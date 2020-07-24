Количество имеет значение? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: newsler.ru
Депутаты Заксобрания Кировской области из фракции «Единой России» Титов, Киселев и Нургалеев предложили сократить число парламентариев.
Сейчас в ОЗС избирается 54 депутата. При этом, по информации Романа Титова, Нижегородской и Самарской областям хватает 50 депутатов, Саратовской – 45, Пензенской – 36. А каждый из этих регионов больше Кировской области по численности населения.
Инициаторы уверяют, что сокращение числа депутатов позволит снизить расходы на содержание Заксобрания и оптимизировать его аппарат.
Для принятия предложения требуется поддержка 2/3 депутатов, также необходимо корректировать Устав области.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
«Поддерживаете ли вы предложение сократить число депутатов Заксобрания?»
- Да, это сэкономит облбюджет
- Нет, это уловка «Единой России»
- Нет, нельзя менять Устав области
Голосуй те на сайте «ВК»!
Подведем итоги предыдущего опроса.
Фото: 4vsar.ru
Сегодня больные, имеющие хронические заболевания, как и прочие льготники, стоят перед выбором: получать необходимые лекарства бесплатно (но для этого нужно получить рецепт и реализовать его в аптеке), или получать вместо лекарств определенную сумму денег.
И этот выбор не так прост. К сожалению, с льготным лекарственным обеспечением в стране в целом и в области, в частности, есть проблемы. Тем не менее, правительство Кировской области обратилось к гражданам с просьбой не отказываться от лекарств в пользу денежного возмещения.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
«Что лучше для льготника: бесплатные лекарства или денежная компенсация?»
- Деньги. Льготные лекарства не всегда есть в аптеках – 18 голосов (38,3%)
- Лекарства. Компенсация не покрывает их стоимость – 17 голосов (36,2%)
- Всё равно. Мне льготы не полагаются – 12 голосов (25,5%)
Статью о проблемах льготного снабжения лекарствами «Рецепт на дыхание» читайте в субботнем номере «Вятского края».
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