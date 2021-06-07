Кого надо, того и выбрали. «Единая Россия» определилась в Кирове с кандидатами

В кировском реготделении «Единой России» закончилось предварительное голосование за кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания.

До последнего времени оно называлось на американский манер - «праймериз» - и должно было говорить о демократичности «правящей партии». Вот только к власти народа (а именно так переводится с греческого слово «демократия»: «демос» - народ, «кратос» - власть) ни в Америке, ни у нас эта процедура, похоже, не имеет никакого отношения. И результаты предварительного голосования в нашей области - тому свидетельство.

Прошло как по нотам

Еще на стадии отбора в «Единой России» подчеркивали, что на праймериз заявились и партийные, и беспартийные, что среди них есть люди разных профессий и много медиков, что возраст кандидатов тоже различается, а молодежи не так уж и мало.

Более чем из 200 человек нужно было выбрать 40 кандидатов, из них 13 - в территориальных группах, 27 - по одномандатным округам.

30 мая был финал голосования, а 1 июня руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Роман Зяблых рассказал о результатах предварительного голосования в Кировской области. И теперь можно с уверенностью говорить, что каких-то сенсаций по части изменения списка выбранных кандидатов у нас не предвидится.

В «Единой России» уверены, что задуманное ими действо удалось как в части демократизма - в голосовании приняло участие 57 тысяч жителей области, так и в плане конкурентности, ведь по разным округам и территориальным группам конкурс достигал 10 и более человек на место.

Врачи, но главные

Если посмотреть на список победителей, то первое, что обращает на себя внимание, - победителями из числа медицинских работников стали главные врачи.

Хотя слово «врачи» для этой категории медицинских менеджеров вряд ли применимо в полной мере. Многие из них уже давно не практикуют, а иные так и вовсе возглавляют профильные учреждения не имея соответ-

ствующей специализации. И вся их работа сводится прежде всего к тому, чтобы оптимально организовать процесс оказания медицинской помощи. А уж зарплаты этих людей и вовсе несравнимы с теми, что получают фельдшера, медсестры и младший персонал. Да и врачи в основной своей массе не могут с ними в этом плане тягаться. Даже с учетом всех коронавирусных доплат.

И вот среди победителей праймериз мы видим главврачей: областной больницы - Вадима Ральникова, Детского клинического консультативно-диагностического центра - Марию Савинову, Кировской городской больницы № 5 - Согомона Аракеляна, Кировской горбольницы № 2 - Ирину Морозову, областной детской больницы - Наталью Муратову. И только два «рядовых» медика разбавили их сплоченный коллектив - врач-терапевт из Слободской ЦРБ Алексей Шабалин и врач УЗИ-диагностики из Кировского клинико-диагностического центра Никита Соломенников.

Аграрии и промышленники

Много среди выбранных кандидатов руководителей областных предприятий.

Среди аграриев нельзя не назвать Владимира Шулаева (всем известный СПК «Красное знамя» Кумёнского района), Сергея Гущина (СПК «Искра» Котельничского района), Ильгиза Бурханова (агрофирма «Смаиль» Малмыжского района), а также агроолигархов - Анатолия Маликова (предприятия в нескольких районах) и Константина Гозмана (холдинг «Дороничи»).

Среди прочих топ-менеджеров, прошедших процедуру предварительного отбора, заметными фигурами выступают гендиректор «Уржумки» Юрий Терешков, владелец «Системы Глобус» Олег Березин, руководитель «Сельмаша» Сергей Чурин, финдиректор Омутнинского металлургического завода Александр Уткин, самый богатый депутат нынешнего созыва Заксобрания и президент ООО «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев, глава «Нанолека» Михаил Некрасов, руководитель строительной фирмы «Маяковская» Дмитрий Сергеев. И это далеко не все.

Большой десант нерядовых сотрудников высадил и «Уралхим». Так, кандидатами на депутатские мандаты стали Сергей Момцемлидзе, Виктор Медведков, Александр Иванишин, Борис Веснин, Елена Перминова и Валерий Метелёв.

Нужно отметить, что в этом списке много тех, кто и сегодня является депутатом регионального парламента. Из вышеперечисленных практически все аграрии имеют и сегодня мандаты. Терешков, Киселев, Березин, Сергеев и Момцемлидзе - также.

Прошли по своим избирательным округам и депутаты-профессионалы, то есть работающие сегодня в Заксобрании на освобожденной основе зампреды Роман Титов и Герман Гончаров.

Не повезло Юрию Балыбердину, который в этом созыве занимает освобожденную должность - возглавляет комиссию по депутатской этике. Он проиграл в своем округе врачу Никите Соломенникову. Хотя, как нам кажется, списывать с единороссовского корабля Юрия Александровича раньше времени не стоит.

Граждане пожаловались

Если еще раз внимательно пересмотреть весь список претендентов от «Единой России» на места в областном парламенте, то нельзя не заметить, что бедных людей среди них практически нет. Даже граждан со среднестатистическими доходами, к каковым можно условно отнести врачей, единицы. И этот факт уже говорит о многом. Из него можно сделать вывод, что случайных людей среди тех, кто победил на предварительном голосовании, нет. И в этом, надеемся, никто не сомневался. Даже местная оппозиция.

Представители ЛДПР и «Справедливой России» Владимир Костин и Алексей Мальцев заметили, что не усматривают в проведении «Единой Россией» праймериз нарушения выборного законодательства. Вот только, как отметил справоросс, этому событию в СМИ уделяется слишком много внимания, что, как он считает, не соответствует масштабу происходящего.

- Этим шагом «Единая Россия», конечно, начала предвыборную кампанию, - сказал Алексей Мальцев. - Но, пока она не объявлена официально, любой гражданин, любая партия может вести агитацию за или против каких-то идей. Единственное сомнительное обстоятельство в плане законности - это использование данной политической партией ресурса Госуслуг. Это - государственная система. Она создавалась на деньги налогоплательщиков и призвана решать цели и задачи далеко не одной какой-то партии. Сомнительно выглядит и сбор через Госуслуги персональных данных тех, кто участвовал в предварительном голосовании. По этому поводу с нашей стороны совместно с коллегами из Санкт-Петербурга уже написано обращение в Роскомнадзор. Ждем ответа. Хотя и иллюзий никаких не испытываем.

Отдельно руководитель реготделения «Справедливой России» отметил, что в их партию пришло

много обращений от бюджетников, которых буквально заставляли участвовать в единороссовском голосовании. Вот только ни один из них не захотел сделать по этому поводу официальное заявление.

А вот то, что «Единая Россия» «засветила» своих кандидатов задолго до начала выборной кампании, не дает оппозиционерам никаких преимуществ, считают и Владимир Костин, и Алексей Мальцев. По словам представителя ЛДПР, со своими кандидатами партия уже определилась и строить предвыборную тактику она будет исходя из особенностей и возможностей каждого из них. Примерно в таком же ключе высказался и руководитель эсеров.

Иван ТРОФИМОВ.