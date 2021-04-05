Кого решили сделать крайним в деле о незаконной рубке леса в дивизии РВСН в Юрье?

«Вятский край» продолжает журналистское расследование событий, произошедших в дислоцирующейся в Юрьянском районе Кировской области Мелитопольской краснознаменной дивизии ракетных войск стратегического назначения.

Об этом мы подробно рассказывали в публикации «На бывшего командира мелитопольской дивизии РВСН генерала Буркова заведено уголовное дело за незаконную рубку леса» .

Как и в прошлый раз, несмотря на то, что об этой войсковой части достаточно много известно, дабы не навлечь на себя обвинение в раскрытии каких-то военных тайн и персональных данных, некоторые технические аспекты, а также фамилии действующих лиц называть мы не будем, хотя все они нам известны. Поэтому герои нашей статьи останутся под прежними псевдонимами.

Краткое содержание «предыдущих серий»

Летом 2019 года к кировскому Предпринимателю обратились его друг детства Полковник из той самой Мелитопольской дивизии и Капитан - командир части в поселке Мурыгино. Ссылаясь на приказ командира дивизии (Генерала), они попросили найти бригаду для расчистки территории части от леса и кустарников. Вырубленный лес впоследствии надо было реализовать. За такие услуги Предпринимателю был обещан определенный процент.

Посчитав дело выгодным и, главное, законным, Предприниматель согласился помочь и нашел бригаду лесорубов, а также потенциального покупателя на древесину. Позднее оказалось, что необходимо вырубить лес еще и на территории воинской части в Юрье. Всё это подкреплялось письменными приказами Генерала.

В итоге вырубленный лес вывозился на базу покупателя. Предприниматель получал от него деньги и передавал их Капитану.

Неожиданно для всех в конце декабря 2019-го началась прокурорская проверка по факту незаконной рубки леса. В начале 2020 года Предприниматель встретился со следователями, ответил на их вопросы, и никаких претензий в его адрес тогда высказано не было.

В марте 2020 года Предпринимателя, только что вернувшегося с отдыха, прямо в аэропорту Победилово встретили Полковник с Капитаном и попросили, не заезжая домой, встретиться со Следователем из прибывшей в Кировскую область группы из военного следственного управления Следственного комитета России по РВСН.

В фойе гостиницы, где проживал Следователь, тот сообщил Предпринимателю, что лучший для всех вариант выйти из дела о незаконной рубке леса - заявить о том, что всё было организовано за взятку, которую Предприниматель якобы передал Генералу. Для этого нужно написать явку с повинной.

На возражения Предпринимателя, что никакой незаконной рубки не было, взяток он никому не давал, а с Генералом даже не знаком, Следователь, по словам Предпринимателя, дословно заявил: «Тебе ничего не будет, мы тебя выведем, ты останешься свидетелем». Настойчиво просил Предпринимателя помочь и его «друг детства» - Полковник, ссылаясь на проблемы, которые могут возникнуть у него по службе. А Капитан пообещал, что если будет заявление о взятке, то он в ближайшее время рассчитается по долгам, образовавшимся у него к тому времени (процент за реализацию и за то, что Предприниматель оплатил работу лесорубов из собственных средств).

В результате «явка с повинной» была написана прямо в фойе гостиницы под диктовку Следователя.

В том, что и Следователь, и Капитан с Полковником его обманули, Предприниматель убедился, когда 7 апреля 2020 года было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Генерала (получение взятки и превышение должностных полномочий), Полковника (превышение должностных полномочий), Капитана (посредничество во взяточничестве и превышение должностных полномочий) и Предпринимателя (дача взятки).

Вот такие «странности»…

Узнав об этом, Предприниматель стал писать во все возможные инстанции, Следственный комитет и прокуратуру России, Администрацию Президента РФ, пытаясь объяснить, что уголовное дело от начала и до конца было сфальсифицировано.

Просил учесть его правдивые показания, данные еще в январе 2020 года.

Особо просил проверить преступные, на его взгляд, действия Следователя, разработавшего версию со взяткой и продиктовавшего «явку с повинной», а также его руководителя, лично заверявшего по телефону в безопасности такой схемы для Предпринимателя. Однако этот документ почему-то даже не был зарегистрирован как сообщение о преступлении. В Генеральной прокуратуре РФ его расценили лишь как обращение и направили для проведения проверки всё в то же следственное управление по РВСН.

