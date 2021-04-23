Американская компания Cisco является одним из крупнейших производителей сетевого оборудования. Техника от этого бренда зарекомендовала себя с наилучшей стороны, она надёжна, высокопроизводительна, универсальна в использовании, позволяет обеспечить стабильную работу различной по своейраспределенности и масштабу сети. Большой популярностью пользуются компактные коммутаторы новой серии CiscoCatalyst 4500, которые построены на модульной высокопроизводительной платформе среднего уровня. Такая техника обеспечивает скорость работы и совместима с различным оборудованием.

Коммутаторы нового поколения

Коммутатор CiscoCatalyst 4500 Х имеет гибкую конфигурацию, обеспечивая необходимую защиту данных, отличается высокой производительностью, что позволяет использовать его в различных по своей нагрузки сетях. Такая техника с лёгкостью модернизируется и подстраивается под особенности конкретной сети, её можно использовать со старым и новым оборудованием, а высокая отказоустойчивость обеспечивается на программном и аппаратном уровне.

Одним из преимуществ коммутаторов новой серии является простота и легкость их управления. Имеющийся интернет-интерфейс управления позволяет выполнять удалённую централизованную настройку всей системы, что исключает необходимость держать в штате инженеров и программистов, отвечающих за поддержание работы сети. Коммутаторы CiscoCatalyst 4500 обеспечивают максимально возможную безопасность данных, препятствуют утечкам информации, исключают возможность скрытой установки различного вредоносного программного обеспечения.

Сети, построенные на основе коммутаторов нового поколения CiscoCatalyst 4500, отличаются возможностью масштабирования.Вся система может обрабатывать порядка 250 миллионов пакетов информации в секунду, что приближается к параметрам производительности оборудования более высокого класса. Вместе с коммутаторами CiscoCatalyst 4500 предлагаются различные управляющие модули ивысокопроизводительные линейные карты, а подключение такой техники выполняется по витой паре, мощность которой может достигать 30 Вт.

Коммутатор CiscoCatalyst 4500 - это мощное универсальное в использовании надежное оборудование, которое позволяет на его основе создавать высокопроизводительные безопасные сети, имеющие максимально возможную нагрузку. Такая техника предлагается по привлекательнымценам, что делает качественные коммутаторы доступными, сокращая затраты на организацию работы сети.