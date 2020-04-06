Когда в товарищах согласье… есть. В Советске готовятся обновить набережную

Как сообщило правительство области, два городских проекта стали победителями федерального конкурса в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект из Советска выиграл в 2019 году, а из Омутнинска - в 2020-м. Конкурс проводится среди городов с населением до 100 тыс. человек.

Оба победителя получат федеральное финансирование: Советск - в размере 60 млн. рублей, Омутнинск - 70 млн. По словам заместителя председателя правительства области Александра Царегородцева, всю подготовительную работу по реализации указанных проектов контролирует региональное министерство энергетики и ЖКХ.

Как сообщили в администрации Советского района, все необходимые конкурсные про­цедуры уже проведены. Подрядчик, который будет вести работы, известен. Дело за малым: начать и кончить. Хотя, как рассказали «ВК» активные граждане Советска, уже есть изменения по сумме, выделяемой на проект из областного бюджета (она будет меньше), и сроки исполнения укорочены (не до декабря 2020 года, а до 1 сентября). Но даже с учетом этих поправок, хотелось бы думать, проект будет воплощен в жизнь. Ведь оно того стоит.

Соединяя историю

В Советске, где я родился, мне многое знакомо, является родным и близким. Со многими местами связаны воспоминания детства и юности. В том числе и набережная, которую собираются в этом году реконструировать.

Я хорошо помню, как в 1968 году мы с мамой шли на открытие памятника солдатам-советчанам, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Толпы горожан, одетых в праздничные наряды, радость теплого солнечного дня. И вот с огромного монумента на берегу Пижмы спало покрывало, и взгляду открылся воин, в пилотке, плащ-палатке и с мечом.

Я помню, как каждую весну в половодье, когда открывалось водное сообщение с заречной частью города, мы ездили в Лесотехникум на катере. В Советске его тогда называли «калошей». Садились с пристани, низ которой был выложен из больших валунов и отделан тесаным камнем, а наверху красовалось деревянное здание, построенное еще в дореволюционные годы.

Советск вообще своим бурным развитием в конце XIX - начале XX века обязан пристани. Именно удачное расположение на слиянии рек Пижмы и Вятки обеспечило слободе под названием Кукарка роль крупной перевалочной базы на торговых речных путях. А кукарские пароходчики Якимовы были не меньше из­вестны, чем купец Тихон Булычёв, ставший прототипом главного героя романа Максима Горького «Егор Булычов и другие».

Я помню, как рядом с памятником воинам-освободителям нас посвятили в первоклашки. Как стоял около него в пионерском галстуке в почетном ка­рауле в День Победы.

Думаю, что с этим пятачком советской земли подобные воспоминания связаны не только у меня.

Но время летело. Ушла в прошлое великая страна, за которую отдавали жизнь совет­ские люди. С приходом новых времен появились граждане, для кого совет­ское прошлое было пережитком, от которого нужно избавиться. Памятник? Нет, не слышали. Деньги нужны на иные цели. Пристань? Да кому она нужна, тем более что Пижма обмелела, а речное пароходство прекратило свое существование. Исторические здания, построенные купцами? Продать. Они нужнее частникам. Да и уход за ними не потребует бюджетных расходов.

Так и шло. Пижма мелела. Каменная кладка пристани осыпалась. Между ней и свободной водой росли кусты ивняка. Спуск к пристани, сделанный еще в дореволюционные времена из булыжника, покрыли ямы. На лавочках рядом с памятником воинам повадились распивать спиртные напитки все, кто имел к ним тягу. Склон к реке буйно зарос кустарником, а деревянное здание было снесено.

В 1990-е даже портреты советчан - Героев Советского союза облупились, а лужайка рядом с памятником стала зарастать деревьями.

Никому не было дела до славного прошлого. В чести оказались алчность и корысть.

Но вот ситуация поменялась. Победа и ее символы вновь обрели значение. Они стали скрепой нового объединения граждан страны. В них слилось прошлое (и не только советское) и настоящее. Через их призму стали смотреть в будущее. А потому не случайно проект благоустройства набережной в Советске под громким названием «СОВЕТСК. КУКАРКА. ПРО:ЯВЛЕНИЕ» выиграл всероссийский конкурс, под который государство выделило 60 млн. рублей. Для такого небольшого города, как Советск, это - немалые деньги.

Отработали на ура

Конечно, есть в Советске исторические места и здания не менее важные, чем набережная. Взять хотя бы Покровскую церковь на горе, которую видит каждый въезжающий в город. Архитектурный и исторический памятник республиканского значения. Была построена в XVII веке. А рядом захоронения XVIII - XIX веков с памятниками из опоки (мягкий известняк). Или та же Успенская церковь, которую расписывали ученики Васнецовых, а отдельные образа писал ссыльный польский художник Михаил Андриолли. Да мало ли их?