Указывал в своих заявлениях Предприниматель и на «странности» при проведении допросов свидетелей. Так, бригадира лесорубов, который непосредственно общался с Полковником и Капитаном, не стали допрашивать, когда он пришел с адвокатом, а самому адвокату после этого не давали выйти с территории части, ссылаясь на приказ какого-то сотрудника ФСБ. Некоторым же уже допрошенным свидетелям, по информации Предпринимателя, приходилось по два-три раза корректировать то, что написал следователь в их показаниях (что якобы незаконную рубку организовал именно Предприниматель), проводя для этого в кабинете по восемь часов без перерыва.

«Странности» возникли и при проведении следственных действий с участием самого Предпринимателя.

19 марта 2021 года он был вызван для ознакомления с постановлением о назначении товароведческой экспертизы на территории войсковой части в Юрье. Следователь-криминалист Ч. заранее согласовал с ним время, а также характер следственных действий.

В оговорённое время Предприниматель и его адвокат ознакомились с документами и уже собирались возвращаться в Киров. Вопреки этому, Ч. неожиданно объявил, что желает немедленно провести допрос Предпринимателя ввиду множества его ходатайств об этом (Предприниматель, действительно, неоднократно просил, чтобы его допросили, но до этого визита к следователю все его просьбы оставались без ответа). Ч. достал телефон и включил камеру. Когда Предприниматель также достал свой телефон, Ч. стал запрещать ему проводить видеосъемку. Запрещал он это делать и адвокату.

Предприниматель сказал Ч., что у него заключено соглашение со вторым адвокатом, находящимся в Москве, который также должен присутствовать при допросе, а его не уведомили о данном следственном действии. Первый адвокат тут же созвонилась со вторым, чтобы согласовать время допроса. Однако Ч. заявил, что ничего не знает о втором адвокате, в деле якобы нет ордера, кроме того, руководитель следственной группы М. ничего о втором адвокате также не говорил.

После этого Ч. объявил, что начинает допрос. При этом он запрещал Предпринимателю общаться с адвокатом и абсолютно игнорировал предложение провести допрос с участием второго адвоката. На вопрос Ч. о том, отказывается ли Предприниматель от допроса, тот трижды ответил, что очень желает «допроситься», но в присутствии обоих адвокатов.

В итоге «допрос» закончился, практически так и не начавшись. Предприниматель вместе с первым адвокатом вернулись в Киров. Комментируя эту историю, Предприниматель предположил, что такая ситуация была специально спровоцирована следователями Ч. и М., чтобы потом заявить, что Предприниматель якобы сам отказался от допроса.

Между тем любому юристу должно быть известно, что подозреваемый в совершении преступления имеет право обратиться за помощью к нескольким защитникам и следователь обязан уведомить о следственных действиях всех адвокатов. Мог ли об этом не знать тот же Ч.?

Тут помню, тут нет?

Отдельно остановимся на странным образом потерявшем память руководителе следственной группы М., который, если верить словам Ч., ничего не знает о втором адвокате Предпринимателя. В распоряжении редакции «ВК» имеется переписка М. с тем самым вторым адвокатом, в которой он обсуждает продление сроков следствия, комментирует ей документы из материалов уголовного дела.

Кстати, из этих документов неожиданно выяснилась еще одна «тайна следствия». Оказывается, срок по уголовному делу в отношении Предпринимателя и других фигурантов, которое было возбуждено, если верить полученному ими постановлению, 7 апреля 2020 года, в следственном управлении по РВСН считают с 10 марта. Почему? М. в переписке с «неизвестным» ему адвокатом объясняет просто, без подробностей: «Это УД (уголовное дело. - Авт.) соединено с УД, возбужденным 10.03.2020».

Напрашиваются два предположения. Первое. Если Ч. врал, говоря о том, что ни он, ни М. ничего не знают об ордере второго адвоката (в действительности ордер оформлен 2 марта 2021 г.), значит, они действительно хотели таким образом спровоцировать Предпринимателя на отказ от допроса, чтобы впоследствии заявить об этом.

