Кому награждать лучших? Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

16 июня 2023 194 0
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В Год педагога и наставника впервые в Кировской области была учреждена частная премия для педагогов. Группа «Сельмаш» 27 июня наградит лауреатов премии «Элита образования Кировской области» - каждый из них получит по миллиону рублей.

 

Министерство образования Кировской области официально отказало в поддержке новой премии, аргументируя тем, что «учителям в регионе и без того предоставлено достаточно мер поддержки». Более того, чиновники оказывали давление на педагогические коллективы, выдвинувшие кандидатов на награждение. Самих кандидатов принуждали отозвать заявки на участие в конкурсе.

 

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

 

Нужны ли частные премии для лучших по профессии?

 

- Нет, государство лучше знает, кого награждать

 

- Да, победителей этих премий определяют более честно

 

- Частные премии дополняют государственные поощрения

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса

 

Фото: 14.mchs.gov.ru

 

Губернатор Соколов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой стала безопасность детей на водоемах в период купального сезона.

 

Прозвучало предложение привлечь родителей к совместным рейдам сотрудников ГИМС и правоохранительных органов – создать родительский патруль.

 

– Предложение мне кажется верным. Необходимо составить график дежурства родительских патрулей в летнее время. Это очень важно! Думаю, каждый папа или мама сможет как минимум два раза в неделю нести дежурство на водоемах и в местах отдыха, где находятся, в том числе, и их дети, – отметил Александр Соколов.

 

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Как вы относитесь к идее губернатора Соколова создать родительские патрули на водоёмах?

 

- Поддерживаю. Надо уберечь наших детей от трагедий на воде – 31 голос (25,8%)

 

- У работающих родителей нет возможности патрулировать пляжи – 54 голоса (45,0%)

 

- Пусть соколовские чиновники сами дежурят на реках и озерах – 35 голосов (29,2%)

 

Статью «Родительский патруль на пляже» читайте в субботнем номере «Вятского края».

 

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Нужны ли частные премии для лучших по профессии?

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