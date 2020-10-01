Ко Дню пожилых людей – мультимедийные подарки от «УРАЛХИМа»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поздравил своих ветеранов с Международным днем пожилого человека. Традиционную серию праздничных мероприятий в этом году из-за пандемии коронавируса провести не удалось. Но сотрудники предприятия нашли выход.

Депутаты Кирово-Чепецкой городской думы от компании «УРАЛХИМ» поздравили ветеранов с наступающим праздником и вручили подарки. Мероприятие прошло в стенах Совета ветеранов КЧХК со строгим соблюдением противоэпидемических мер. Количество посетителей по тем же причинам было ограничено. А вот подарками воспользуются все участники ветеранских организаций.

– Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, которой у вас порой больше, чем у молодого поколения. Пусть всегда находятся люди, готовые оказать вам помощь во всех ваших начинаниях и воплощении идей, — обратился к ветеранам депутат Кирово-Чепецкой городской думы Александр Иванишин. – Благодарим вас за мудрые советы, в которых вы никогда не отказываете нам, молодым!

У каждой ветеранской организации теперь есть свой оригинальный мультимедийный комплекс – ноутбуки с колонками, проектор и экран. Новое оборудование пригодится в организации и проведении различных мероприятий, в том числе в онлайн-формате, что особенно актуально в сложившейся непростой эпидемиологической обстановке.

– Огромное спасибо компании «УРАЛХИМ» и депутатам за их внимание, поддержку и заботу. Мы сделали правильный выбор, избрав их в городскую думу. Несмотря на занятость, они приходят на все наши мероприятия и оказывают помощь в их организации, – поблагодарила от лица ветеранов депутатов председатель Совета ветеранов КЧХК Людмила Мальцева.

Ветераны уже поделились ближайшими планами на подарки: это репетиции творческих коллективов, организация мастер-классов и множество других ярких мероприятий. Что неудивительно, все ветеранские организации по местам жительства Совета ветеранов КЧХК славятся своей активностью и творческим подходом к жизни.

– Наши ветераны – это наша гордость, наше вдохновение и душа. В этот праздник мудрости и уважения особенно приятно поздравить наше старшее поколение и пожелать здоровья, радостных событий и новых свершений. Компания «УРАЛХИМ» будет всегда рядом и во всем поможет», – отметила Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области.

Также традиционно накануне Дня пожилого человека и в сам праздник состоялась выдача материальной помощи участникам Совета ветеранов КЧХК – ее получили семь тысяч триста человек.