Количество имеет значение? Ваше мнение!

Фото: newsler.ru

Депутаты Заксобрания Кировской области из фракции «Единой России» Титов, Киселев и Нургалеев предложили сократить число парламентариев.

Сейчас в ОЗС избирается 54 депутата. При этом, по информации Романа Титова, Нижегородской и Самарской областям хватает 50 депутатов, Саратовской – 45, Пензенской – 36. А каждый из этих регионов больше Кировской области по численности населения.

Инициаторы уверяют, что сокращение числа депутатов позволит снизить расходы на содержание Заксобрания и оптимизировать его аппарат.

Для принятия предложения требуется поддержка 2/3 депутатов, также необходимо корректировать Устав области.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

«Поддерживаете ли вы предложение сократить число депутатов Заксобрания?»

- Да, это сэкономит облбюджет

- Нет, это уловка «Единой России»

- Нет, нельзя менять Устав области

Голосуй те на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: 4vsar.ru

Сегодня больные, имеющие хронические заболевания, как и прочие льготники, стоят перед выбором: получать необходимые лекарства бесплатно (но для этого нужно получить рецепт и реализовать его в аптеке), или получать вместо лекарств определенную сумму денег.

И этот выбор не так прост. К сожалению, с льготным лекарственным обеспечением в стране в целом и в области, в частности, есть проблемы. Тем не менее, правительство Кировской области обратилось к гражданам с просьбой не отказываться от лекарств в пользу денежного возмещения.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

«Что лучше для льготника: бесплатные лекарства или денежная компенсация?»

- Деньги. Льготные лекарства не всегда есть в аптеках – 18 голосов (38,3%)

- Лекарства. Компенсация не покрывает их стоимость – 17 голосов (36,2%)

- Всё равно. Мне льготы не полагаются – 12 голосов (25,5%)

Статью о проблемах льготного снабжения лекарствами «Рецепт на дыхание» читайте в субботнем номере «Вятского края».