Кому награждать лучших? Ваше мнение!

В Год педагога и наставника впервые в Кировской области была учреждена частная премия для педагогов. Группа «Сельмаш» 27 июня наградит лауреатов премии «Элита образования Кировской области» - каждый из них получит по миллиону рублей.

Министерство образования Кировской области официально отказало в поддержке новой премии, аргументируя тем, что «учителям в регионе и без того предоставлено достаточно мер поддержки». Более того, чиновники оказывали давление на педагогические коллективы, выдвинувшие кандидатов на награждение. Самих кандидатов принуждали отозвать заявки на участие в конкурсе.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Нужны ли частные премии для лучших по профессии?

- Нет, государство лучше знает, кого награждать

- Да, победителей этих премий определяют более честно

- Частные премии дополняют государственные поощрения

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Подведем итоги предыдущего опроса

Фото: 14.mchs.gov.ru

Губернатор Соколов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Главной темой стала безопасность детей на водоемах в период купального сезона.

Прозвучало предложение привлечь родителей к совместным рейдам сотрудников ГИМС и правоохранительных органов – создать родительский патруль.

– Предложение мне кажется верным. Необходимо составить график дежурства родительских патрулей в летнее время. Это очень важно! Думаю, каждый папа или мама сможет как минимум два раза в неделю нести дежурство на водоемах и в местах отдыха, где находятся, в том числе, и их дети, – отметил Александр Соколов.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к идее губернатора Соколова создать родительские патрули на водоёмах?

- Поддерживаю. Надо уберечь наших детей от трагедий на воде – 31 голос (25,8%)

- У работающих родителей нет возможности патрулировать пляжи – 54 голоса (45,0%)

- Пусть соколовские чиновники сами дежурят на реках и озерах – 35 голосов (29,2%)

Статью «Родительский патруль на пляже» читайте в субботнем номере «Вятского края».