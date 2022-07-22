Кому нужна «Коробка Соколова»? Ваше мнение!

С 1 сентября родители каждого новорожденного малыша в Кировской области при выписке из роддома получат подарочный набор с вещами первой необходимости. Такая мера поддержки разработана по поручению врио губернатора Александра Соколова.

В подарочном наборе, по заверениям чиновников, будет практически все, что понадобится малышу в первые месяцы жизни.

«Коробка Соколова» полагается каждому новорожденному, зарегистрированному в Кировской области.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Каждому ли новорожденному нужна подарочная коробка от Соколова?

- Да, подарки все любят, особенно от власти

- Нет, нужно помогать только нуждающимся

- Лучше увеличить размер пособия на детей

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Татарстан хочет присоединить к Кукморскому району республики горнолыжный комплекс «Медная гора» и спортшколу, которые находятся в границах Кировской области. Главной причиной стало то, что «там в основном занимаются дети из Татарстана». Взамен соседи предлагают другие смежные участки, сообщает «Коммерсантъ».

12 июля министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин заявил о намерении обратиться к властям Кировской области с предложением обмена.

Между тем, как сообщали в Росреестре, к началу 2022 года установлено 56,7% (1955,8 км) границы Кировской области: с Удмуртской Республикой, с Республикой Коми, Пермским краем и Нижегородской областью. Это четыре из девяти субъектов РФ, с которыми мы граничим. И Республика Татарстан пока в этом списке не значится.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Татарстан предлагает Кировской области обменяться участками земли. Согласны?

- Оба региона – субъекты РФ, о каких границах идет речь? – 7 голосов (29,2%)

- Нет, никому не отдадим ни пяди вятской земли! – 11 голосов (45,8%)

- Да, хотя бы бывшие вятчане лучше жить будут – 6 голосов (25,0ё%)

Статью «Позарились на чужое» читайте в субботнем номере «Вятского края»