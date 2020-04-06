Когда в товарищах согласье… есть. В Советске готовятся обновить набережную
РАЙОНЫ
Как сообщило правительство области, два городских проекта стали победителями федерального конкурса в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект из Советска выиграл в 2019 году, а из Омутнинска - в 2020-м. Конкурс проводится среди городов с населением до 100 тыс. человек.
Оба победителя получат федеральное финансирование: Советск - в размере 60 млн. рублей, Омутнинск - 70 млн. По словам заместителя председателя правительства области Александра Царегородцева, всю подготовительную работу по реализации указанных проектов контролирует региональное министерство энергетики и ЖКХ.
Как сообщили в администрации Советского района, все необходимые конкурсные процедуры уже проведены. Подрядчик, который будет вести работы, известен. Дело за малым: начать и кончить. Хотя, как рассказали «ВК» активные граждане Советска, уже есть изменения по сумме, выделяемой на проект из областного бюджета (она будет меньше), и сроки исполнения укорочены (не до декабря 2020 года, а до 1 сентября). Но даже с учетом этих поправок, хотелось бы думать, проект будет воплощен в жизнь. Ведь оно того стоит.
Соединяя историю
В Советске, где я родился, мне многое знакомо, является родным и близким. Со многими местами связаны воспоминания детства и юности. В том числе и набережная, которую собираются в этом году реконструировать.
Я хорошо помню, как в 1968 году мы с мамой шли на открытие памятника солдатам-советчанам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Толпы горожан, одетых в праздничные наряды, радость теплого солнечного дня. И вот с огромного монумента на берегу Пижмы спало покрывало, и взгляду открылся воин, в пилотке, плащ-палатке и с мечом.
Я помню, как каждую весну в половодье, когда открывалось водное сообщение с заречной частью города, мы ездили в Лесотехникум на катере. В Советске его тогда называли «калошей». Садились с пристани, низ которой был выложен из больших валунов и отделан тесаным камнем, а наверху красовалось деревянное здание, построенное еще в дореволюционные годы.
Советск вообще своим бурным развитием в конце XIX - начале XX века обязан пристани. Именно удачное расположение на слиянии рек Пижмы и Вятки обеспечило слободе под названием Кукарка роль крупной перевалочной базы на торговых речных путях. А кукарские пароходчики Якимовы были не меньше известны, чем купец Тихон Булычёв, ставший прототипом главного героя романа Максима Горького «Егор Булычов и другие».
Я помню, как рядом с памятником воинам-освободителям нас посвятили в первоклашки. Как стоял около него в пионерском галстуке в почетном карауле в День Победы.
Думаю, что с этим пятачком советской земли подобные воспоминания связаны не только у меня.
Но время летело. Ушла в прошлое великая страна, за которую отдавали жизнь советские люди. С приходом новых времен появились граждане, для кого советское прошлое было пережитком, от которого нужно избавиться. Памятник? Нет, не слышали. Деньги нужны на иные цели. Пристань? Да кому она нужна, тем более что Пижма обмелела, а речное пароходство прекратило свое существование. Исторические здания, построенные купцами? Продать. Они нужнее частникам. Да и уход за ними не потребует бюджетных расходов.
Так и шло. Пижма мелела. Каменная кладка пристани осыпалась. Между ней и свободной водой росли кусты ивняка. Спуск к пристани, сделанный еще в дореволюционные времена из булыжника, покрыли ямы. На лавочках рядом с памятником воинам повадились распивать спиртные напитки все, кто имел к ним тягу. Склон к реке буйно зарос кустарником, а деревянное здание было снесено.
В 1990-е даже портреты советчан - Героев Советского союза облупились, а лужайка рядом с памятником стала зарастать деревьями.
Никому не было дела до славного прошлого. В чести оказались алчность и корысть.
Но вот ситуация поменялась. Победа и ее символы вновь обрели значение. Они стали скрепой нового объединения граждан страны. В них слилось прошлое (и не только советское) и настоящее. Через их призму стали смотреть в будущее. А потому не случайно проект благоустройства набережной в Советске под громким названием «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:ЯВЛЕНИЕ» выиграл всероссийский конкурс, под который государство выделило 60 млн. рублей. Для такого небольшого города, как Советск, это - немалые деньги.
Отработали на ура
Конечно, есть в Советске исторические места и здания не менее важные, чем набережная. Взять хотя бы Покровскую церковь на горе, которую видит каждый въезжающий в город. Архитектурный и исторический памятник республиканского значения. Была построена в XVII веке. А рядом захоронения XVIII - XIX веков с памятниками из опоки (мягкий известняк). Или та же Успенская церковь, которую расписывали ученики Васнецовых, а отдельные образа писал ссыльный польский художник Михаил Андриолли. Да мало ли их?
