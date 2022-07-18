Кому топливо станет голубым. Продолжается догазификация Кировской области

Из своего детства сохранил яркое воспоминание о том, как бабушка готовила еду на керосинке. В то время в городе, где я рос, газа еще не было (впрочем, газопровод до него до сих пор не дотянулся). И какой был восторг у взрослых, когда появился газ в баллонах и в каждой квартире установили газовые плиты. Поэтому мне хорошо понятна радость тех, кто сегодня может воспользоваться или уже воспользовался программой догазификации, которая реализуется в Кировской области.

Это ж как удобно, когда нет необходимости ездить с баллонами на заправку или перетаскивать их с места на место при заказе с доставкой, когда не нужно заготавливать дрова, а есть возможность отапливать помещения от газовой колонки. Такое трудно понять, не испытав «прелести» отсутствия газа на своей шкуре.

Кировская область и так занимает по уровню газификации территории последнее место в ПФО с показателем менее 50 процентов. Потому каждое новое домохозяйство, куда пришло голубое топливо, воспринимает это событие как долгожданное.

Сегодня кировчане принимают активное участие в программе догазификации населенных пунктов, которую еще называют «социальной газификацией», - собираются на сходы, определяют приоритетные направления. И когда начинается подача газа в их дома, испытывают, как говорили в советское время, «чувство глубокого удовлетворения». Но как сделать счастливыми не только их, но и других жителей области?

Темп взяли неплохой

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин обязал Газпром тянуть газопроводы до границ домохозяйств бесплатно. Программа сразу же получила название «догазификации».

В связи с таким решением пришлось зашевелиться и региональным структурам Газпрома (которые до этого не проявляли большой активности). У нас, в Кировской области, за дело взялся «Газпром межрегионгаз Киров». Он собрал заявки граждан и составил план-график догазификации.

По оценке профильного регионального министерства, потенциал догазификации в нашей области составлял 19 с лишним тысяч домовладений и квартир в 282 населенных пунктах.

На начало этого года в план-график кировской структуры Газпрома было включено порядка десяти тысяч домов более чем в трехстах газифицированных населенных пунктах. И уже на конец января удалось подать голубое топливо более чем в полтысячи домов.

К июлю от жителей Кировской области поступило уже свыше 13 тысяч заявок. «Межрегионгазом» было заключено более девяти с лишним тысяч договоров, до границ почти трех тысяч земельных участков построены газопроводы. И пока этой работе конца не видно.

Но работает не только «дочка» Газпрома. Правительство Кировской области со своей стороны также помогает гражданам. В частности, оно разработало программу компенсации затрат на газификацию (проведение газопровода по территории земельного участка и установку газового оборудования).

Для получения компенсации заявитель должен проживать в домовладении и быть зарегистрированным в нём, а доход членов семьи не должен превышать 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения. Компенсация предо­ставляется в размере фактически понесенных расходов на газификацию домовладения, но не более 50 тысяч рублей.

К концу июня за компенсацией обратились более пятидесяти семей, которым выплачено порядка 920 тыс. рублей. Хотя в областном бюджете на компенсацию этих расходов предусмотрено всего 227,4 млн. рублей. Но на какие траты ни пойдешь, когда впереди выборы главы области и депутатов Кировской город­ской думы?

Кстати, на место в послед­ней претендует и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Киров» Александр Чиликин. А новый глава региона Александр Соколов поставил задачу - в приоритетном порядке провести газ во все деревни и поселки, которые входят в городскую черту областной столицы.

Первые встречи уже состоя­лись в деревнях Загоски, Репки, Башарово, Леденцовы, Вересниковщина. На этой неделе кировские газовики встретятся с жителями деревень Луговики, Лисицыны и поселка Сидоровка.

- На сходах специалисты подробно разъясняют жителям механизм газификации дома (какие документы необходимы, какое газовое оборудование потребуется и так далее) и порядок получения компенсации на подведение газа в домовладение, - рассказал Александр Чиликин. - Сразу же формируются и списки желающих подключиться к природному газу.

