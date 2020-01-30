Компания «УРАЛХИМ» возглавила рейтинг крупнейших налогоплательщиков региона по итогам 2019 года

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» возглавил список крупнейших налогоплательщиков региона за 2019 год.Данные опубликовало Правительство Кировской области.

При формировании рейтинга учитывались перечисления в бюджет области налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, акцизов на алкогольную продукцию, налога на имущество, земельного и транспортного налога организаций.

В список вошли налогоплательщики, обеспечившие перечисление налогов в бюджет области свыше 100 млн рублей. Лидер рейтинга – филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». В2019 годупредприятие перечислило в областной бюджет налогов на общую сумму 1 млрд 798 млн рублей.

«Развитие нашего завода дает возможность оказывать поддержку городу и региону по многим направлениям, – отметил Дмитрий Трушков, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ». – Результаты деятельности предприятия, внедрения новых технологий, повышения безопасности производства в 2019 году вновь обеспечили возможность поступления высоких объемов налоговых платежей в бюджет Кировской области. Это позволит продолжить реализацию социальных программ в Кирово-Чепецке и регионе».

Всего топ-20 налогоплательщиков за минувший год перечислили в бюджет области 8,8 млрд рублей или 21,4% общего объема налоговых доходов.

«Увеличение налоговых поступлений в бюджет входит в число основных инструментов экономического развития области. Важно, чтобы предприятия не уходили из региона и с рынка, а развивали производство и участвовали в жизни Кировской области», — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.