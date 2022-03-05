Когда копейка рубль не бережёт. В Вятскополянском районе пенсионеров лишили субсидии

Уникальный по своей абсурдности случай произошёл в посёлке Красная Поляна Вятскополянского района. Заслуженные люди из-за копеечного долга лишились компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Впрочем, я, наверное, погорячился насчет того, что это «уникальное» явление. Как оказалось, такие вещи происходят довольно часто. И не только в Вятскополянском, но и в других районах. Они нередко становятся достоянием гласности. А вот что сделать, чтобы их избежать, разбирался «Вятский край».

Не в деньгах дело

Всё началось с того, что в редакцию пришло письмо от читателей «Вятского края». В нём говорилось, что семья пенсионеров из пос. Красная Поляна, которые всегда добросовестно оплачивали коммунальные счета, вдруг оказалась в должниках перед ООО «Газ­пром межрегионгаз Киров». И долг их был просто чудовищным - одна копейка. Из-за столь грандиозного долга люди, которые проработали на благо Отчизны более 40 лет, лишились компенсации в 800 рублей.

Не знаю, может быть, для кого-то 800 рублей - не деньги. Но уж точно не для наших пожилых граждан. Хотя эта краснополянская семья обиделась не потому, что её лишили восьми сотен. Людей расстроил тот факт, что они всегда исправно оплачивали счета, а их записали в должники.

- Такого недоверия и унижения мы просто недостойны, - написала женщина.

И действительно, ничто так не унижает человека, как незаслуженное оскорбление. Сомнение в его заслугах, его добросовестности, его порядоч­ности. Такое сложно перенести, особенно в зрелом возрасте. И уж тем более, когда рядом есть люди, которые много лет не платят «ни за свет и ни за газ». На таком фоне хоть у кого «взыграет ретивое».

Вот и поделились своим огорчением краснополянские пенсионеры с «Вятским краем». А мы в свою очередь попросили кировский офис ООО «Газпром межрегионгаз Киров» прокомментировать си­туацию.

Машинам доверяй, но…

По версии газпромовцев, такая задолженность возникла, скорее всего, из-за неправильного округления показаний газового счетчика. А это тем более значимо потому, что с нового года Газпром перешел на новую систему взимания с населения платы за газ. Раньше потребитель платил авансом, а с 1 января нынешнего года - по факту. Сколько счетчик нащелкал (у кого он есть, естественно), столько и заплатил. Вот и возник в Красной Поляне, если можно так выразиться, «казус белли» (повод для войны, а в нашем случае - для рестрикций).

Впрочем, как поторопились пояснить в Газпроме, сейчас наличие долга у тех, кто по тому или иному поводу получает субсидии, не играет никакой роли для того, чтобы их не платить. Опять же с 1 января этого года вступили в законную силу изменения, внесённые в часть 3 ст. 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, которая как раз и регламентирует компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Если ранее льгот лишались любые должники, то согласно свежему законодательному новшеству это можно сделать лишь, во-первых, по решению суда, которое вступило в законную силу, а во-вторых, когда сама задолженность образовалась не более чем за три по­следних года.

Казалось бы, на данный момент получатель субсидий более защищен, нежели до того. Однако в случае с пенсионерами из Красной Поляны эта практика неприменима. Письмо датировано декабрём 2021 года, а изменения, напомним еще раз, вступили в силу с 1 января. Но, как выяснилось в ходе общения с людьми, и в тех условиях проблему удалось решить оперативно.

Когда я позвонил женщине, пославшей в редакцию письмо, она сообщила, что у нее нет никаких претензий ни к Газ­прому, ни к органам соцзащиты. Вопрос решился к обоюдному удовлетворению.

Вопрос-то решился, но осадочек остался. Ведь вся эта история, как выяснилось, возникла из-за цифровизации, за которую сегодня все так ратуют. Газпром занес данные в машину, та насчитала долг, передала его по цепочке в общую электронную систему государственных органов, и… понеслось: «Должник? Субсидий нет». И не важно, что весь долг - это одна копейка.

После этого так и тянет спросить: а не слишком ли мы увлеклись этой самой цифровизацией? Не слишком ли рано мы при работе социальных служб передали полномочия в принятии решений от людей компьютерам?

Сергей СМОЛИН.