И все же берег Пижмы, к которому в XIX веке приставали караваны купеческих судов, на котором бурлила жизнь и над которым потом вознесся воин-победитель, стал тем конгломератом истории, в котором слились дореволюционная и советская Русь. И если проект реконструкции набережной будет реализован, то он как раз и подчеркнет это единение.

Вот только путь к проекту оказался непрост.

Как рассказала председатель городского Совета общественности Лариса Зубкова, в Советске о всероссийском конкурсе узнали за несколько дней до окончания подачи документов. И городской администрации, и активным гражданам (среди которых, как подчеркнула общественница, были представители всех политических партий) пришлось за этот короткий срок провести огромную работу: кто-то собирал средства с предпринимателей и спонсоров, кто-то организовывал обсуждение проекта с жителями, кто-то готовил дизайн-проект. В общем, все были «при деле».

Как заметила Лариса Зубкова, размах общественной активности был такой, что по этому параметру советский проект на всероссийском конкурсе получил больше всего баллов.

- Население вообще потрясающе активно участвовало, - сказала общественница. - У нас было несколько презентаций этого проекта в школе искусств с демонстрацией видеороликов. Были деловые игры проведены. Совет об­щественности отработал на «пять с плюсом». Собирали опросные листы. Сотнями несли. Мы потом все пожелания систематизировали вместе с заместителем главы администрации города. Это был огромный объем работы.

В результате в сжатые сроки был подготовлен пакет необходимых документов, который глава города Николай Малков и представил в областное правительство. С учетом мнения горожан артелью архитекторов «Рождественка» разработан дизайн-проект благоустройства набережной, близлежащих улиц и парка Победы. А в конце апреля прошлого года пришло известие о том, что разработанный советчанами проект победил в федеральном конкурсе и ему обеспечено необходимое финансирование.

Обретение ансамбля

Но не одна общественность ратовала за благоустройство исторической части Советска. Нужно отдать должное и городским чиновникам.

После получения известия о победе в федеральном конкурсе они не стали затягивать конкурсные процедуры по воплощению проекта в жизнь. Почти сразу же, в августе-сентябре, был проведен аукцион по подготовке проектно-сметной документации. Его победителем стало ООО «Научно-исследовательский проектный институт строительства и рекон­струкции». Стоимость муниципального контракта составила почти шесть миллионов рублей.

И уже в ноябре организация сдала пакет необходимых документов, а администрация подписала акт приёмки.

Вслед за тем (опять же не откладывая дело в долгий ящик) в декабре прошли торги по определению подрядчика на строительно-монтажные работы. Их выиграло ООО «Тантал-Сервис». Сумма контракта составляет более 56 млн. рублей.

Но за эти деньги подрядчику придется изрядно попотеть. Ведь сделать предстоит немало.

Проект предполагает бла­гоустройство улицы Малькова с мощением тротуаров и установкой светильников. Также будут заасфальтированы примыкающие к ней улицы.

На площади перед районным краеведческим музеем обновят старое асфальтовое покрытие и сделают двойную подсветку: сверху площадь осветят новые декорированные под старину фонари, а снизу - встроенные в мощение лампы. Да и в самом музее проведут реконструкцию, дабы организовать «новое экспозиционное пространство».

Произойдут изменения на спуске к пристани. Его обновят и благоустроят. А на старом фундаменте речной гавани появятся кинотеатр, кафе, площадка под барбекю, лодочная станция.

Запланирована организация пешеходных троп, которые свяжут все объекты в этой зоне в единое целое.

Фактически на этом месте должен возникнуть единый ансамбль, в котором органично будут сочетаться памятники разных эпох. Вот только танку Т-80, который был поставлен по прихоти бывшего депутата Госдумы Сергея Мамаева, там места не будет. Как посчитали и чиновники, и общественники, не вписывается он в исторический контекст данного уголка Советска. Хотя сам «первый коммунист области» считает по-другому.

Вся эта история с проектом обновления исторической зоны Советска, может быть, и не за­служивала бы такого пространного рассказа о ней, если бы не одно «но». И дело здесь даже не в том, что сам я родом из этого города. Немало поездив по области, на данном примере я в очередной раз убеждаюсь, что когда чиновники не слышат граждан, а горожане не желают выслушивать объяснения официальных органов, почему какое-либо мероприятие невозможно провести, то и населенный пункт выглядит запущенным. Но когда городская власть идет рука об руку с общественностью, то ей любое дело по плечу. Даже если сроки поджимают.

Сергей СМОЛИН.

Фото с сайта администрации г. Советска.