И второе. Если Ч. и М. действительно были не в курсе, тогда на каком основании руководитель следственной группы М. обсуждает с посторонним человеком конкретное уголовное дело? Ведь в этом случае М. нарушает как раз самую настоящую, а не в кавычках тайну следствия!

Надо ли говорить, что по этому поводу Предпринимателем сразу же было подано заявление председателю Следственного комитета Бастрыкину. По нашим данным, служебная проверка в отношении М. и Ч. уже проводится. Будем ждать результатов…

По следам наших публикаций

После выхода в «ВК» в январе этого года первой статьи «Лес стратегического назначения» адвокаты Генерала связались с адвокатами Предпринимателя, с которыми они до этого никак не контактировали. Вероятно, Генералу и его защитникам тоже было интересно узнать, как и кем обдумывалась и реализовывалась версия со взяткой. В официальном запросе представитель Генерала сообщил: «С данной статьей ознакомился и в части высказываний, относящихся к моему доверителю… не могу согласиться» - и попросил «предоставить документы/материалы/информацию, взятую за основу для составления газетной публикации» для «публикации версии защиты».

Еще одним последствием нашей статьи стало заявление о преступлении, поданное Генералом на

Предпринимателя, который, по мнению Генерала, совершил заведомо ложный донос о передаче взятки.

Генерал утверждает: «Взятки я не получал и не рассчитывал на их получение. С Предпринимателем не знаком. Ранее я получил в долг от Капитана 150 тысяч рублей. Я не знал, что Капитан под предлогом «прогнуться перед женой генерала» (по нашим данным, эти деньги могли быть потрачены на покупку для нее дорогого смартфона. - Авт.) просил 150 тысяч рублей у Предпринимателя в долг».

В одном из своих многочисленных обращений «в инстанции» сам Предприниматель (и мы также писали об этом) признаётся: «Сейчас я осознаю, что, написав явку с повинной, я оговорил Генерала, однако тем самым я оговорил и себя в совершении преступления. И только за этот факт я готов понести ответственность. Мне незачем было давать взятку Генералу, ко мне обратился мой друг и его сослуживец с просьбой, которую я выполнил. О незаконности рубки (если она таковой является) я не знал и не мог знать».

Разговоры, разговоры…

В прошлой публикации мы упоминали, что у Предпринимателя осталась запись телефонных разговоров с Полковником и Капитаном, приводили несколько выдержек. Проведенная экспертиза установила их подлинность, что в них отсутствуют признаки изменений, внесенных в процессе записи и/или после ее окончания. По каким-то причинам записи эти следствие в качестве доказательства по делу не заинтересовали. Ну что ж… На этот раз приведем более пространные выдержки. Судите сами (многоточием в скобках мы заменили ненормативную лексику абонентов).

Первый разговор.

Предприниматель (П): Мне-то, знаешь, вообще как было писать эту явку?

Капитан (К): Да, я представляю.

П: Помнишь, я же даже говорил (…). Я подписался, чтобы и вас спасти, и эту версию (…), хотя я сразу же говорил: зачем (…) занимаемся?

К: Так надо было тогда сразу (…) и переделывать всю эту (…).

П: Так вы же (…) все порешали, ночью меня (…) с аэропорта забрали. Я думал, у вас там все решено (…). И мы со Следователем на следующий день. Когда ладно дома там сидели (…). Ну все, я думал, все (хорошо) у всех (…). А видишь, как (…) получилось-то?

К: Да, я знаю.

Второй разговор.

П: Какую взятку-то (…)? Ты представляешь, грубо говоря, версия-то, которая она выходила, она сразу же выходила боком (…). Чё, я вот щас с ними не сотрудничаю, они (…) на меня решили все хозяйство это свесить (…).

К: М-м…

П: Я говорю: ребят, мы, когда договаривались с (Следователем), я говорю этому (…). Разговор был, да, я залезу в это дело (…). Потом вы меня отодвинете от всего этого (…), правильно?

К: Ну, да.

И третий разговор.

Предприниматель (П1): Ты прекрасно знаешь (…).