Газ пошёл в деревни и сёла

Впрочем, мотивы людей, которые принимают решения о догазификации населенных пунктов или о выплате компенсаций, самих граждан интересуют в последнюю очередь. Им важнее не то, что газ до них наконец-то дошел.

Одним из первых газ пустили в село Русское, которое находится в городской черте областного центра.

Еще на сходе, перед стартом догазификации, его житель Илья Попов жаловался:

- Газ нам очень нужен, потому что живём семьями, с детьми маленькими. Дрова тоже тяжело найти с повышением цен. До меня 199 метров. Газпром насчитал 746 тысяч рублей. Хочется как-то удешевить подведение.

А когда голубое топливо зашло к нему в дом, его восторгу не было предела.

- Я очень рад и благодарен газовикам за такую оперативную работу, - сказал Попов на торжественном запуске газопровода. - Конечно, с газом вопрос отопления дома станет более комфортным.

Впрочем, с тех пор эмоции людей из тех населённых пунктов, где к газу дополнительно подключаются дома, мало изменились. Недавно прошел сход в деревне Катковы (Ленинский район г. Кирова). Правда, работы там Газ­пром начнет только в следующем году. Но уже одно то, что стал известен конкретный срок и есть уверенность: обещания чиновников и газовиков не останутся только на бумаге, настраивает людей на оптими­стический лад. Ведь они ждали этого около десяти лет.

- Люди устали колоть дрова и пользоваться печами и дровяными котлами, - говорит житель деревни Олег Смирнов. - Кто молодые, работают, пользуются электрокотлами. Но электрокотёл - очень дорогое удовольствие. Мы благодарны врио губернатора, что будет возможность газификации нашего населённого пункта. Все надеемся, верим.

Сегодня в этой пригородной деревне более 250 домов, и она продолжает расти. Поэтому приход газа станет выгодным как самому Газпрому, так и людям, которые, возможно, построят там дома.

Очень хотелось бы надеяться, что власть не разочарует горожан и ее обещания не останутся на бумаге. Для этого есть всё необходимое. Думается, и Александр Чиликин, как руководитель структуры Газпрома и будущий депутат, это понимает.

Пора расставить приоритеты

Впрочем, у жителей об­ласти есть немало претензий к Газпрому. Оно и понятно. Кое-где обещаниями о газификации людей кормят десятилетиями. И им это еще более обидно, когда буквально рядом населенные пункты вовсю пользуются голубым топливом, а у них его как не было, так и нет.

Не так давно было немало вопросов и о стоимости присоединения к газовым сетям. Ведь далеко не всякий мог выложить около миллиона рублей, чтобы дотянуть трубу до дома или квартиры и установить там необходимое оборудование. Хотя некоторые даже на это были согласны и влезали в кредиты и долги, лишь бы у них был газ.

Все мы понимаем, что живем не при социализме, а при самом что ни на есть капитализме, что Газпром - коммерческая организация и делать что-то себе в убыток не будет. Тем более отраден тот факт, что аппетиты этого газового монополиста всё же ограничили и заставили его не только класть в карман сверхприбыль, получаемую от продажи нашего национального до­стояния за границу, но и поделиться ею с рядовыми гражданами.

Эти изменения назревали долго. Немалый вклад в то, что они всё же произошли, внёс Общероссийский народный фронт, который отслеживал ситуацию и, если можно так выразиться, измерял степень накала. Это его предложения легли в основу решения Президента РФ.

Но, думается, останавливаться на этом не стоит. Догазификация - хорошее подспорье для Татарстана, например, где уровень газификации стоит на отметке почти 99 процентов. Для нас, жителей Кировской области, гораздо важнее, когда труба протянется к тем населенным пунктам, куда газ не подавался и не подается до сих пор.

Хотя можно допустить, что до таких регионов, как наш, у Газпрома руки дойдут, когда Европа откажется от россий­ского газа. Так и будем по старинке печи дровами топить в стране, которая продает «национальное достояние» за границу миллиардами кубометров.

Думается, что новому главе области придется определиться с приоритетами в деле газоснабжения региона.

Иван ТРОФИМОВ.