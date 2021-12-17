Конкурс на лучший дизайн арт-объекта в Кирово-Чепецке

Компания «Уралхим» и муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области объявляют открытый конкурс на лучший эскизный проект арт-объекта в центре кольцевой развязки улиц Братьев Васнецовых, Алексея Некрасова и 60 лет Октября.

К участию приглашаются профессиональные творческие команды скульпторов, дизайнеров и урбанистов. Новый объект должен подчеркивать уникальность и самоидентичность Кирово-Чепецка как молодого индустриального города, с богатыми культурными и спортивными традициями.

Авторы лучших работ получат денежные призы от компании «Уралхим»: Диплом Победителя - 100 000 рублей, Диплом Лауреата - 60 000 рублей; Диплом Призера - 40 000 рублей.

Подведение итогов состоится в марте 2022 года. Победивший арт-объект может быть размещен на кольцевой развязке уже к Дню химика 2022 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо: направить заявку, на адрес электронной почты konkurs.chepetsk@mail.ru до 31 декабря 2021г. до 16.00 по московскому времени; разработать и направить эскиз арт-объекта, обоснование идеи художественного решения и другие демонстрационные материалы, раскрывающие основные идеи представляемого проекта до 31 января 2022 г. Более подробная информация – в Положении о Конкурсе www.k4gorod.ru/about/info/news/41328/