И все же берег Пижмы, к которому в XIX веке приставали караваны купеческих судов, на котором бурлила жизнь и над которым потом вознесся воин-победитель, стал тем конгломератом истории, в котором слились дореволюционная и советская Русь. И если проект реконструкции набережной будет реализован, то он как раз и подчеркнет это единение.
Вот только путь к проекту оказался непрост.
Как рассказала председатель городского Совета общественности Лариса Зубкова, в Советске о всероссийском конкурсе узнали за несколько дней до окончания подачи документов. И городской администрации, и активным гражданам (среди которых, как подчеркнула общественница, были представители всех политических партий) пришлось за этот короткий срок провести огромную работу: кто-то собирал средства с предпринимателей и спонсоров, кто-то организовывал обсуждение проекта с жителями, кто-то готовил дизайн-проект. В общем, все были «при деле».
Как заметила Лариса Зубкова, размах общественной активности был такой, что по этому параметру советский проект на всероссийском конкурсе получил больше всего баллов.
- Население вообще потрясающе активно участвовало, - сказала общественница. - У нас было несколько презентаций этого проекта в школе искусств с демонстрацией видеороликов. Были деловые игры проведены. Совет общественности отработал на «пять с плюсом». Собирали опросные листы. Сотнями несли. Мы потом все пожелания систематизировали вместе с заместителем главы администрации города. Это был огромный объем работы.
В результате в сжатые сроки был подготовлен пакет необходимых документов, который глава города Николай Малков и представил в областное правительство. С учетом мнения горожан артелью архитекторов «Рождественка» разработан дизайн-проект благоустройства набережной, близлежащих улиц и парка Победы. А в конце апреля прошлого года пришло известие о том, что разработанный советчанами проект победил в федеральном конкурсе и ему обеспечено необходимое финансирование.
Обретение ансамбля
Но не одна общественность ратовала за благоустройство исторической части Советска. Нужно отдать должное и городским чиновникам.
После получения известия о победе в федеральном конкурсе они не стали затягивать конкурсные процедуры по воплощению проекта в жизнь. Почти сразу же, в августе-сентябре, был проведен аукцион по подготовке проектно-сметной документации. Его победителем стало ООО «Научно-исследовательский проектный институт строительства и реконструкции». Стоимость муниципального контракта составила почти шесть миллионов рублей.
И уже в ноябре организация сдала пакет необходимых документов, а администрация подписала акт приёмки.
Вслед за тем (опять же не откладывая дело в долгий ящик) в декабре прошли торги по определению подрядчика на строительно-монтажные работы. Их выиграло ООО «Тантал-Сервис». Сумма контракта составляет более 56 млн. рублей.
Но за эти деньги подрядчику придется изрядно попотеть. Ведь сделать предстоит немало.
Проект предполагает благоустройство улицы Малькова с мощением тротуаров и установкой светильников. Также будут заасфальтированы примыкающие к ней улицы.
На площади перед районным краеведческим музеем обновят старое асфальтовое покрытие и сделают двойную подсветку: сверху площадь осветят новые декорированные под старину фонари, а снизу - встроенные в мощение лампы. Да и в самом музее проведут реконструкцию, дабы организовать «новое экспозиционное пространство».
Произойдут изменения на спуске к пристани. Его обновят и благоустроят. А на старом фундаменте речной гавани появятся кинотеатр, кафе, площадка под барбекю, лодочная станция.
Запланирована организация пешеходных троп, которые свяжут все объекты в этой зоне в единое целое.
Фактически на этом месте должен возникнуть единый ансамбль, в котором органично будут сочетаться памятники разных эпох. Вот только танку Т-80, который был поставлен по прихоти бывшего депутата Госдумы Сергея Мамаева, там места не будет. Как посчитали и чиновники, и общественники, не вписывается он в исторический контекст данного уголка Советска. Хотя сам «первый коммунист области» считает по-другому.
Вся эта история с проектом обновления исторической зоны Советска, может быть, и не заслуживала бы такого пространного рассказа о ней, если бы не одно «но». И дело здесь даже не в том, что сам я родом из этого города. Немало поездив по области, на данном примере я в очередной раз убеждаюсь, что когда чиновники не слышат граждан, а горожане не желают выслушивать объяснения официальных органов, почему какое-либо мероприятие невозможно провести, то и населенный пункт выглядит запущенным. Но когда городская власть идет рука об руку с общественностью, то ей любое дело по плечу. Даже если сроки поджимают.
Сергей СМОЛИН.
Фото с сайта администрации г. Советска.
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