Полковник (П2): Угу…

П1: Что она сочинилась…

П2: Я ж тебе сказал…

П1: Что мне там ее озвучили они (…).

П2: Я ж сказал, что готов подтвердить, что ты (…) дал ее чисто потому, что (…) тебя попросили, и всё. Не, я готов, сказал же…

П1: И я не спорю (…), просто я щас еще не в этом даже хозяйстве-то разбираюсь, понимаешь? Я (…) хочу понять… Скажи мне честно (…), ты участвовал во всем этом заговоре по взятке вот по этой, когда они (…) все это придумывали про меня?

П2: Мне (…) на нее (…), я те говорю…

П1: Так, нет… Погоди, мне для себя, вы… я хочу понять.

П2: Я в этом не участвовал, я те говорю.

П1: Ты когда об этом узнал (…), что они хотят на меня повесить взятку (…), чтобы раскрутить меня?

П2: Я об этом узнал, блин… вот когда мы поехали, когда с (Капитаном) поехали встретить (тебя).

П1: Он… погоди. Он взял тебя специально. Потому что…

П2: Поверь мне, я чувствую сам своей (…), что да, да…

П1: Он взял тебя специально, потому что он знал, что только из-за тебя я подпишусь на эту (…) аферу (…).

П2: Я чувствую… я чувствую, что, может быть, да.

П1: (…) Он всех, понимаешь, он всех… Он всех (обманул) везде (…), понимаешь (…)?

Вот такие разговоры... Добавим, что у Предпринимателя имеются другие записи еще более интересных и откровенных переговоров с бывшими друзьями. Сейчас они также проходят экспертизу, и, в случае необходимости, мы сможем опубликовать их в дальнейшем.

Детектор не обманешь

В постскриптуме к нашей прошлой публикации мы написали: «Чтобы убедить следствие в своей невиновности, Предприниматель по собственной инициативе прошел проверку на полиграфе (детекторе лжи), который подтвердил правдивость его показаний». К сожалению, и это доказательство следствие не заинтересовало. А мы все же расскажем о заключении, к которому пришел специалист-полиграфолог.

В ходе предтестовой беседы Предприниматель пояснил, что договоренности с Капитаном о даче взятки Генералу не было. Была лишь договоренность, что часть вырученных денежных средств от продажи вырубленного леса он оставляет себе «за работу», оставшуюся часть передает Капитану. В период с августа по октябрь 2019 г. он разными суммами передавал Капитану деньги от реализации, всего не менее 800 тысяч рублей.

Далее Предприниматель отвечал на контрольные вопросы. В частности, передавал ли он деньги Генералу за получение разрешения на вырубку леса или за проведение незаконной рубки леса на территории части? Было ли ему известно, что рубка леса на территории части на момент ее осуществления являлась незаконной? На все контрольные вопросы Предприниматель отвечал: «Нет».

Заключение специалиста-полиграфолога: «В ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа (у) Предпринимателя не было выявлено устойчивых выраженных психофизиологических реакций, свидетельствующих о лживости его показаний».

Иными словами, если верить детектору лжи, Предприниматель говорит правду. И хотя, как говорится, правда у каждого своя, задача следствия - установить истину, а для этого должно быть поменьше «тайн» и побольше здравого смысла.

Т. АНДРЕЕВ.

Как нам стало известно, на следующей неделе Предприниматель вызван в поселок Власиха Одинцовского района Московской области, где находится следственное управление СК РФ по РВСН, для предъявления ему обвинения.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Безусловно, в данном случае следствие никоим образом не заинтересовано в установлении

объективной истины по делу, основная цель сейчас - во что бы то ни стало как можно скорее отправить дело в суд и избавиться уже от наших систематических жалоб и ходатайств. А дальше всем известно, насколько низким является процент оправдательных приговоров в России, тем более - в рамках военных судов.

Следствию не нужны наши веские аргументы, заключения экспертизы по аудиозаписям - все это любым способом следствие пытается выдать за недопустимые доказательства. Однако отсюда следует только один вывод: они боятся правды, потому что в противном случае целый год «расследования» (а по-моему мнению, придумывания обвинений Предпринимателю и Генералу) сведется к нулю, а виноватыми во всем этом могут оказаться сами лица, занимавшиеся «расследованием».