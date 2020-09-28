Когда ребёнок не один. О работе телефона доверия для детей в Кировской области

Об этой ситуации я знал давно: как-то о ней рассказали знакомые. У подростка возникла странная закомплексованность. Ему казалось, что в школе его не любят одноклассники, не обращают на него внимание девочки, просто смеются вслед. А тут еще учитель сделала грубое замечание прямо на уроке: одет, мол, неопрятно.

Парнишка сразу же замкнулся. По утрам избегал общения с родителями, которые пытались выяснить, почему он не спешит, как раньше, в школу. Ребенок просто перестал быть откровенным с мамой, папой. И еще добавился нюанс: подросток стал получать плохие отметки, а иногда сбегал с уроков…

Казалось бы, неразрешимая ситуация. Что делать? Родители ломали голову, пили успокоительное, всячески старались расшевелить мальчишку - всё было бесполезно!

В те годы еще не существовало службы психологов, не было их и в штате средних учебных заведений. Полагались только на мудрость педагогов, на житейский опыт родителей, да иногда следовали устоявшемуся мнению о переходном возрасте, мол, перебесится подросток, попереживает, и всё пройдет.

Но родители подростка не остались в такой ситуации бездеятельными. Они знали: это несвойственно их сыну - страдать бесцельно. А потому мама мальчика решила обратиться к своей первой учительнице, давно находившейся на заслуженном отдыхе: как быть? По своему детскому опыту женщина знала: старый педагог, которого все любили в школе, всегда приходила на помощь своим подопечным в трудный момент.

В общем, долго говорила учительница с сыном бывшей ученицы. Они нашли общий язык, подросток изменился, снова стал таким, каким был…

Звонок спасения

Вспомнил о том я не случайно. В нынешнее время всевозможных стрессов, компьютерной зависимости и просто бешеного ритма жизни, когда из-за занятости родители просто не могут поговорить со своими детьми по душам, особенно возросла необходимость в психологах - тех, кто действительно помогает разрешить непреодолимый, на взгляд детей, барьер.

В сентябре 2010 года был создан телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. С момента основания службы, вот уже 10 лет, при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, такой телефон спасения ребячьих душ существует и в Кировской области. Ответственным за его работу определено министерство социального развития региона.

Что представляет собой данная структура? Как сообщили в минсоцразвития, в этой службе 11 консультантов, имеющих высшее педагогическое, психологическое и медицинское образование и прошедших специальную подготовку. Сотрудники тщательно работают по каждому звонку, чтобы уберечь обратившихся в службу от опасности.

Общение с психологом анонимно: называть свое имя, фамилию, адрес никто не попросит, а содержание разговора останется тайной. Все звонки абсолютно бесплатны как с мобильного, так и со стационарного телефона. А потому на мой вполне законный журналистский вопрос - можно ли посмотреть, как работает служба, о чем говорят и с кем? - ответили отрицательно. Понятно же: дело сугубо индивидуальное. И лишний раз тревожить детскую душу, и без того ранимую, нежелательно.

- Наша главная задача - снять те переживания, которые испытывает звонящий, и уберечь его от необдуманных поступков, - сказала мне психолог детского телефона доверия. - Мы стараемся вместе с ним проанализировать проблему, найти ее причину и понять, как выйти даже, казалось бы, из самой нерешаемой ситуации.

За все время работы детского телефона доверия в Кировской области в службу поступило более 115 тысяч звонков. К слову, позвонить на телефон доверия могут не только дети, но и родители в сложные для них периоды жизни.

- Чаще всего звонки поступают от несовершеннолетних в возрасте 12 - 18 лет - о взаимоотношениях со сверстниками, о проблемах в семье и школе, о любви и дружбе или, наоборот, об их отсутствии, - пояснили психологи. - Родителей прежде всего интересуют вопросы поведения детей и их воспитания. Телефон «раскаляется» в весенний и осенний периоды. Что касается времени суток, когда наиболее активно звонят, то практически половина обращений приходится на дневное время - с 12 до 17 часов.

Не хочу жить!

Попробуем все-таки рассказать, о чем именно говорят звонящие, ведь современные дети - абсолютно другое поколение, со своими принципами, «заморочками», у них и менталитет иной, нежели у несовершеннолетних советского периода или тех же 1990-х годов, когда за ребёнка всё решали взрослые, «раскладывали по полочкам».

«Я не хочу жить!» К сожалению, эту фразу мы, психологи детского телефона доверия, слышим очень часто. Ребенок говорит, что он не может справиться со сложившейся ситуацией: боится наказания, отвержения, нелюбви близких. Ему кажется, что единственный способ всё это прекратить - исчезнуть. Что мы ему говорим?

