и огороды, сажать лук и морковку, розы и георгины. Однако прежде надо вооружиться не только граблями и лопатами, но и знаниями о новых правилах противопожарного режима.

Вот что рассказал о них главный государственный инспектор Кировской области по пожарному надзору Константин Бармин.

Мангалы в тренде

- Константин Васильевич, вначале, наверное, надо предостеречь людей от сжигания сухой травы. Каждый год от этого происходят пожары.

- Да, к сожалению, это не редкость. В прошедшем году было зарегистрировано 147 пожаров сухой травянистой растительности на общей площади 190 гектаров.

В четырёх случаях произошёл переход огня с горящей травы на здания и сооружения населённых пунктов, в результате которых сгорели восемь жилых и пять нежилых домов, две хозяйственные постройки и одно не­эксплуатируемое здание. Этому способствовало отсутствие на территории своевременной уборки сухостоя и покоса травы.

- С 1 марта вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Что они из себя представляют?

- Порядок использования открытого огня в целом не изменился. По-прежнему разведение костров должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении установленных требований, в том числе:

- место использования открытого огня должно быть в виде котлована не менее чем 0,3 метра глубиной и не более одного метра в диаметре;

- расстояние от ближайшего объекта - не менее 50 метров, от хвойного леса - 100 метров, от лиственного леса - 30 метров;

- территория вокруг должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

- А садоводы на своих наделах такие же требования должны соблюдать?

- Да, но теперь правила выполнимы даже на небольших земельных участках граждан.

Новые требования по соблюдению расстояний при использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках, а также в садах и огородах не такие жёсткие. Так, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек (ранее было 50 метров).

При этом при использовании открытого огня в соответствующей ёмкости

(в железной бочке, к примеру) минимально допустимые расстояния могут быть уменьшены вдвое, до 7,5 метра. В этом случае устройство противопожарной минерализованной полосы не нужно.

- Суть изменений в правилах в том, что они применимы в реальной жизни?

- Да, прибавилась ещё возможность готовить пищу в мангалах и жаровнях. Правда, расстояние от них до зданий должно быть не менее пяти метров.

- А раньше разве шашлыки нельзя было поджарить?

- Просто готовка в мангалах не была предусмотрена. Будь добр, обеспечь 50 мет­ров от костра, и всё. В этом вся сложность и была.

В любом случае нельзя забывать, что, используя открытый огонь, нужно иметь под руками первичные средства пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также сотовый телефон для вызова подразделения пожарной охраны. При этом, если открытый огонь используется без металлической ёмкости, скорость ветра не должна превышать пять метров в секунду.

- Однако при смягчении требований к использованию открытого огня штрафы увеличены?

- Действительно, в 2022 году существенно изменилась ответственность за нарушение гражданами обязательных требований пожарной безопасности. Так, в соответствии со статьёй 20.4 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. (Ранее - от двух до трёх тысяч.)

При этом, если такое нарушение повлекло возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо вред здоровью человека, административный штраф увеличивается до 40 - 50 тысяч рублей.

Кстати, в прошлом году при контроле за соблюдением порядка выжигания сухой травы к административной ответственности был привлечён 191 гражданин. Но мы больше стараемся профилактикой заниматься. Продолжается работа по предупреждению гибели несовершеннолетних на пожарах.

И спящий проснётся

- С целью профилактики сейчас применяются автономные пожарные извещатели?

- Раньше их использование носило рекомендательный характер. А сейчас установка автономных пожарных извещателей по новым правилам обязательна.

Автономный пожарный извещатель ценен тем, что реагирует на дым ещё на начальной стадии, когда потушить огонь можно своими силами. Предупреждающий звуковой сигнал датчика способен разбудить спящего человека - и тем самым дать время, чтобы быстро потушить возгорание или покинуть помещение.

Постановлением Правительства России от 24 октября 2022 года утверждены изменения в Правила противопожарного режима, в которых в том числе определено требование по установке и нахождению в исправном состоянии автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, а также - семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

Правительством Кировской области в 2021 и 2022 годах выделено финансирование на приобретение и установку автономных пожарных извещателей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В результате ими оборудовано более четырёх тысяч мест проживания многодетных семей в домах с печным отоплением. Кроме того, благодаря срабатыванию автономных дымовых пожарных извещателей в прошлом году на пожарах предотвращена гибель двоих детей (в 2021-м - четверых).

По поручению губернатора Александра Соколова в этом году из бюджета выделено почти 19 миллионов рублей на закупку и установку пожарных извещателей в квартирах и домах многодетных семей, а также семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, независимо от вида жилья.

Установка и монтаж автономных пожарных извещателей будут организованы администрациями муниципальных образований. Всего планируется оснастить устройствами 12 тысяч 585 семей.

- Константин Васильевич, а как идёт подготовка к пожароопасному сезону?

- На территории области определён перечень населённых пунктов, находящихся в наиболее пожароопасном положении. Всего 145 поселений подвержены угрозе лесных и ландшаф­тных пожаров. В них обязательно пройдут надзорные мероприя­тия. Кроме того, все ведомства: министерство лесного хозяйства, МЧС - про­шли проверку. Сделан вывод, что Кировская область к пожароопасному сезону готова.

Интервью взяла В. Георгиева.

Фото из архива МЧС.