Прежде всего рассказываем о том, почему уход из жизни - не выход. Пока вы живы, есть шанс всё исправить. Многим знакома притча про двух лягушат, попавших в кувшин со сливками. Один лягушонок принял решение сдаться и утонул, а второй решил выбраться из кувшина во что бы то ни стало. Пытаясь выпрыгнуть, он взбил сливки до образования масла и таким образом выбрался на свободу.

Не нужно сдаваться, ведь смерть - это не решение проблемы, а уход от нее. Вместо того чтобы тонуть в кувшине, как первый лягушонок, подумайте, все ли возможные варианты вы попробовали.

Спросите себя: что еще можно сделать? Как я могу себе помочь? Что мне обычно помогает справляться с неприятностями? Если я сам не могу справиться с ситуацией, кто может мне помочь?

Кроме того, надо помнить: на Земле живет более семи миллиардов человек, среди них точно есть ваша родственная душа. Нужно только дождаться момента встречи. И как ни странно, в моменты переживания одиночества вам станет лучше, если вы сами начнете помогать другим и найдете способ показать себя нужным.

И еще маленький совет психологов. Вы только начинаете жизненный путь и до конца не знаете, какими способностями и возможностями вы обладаете, что приготовила вам жизнь в будущем. Фокус на преодолении проблем, познании себя и своей внутренней силы, раскрытие своих ресурсов - это увлекательный процесс, который мог бы стать смыслом вашей жизни...

За 10 лет работы специалистам службы удалось уберечь от рокового шага не менее 230 тысяч человек.

Поговорите с родителями!

Есть и другая ситуация, тоже часто встречающаяся в работе психологов. Дети говорят: «Я получил тройку и боюсь даже говорить об этом дома…», «Не переживу, если мы не победим на отборочном этапе…», «Не прощу себя, если не справлюсь, и она снова будет лучше меня…»

В такие моменты в первую очередь хотя бы нужно поделиться своими переживаниями с родителями. Спокойно, без нападок и обвинений, объясните свою позицию, опишите, что с вами происходит. Апеллируйте к фактам и конкретным примерам. Скорее всего, взрослым будет нелегко осознать, что выдающиеся результаты дорого обходятся вам из-за отсутствия нормального сна, спокойствия и возможности общаться с друзьями. Используйте технику заезженной пластинки. Периодически, с уважением и без эмоций, озвучивайте родителям свою позицию. Можно написать им письмо.

Предложите посмотреть вместе кино, например американский фильм «Тоня против всех» о судьбе фигуристки. Обсудите после просмотра жизнь и чувства главной героини, а также главную мысль: что важнее - спортивные достижения и слава или счастливая жизнь и здоровье?

Спросите об их опыте: неужели у них всегда все получается строго по плану и на «отлично», как они сами относятся к своим достижениям и делам, к оценке их успехов, особенно в глазах ваших бабушек и дедушек.

Вот и всё! Как ни странно, такие советы, простые и незатейливые, всегда помогают или хотя бы дают надежду на то, что ребенок из-за своих временных комплексов не совершит какую-то нелепицу, не дай бог - трагическую.

Когда будни «заели»

Как рассказали психологи, они - и особенно в последнее время - дают советы и родителям. Взрослые, как правило, тоже нуждаются в помощи. Их попросту «заели» будни, работа, они устают и отмахиваются от разговоров с детьми.

- Родителям надо чутко реагировать на любые изменения в поведении и настроении детей, чтобы предвидеть возможные проблемы и быть готовыми рекомендовать помощь психолога. Например, детского телефона доверия, - сказали мне. - Есть популярное заблуждение, что к психологу нужно обращаться только в случае серьезной проблемы, например депрессии, смерти близкого, нарушения поведения, нежелания жить. И что нужно учить ребенка решать свои проблемы самостоятельно, а не бежать с любой трудностью к психологу.

Это не так! С любой ситуацией нужно разбираться максимально быстро и просто. Обращение к психологу позволит подстраховаться от появления действительно серьезных проблем. Специалист помогает разобраться в ситуации, осознать и принять причины проблемы, выговориться и снять напряжение, найти выход…

Кстати, служба экстренной психологической помощи за десять лет объединила более 200 служб в 85 регионах страны и более 1200 психологов-консультантов. В мае нынешнего года она приняла уже десятимиллионный звонок.

В Кировской области к единому номеру подключены три организации социального обслуживания населения.

Александр ШИРОКОВ.

P.S. Словом, ты в жизни не один - об этом надо помнить всегда! И главное - не зацикливаться на проблемах, а общаться со сверстниками, с близкими по духу людьми, с бабушками и дедушками, наконец (у них-то жизненного опыта больше!). И просто жить, несмотря ни на что, -

с пользой для себя и для других, радоваться новому дню, яркому солнцу!

Звучит вроде бы банально, но и такие советы порой спасение в безвыходной ситуации. Об этом мне тоже сказали психологи.